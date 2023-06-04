Можно сказать так: то, что "Ротор" должен был забить в конце первого тайма, он забил в начале второго.

Открыв счёт в матче, "Ротор" сразу же отдал мяч своему сопернику, который катает мяч в середине поля и пока не придумал, как ему обострять.

Нет остроты сейчас, когда мяч забрасывается в правую часть штрафной площади "Ротора", там сфера оказывается лёгкой добычей вратаря хозяев.

Илья Сафронов с левого полуфланга пасовал в центр, потом пробивал издали низом Юрий Завезён, дальше мяч снова оказался у Сафронова, а в итоге волгоградцы заработали угловой на правом фланге.

В контратаку попытался убежать "Кубань Холдинг" после корнера у своих ворот, однако в центре поля здорово сыграл защитник "Ротора", отправив мяч в аут.

Угловой теперь у визитёров на левом фланге. Аслан Дышеков подбрасывает мяч в центр штрафной площади "Ротора", где Алексей Бутаревич играет вторым этажом по мячу.

Игорь Парадин взял пример с Алексей Бутаревича, который далеко вбрасывал ауты впереди на правом фланге. Сейчас после такого вкидывания в атаке у команды "Кубань Холдинг" Иван Матюшенко сфолил возле ближней штанги, ударив по лицу Дмитрия Мичуренкова, и получил жёлтую карточку.

Даниил Князев в перерыве появился на замену в составе команды "Кубань Холдинг" вместо Евгения Цимбала, которому оказывалась медпомощь в начале первого тачма.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Данил Пелих! Дальним ударом Пелих отправил мяч в ворота гостей после передачи Сафронова. Как-то непонятно, почему Лукьянов пропустил этот гол, потому что сфера летела в центральную часть створа. Возможно, кто-то из футболистов закрыл обзор вратарю гостей.

Илья Сафонов с правого полуфланга забрасывал мяч в центр на Дмитрия Мичуренкова, которому не удалось подцепить игровой снаряд, укатившийся за лицевую линию.

Напомним, что на следующий сезон во Второй лиге ожидается масштабная реорганизация, суть которой чтобы понять, надо досконально в это всё вникнуть.

Алексей Бутаревич в очередной раз вбрасывает длинно аут с правого фланга, но ничего интересного не получается в штрафной площадке гостей, и рефери свистит об окончании первого тайма. Ближе к перерыву прибавили футболисты "Ротора", но не смогли открыть счёт. Второй тайм будет начинаться со счёта 0:0.

Дмитрий Мичуренков на правом фланге на чужой половине поля практически не имел шансов отобрать мяч у Александра Саковича и попытался зацепить его за руку, но и это не удалось "нормально" сделать игроку хозяев, то есть не смог он нарушить правила в данной ситуации.

В принципе, не блещет игра яркими эпизодами. Вполне стандартная игра не последних команд Второй лиги, так скажем. Не скажешь, что следить за развитием событий на поле прямо скучно.

ОПАСНО! Кирилл Родионов подавал угловой с правого фланга, и плохо сыграл на выходе Вадим Лукьянов, выпустивший мяч из своих рук в собственной вратарской. Лежавший на газоне Сергей Зуйков пробивал далее по пустым воротам, но не такими уж они оказались и пустыми, поскольку с ленточки мяч вынес игрок гостей. Ну а немного позже неточный удар с линии штрафной площади нанёс Илья Сафронов.

Оба вратаря уже успели допустить по серьёзной ошибке, когда выпускали мяч из перчаток, в результате чего возникали опасные моменты, которые, однако, не удалось реализовать ни тем, ни другим.

Давид Папикян наносил удар по чужим воротам с подступов к штрафной площади, но не полетел мяч далеко, потому что успел Сергей Зуйков заблокировать этот выстрел.

Сергей Зуйков с правого фланга из центральной части поля отправлял невысокую передачу по диагонали к чужой штрафной на Дмитрия Мичуренкова, которого опередил игрок павловчан.

Алексей Бутаревич дважды подряд далеко вбрасывал ауты в атаке с правого фланга в расчёте на голову Дмитрия Мичуренкова, и во втором таком случае удалось добиться углового волгоградцам.

Опять-таки, два подряд угловых подали игроки "Ротора" с правого края. Не сразу смогли гости вынести мяч из своей вратарской, а волгоградцы нанесли три удара плюс-минус с линии штрафной площади, два из которых были заблокированы, а третий пришёлся левее створа.

Эдуард Саркисов что-то кричит своим подопечным. Наверняка не нравится главному тренеру команды "Кубань Холдинг", как его футболисты действуют при стандартах соперника.

Не только на стандартах - при обычной игре тоже проседать стал "Кубань Холдинг". Вот опасно пробивал Илья Сафронов со средней дистанции, и смог выручить свою команду Вадим Лукьянов, угловой будет.

31' Угловым отвечает "Ротор". С левого фланга следует подача от Алексея Бутаревича, и верх в своей штрафной выигрывает "Кубань Холдинг". Потом секунд через пятнадцать Бутаревич навешивал с левого края уже с игры, и применил чрезмерную силу, мяч отправился за лицевую линию.

29' МОМЕНТ! Давид Папикян получает в своё распоряжение прекрасный голевой шанс, пробивал из района 11-метровой, но здорово сыграл защитник "Ротора", подкатившийся в последний момент и предотвративший опасный удар по воротам волгоградцев. Вскоре с шестнадцать метров пробивал ещё Игорь Парадин, но тут же получилось неопасно и мимо правого угла.

