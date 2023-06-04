Тур: 11. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1688
0'
1:0
55' ГолЙоунссон Йоунатан
1:1
70' ПенальтиМарес Люк
2:1
76' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
90' Желтая карточкаMathias Grundetjern
90'+7
Ход матча
55'
70'
1:1
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Согндаль
Старт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.27
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.27
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.27
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0.18
|Сконес Каспер
|1
|0.09
|Тум Исаак
|1
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.09
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.09
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.55
|Alagie Sanyang
|5
|0.45
|Страннегорд Том
|4
|0.36
|Марес Люк
|4 (4)
|0.36
|Mathias Grundetjern
|2
|0.18
|Сакор Важебах
|1
|0.09
|Zakaria Sawo
|1
|0.09
|Лане Джек
|1
|0.09
|Дервискадич Эмир
|1
|0.09
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
7
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
13
Согндаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Старт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
13%
1
4%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3
Старт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Халсен - Старт 0:3 Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0
Результаты матчей
Согндаль
Старт
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
83
110
47
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4