28' Кирилл Родионов подавал угловой с правого края, с ближней штанги последовала скидка на дальнюю, однако не нашлось в "Роторе" того, кто замкнул бы это дело в ворота.

27' Угловой заработали футболисты "Ротора" на правом фланге. А пока главный арбитр говорит Илье Сафронову, что тому следует подтянуть гетры.

26' Предпочли разыграть угловой с левого фланга представители команды "Кубань Холдинг", после чего попытка дальнего удара в исполнении гостей была заблокирована.

26' ОПАСНО! Кирилл Корольков пробивал в левый нижний угол метров с четырнадцати, получив короткий пас от Давида Папикяна. Вступил в игру Сергей Самок, отразивший мяч на угловой.

25' Алексей Стукалов по бровке отдал низом передачу Эдуарду Саркисову - тренеры обеих команд представили себя футболистами в данный момент.

23' До ЧМ-2018 в Волгограде были проблемы с большим стадионом, а сейчас используется наследие чемпионата мира в этом городе в нижнем течении Волги.

22' Как помним, у "Ротора" был бодрый старт, и чуть не открыли счёт волжане в самом начале матча, но оказалось, что то был наскок разовый, скажем так.

21' Главный тренер "Ротора" Алексей Стукалов вряд ли доволен тем, как складывается игра, поскольку в последние минуты "Кубань Холдинг" сумел перехватить инициативу.

20' Кстати, Эдуард Саркисов до прихода в "Кубань Холдинг" тренировал как раз "Черноморец", прежде чем черноморскую команду возглавил Константин Зырянов.

19' Глеб Шильников и Александр Мкртчян столкнулись головами в верховой борьбе около штрафной площади "Ротора". Появились на поле медицинские бригады обеих команд.

18' Да, не даёт "Кубань Холдинг" слишком разгуляться своему сопернику. Понимают подопечные Эдуарда Саркисова, что прижиматься к своей штрафной площади опасно.

17' Позиционная атака волгоградцев не приносит успеха хозяевам, долго она продолжалась, и в итоге "Ротор" упустил мяч на левом фланге.

16' "Ротор" не смог сходу вернуться в Первую лигу. Напомним, что по итогам завершающегося сезона повышение в классе из Второй лиги оформил себе новороссийский клуб "Черноморец".

15' ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.

Иван Тимошенко сработал на отскоке мяча, после того как сэйв совершил Сергей Самок, и переправил футбольный снаряд в сетку из положения "вне игры".

14' Данил Пелих пробрасывал себе мяч вперёд по правому флангу и оказался на газоне по итогам единоборства с Кириллом Корольковым. Сфера ушла за лицевую от игрока хозяев, и штрафного не назначено.

13' "Кубань Холдинг" показывает, что не намерен отсиживаться в обороне, несмотря на то что играет в гостях у серьёзной команды.

12' Игорь Парадин в центре поля заработал штрафной удар для визитёров, потом был заброс со стандарта, а далее Кирилл Корольков пробил с линии штрафной площади, и Сергей Самок выпустил мяч из рук. После этого Игорю Парадину не удалось нанести удар с короткого расстояния, а в конце концов Евгений Цимбал дальней попыткой отправил футбольный снаряд значительно выше створа.

11' Иван Матюшенко делал прострел с левого полуфланга, всё могло сложиться опасно для обороны хозяев, однако не дрогнули защитника "Ротора" и успокоили обстановку у своих ворот.

10' Что касается "Ротора", то он умудрился за два года проделать путь из Премьер-лигу во Вторую лигу, и негативный пример с него в этом плане взяла "Уфа".

9' "Кубань Холдинг" в своё время произвёл фурор в чемпионате Краснодарского края и ворвался во Вторую лигу, а вот до Первой лиги не смог добраться.

8' "Ротор" неплохо настроен на сегодняшний матч, видно это по действиям волгоградской команды, однако счёт не был открыт на первых минутах.

7' Кирилл Родионов впереди на правом фланге с нарушением правил вступил в отбор против Евгения Цимбала, судья отреагировал свистком.

6' Данил Пелих осуществлял подачу с правого края в направлении Ильи Сафронова, однако полёт мяча оказался слишком высоким для потенциального адресата.

6' Атаку правым флангом организовали волгоградцы, и направлялась прострельная передача в центр на Дмитрия Мичуренкова, которого опередил защитник павловской команды.

5' Капитан команды "Кубань Холдинг" Евгений Цимбал получает медицинскую помощь по итогам предыдущего эпизода.

4' Первая жёлтая карточка предъявлена в сегодняшнем матче. Досталась она Алексею Бутаревичу, с нарушением подкатившемуся в центре поля в Евгения Цимбала.

3' "Ротор" играет в белых футболках и гетрах, в тёмно-синих трусах. "Кубань Холдинг" выступает в полностью чёрной экипировке.

2' ОПАСНО! Данил Пелих имел отличную возможность открыть счёт и пробил с правого полуфланга в сетку с внешней стороны. Сначала показалось, что это гол, но по факту всё-таки удар мимо створа.

1' Практически сразу же фиксируется нарушение правил гостями на половине поля соперника ближе к левому флангу.