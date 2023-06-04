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  4. Вторая лига. Группа 1 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 1
2022-2023

Тур: 31.
Ротор
1:0
Второй тайм: 54'
Кубань Холдинг
0'
1:0
47' Гол
Пелих Данил

Ход матча

47'
Пелих Данил
1:0
Прогнозы 127
Ротор 93.7% (119)
X 3.1% (4)
Кубань Холдинг 3.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Кубань Холдинг
2.15
3.95
4.50
Все Коэффициенты
Ротор
Кубань Холдинг

История личных встреч

Ротор
Кубань Холдинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛГ1
1:0
ВЛГ1
1:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 12 0.39
Сафронов Илья 9 0.29
Умаров Ризван 7 0.23
Ахмедханов Ризван 6 (1) 0.19
Обивалин Сергей 5 0.16
Зуйков Сергей 5 (4) 0.16
Козлов Андрей 3 0.1
Родионов Кирилл 2 0.06
Кармаев Никита 2 0.06
Завезён Юрий 1 0.03
Пелих Данил 1 0.03
Бутаревич Алексей 1 0.03
Магомедов Магомед II 1 0.03
Кубань Холдинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаврищев Дмитрий 10 0.32
Матюшенко Иван 10 (3) 0.32
Папикян Давид 8 0.26
Корольков Кирилл 4 0.13
Дышеков Аслан 4 (2) 0.13
Цимбал Евгений 3 0.1
Фадеев Никита 3 0.1
Захаров Дмитрий 2 0.06
Вагидов Арсен 1 0.03
Ахмеджанов Артур 1 0.03
Коломийцев Михаил 1 0.03
Куприянов Никита 1 0.03
Шульгин Алексей 1 0.03
Иванков Даниил 1 0.03
Пахлеванян Арман 1 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обивалин Сергей 0 2
Кармаев Никита 0 2
Мартусевич Максим 0 1
Шильников Глеб 0 1
Кубань Холдинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цховребов Альберт 0 1
Николаев Даниил 0 1
Папикян Давид 0 1
Maksim Ignatjev 0 1

Результаты матчей

Ротор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кубань Холдинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
5
Ротор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Кубань Холдинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

30
24
Ротор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Кубань Холдинг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

31
29

Голы по времени матча

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
35%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
8
26%
8
29%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
8
29%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
5
45%
2
14%
76-90

Забито

55
51
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
3
5%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
13
24%
13
25%
31-45
8
15%
5
10%
46-60
11
20%
10
20%
61-75
13
24%
14
27%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
3
9%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
2
9%
8
25%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
9
39%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чайка - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4
Кубань Холдинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кубань Холдинг - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 5:0 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1
Чайка - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - СКА-Ростов 2:0 Динамо Ставрополь - Кубань Холдинг 0:8 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Легион-Динамо - Кубань Холдинг 0:3 Кубань Холдинг - Дружба 0:0 Алания-2 - Кубань Холдинг 3:3 Машук-КМВ - Кубань Холдинг 1:1 Кубань Холдинг - Авангард Курск 0:3 Химик Дзержинск - Кубань Холдинг 3:4 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 1:2 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Кубань Холдинг - Спартак-Нальчик 0:2 Форте - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - Ессентуки 5:0

Результаты матчей

Ротор
Кубань Холдинг

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ротор
Кубань Холдинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
3
12
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
5
10
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
18
12
1.5
11
19
10
20
2.5
7
23
4
26
3.5
4
26
3
27
4.5
4
26
1
29
5.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0:0 31 21 7 3 64 - 22 70
2.
Ротор
 1:0 31 19 7 5 59 - 23 64
3.
Чайка
 30 18 8 4 43 - 13 62
4.
Кубань Холдинг
 0:1 31 14 7 10 51 - 34 49
5.
Форте
 0:0 31 12 13 6 54 - 25 49
6.
Биолог-Новокубанск
 30 13 8 9 39 - 36 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Ростов
 1:0 31 13 7 11 36 - 36 32
2.
Спартак-Нальчик
 2:0 31 13 7 11 49 - 37 29
3.
Легион-Динамо
 3:1 31 10 6 15 43 - 45 29
4.
Дружба
 1:3 31 11 5 15 34 - 43 24
5.
Динамо Ставрополь
 0:1 32 8 10 14 31 - 50 21
6.
Машук-КМВ
 0:2 31 7 6 18 33 - 55 18
7.
Алания-2
 31 4 7 20 28 - 64 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0:0 16 11 3 2 36 - 12 36
2.
Ротор
 1:0 16 11 2 3 29 - 11 35
3.
Чайка
 16 9 4 3 22 - 10 31
4.
Кубань Холдинг
 0:1 15 8 3 4 27 - 15 27
5.
Биолог-Новокубанск
 14 7 4 3 23 - 13 25
6.
Форте
 0:0 15 6 7 2 33 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак-Нальчик
 2:0 16 5 6 5 20 - 16 21
2.
СКА-Ростов
 1:0 16 11 1 4 25 - 10 20
3.
Дружба
 1:3 16 6 2 8 19 - 20 20
4.
Легион-Динамо
 3:1 15 4 4 7 17 - 22 9
5.
Машук-КМВ
 0:2 15 4 5 6 18 - 20 8
6.
Алания-2
 15 0 3 12 12 - 40 3
7.
Динамо Ставрополь
 0:1 16 3 5 8 12 - 32 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0:0 15 10 4 1 28 - 10 34
2.
Чайка
 14 9 4 1 21 - 3 31
3.
Ротор
 1:0 15 8 5 2 30 - 12 29
4.
Форте
 0:0 16 6 6 4 21 - 16 24
5.
Кубань Холдинг
 0:1 16 6 4 6 24 - 19 22
6.
Биолог-Новокубанск
 16 6 4 6 16 - 23 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легион-Динамо
 3:1 16 6 2 8 26 - 23 20
2.
Динамо Ставрополь
 0:1 16 5 5 6 19 - 18 20
3.
СКА-Ростов
 1:0 15 2 6 7 11 - 26 12
4.
Машук-КМВ
 0:2 16 3 1 12 15 - 35 10
5.
Спартак-Нальчик
 2:0 15 8 1 6 29 - 21 8
6.
Алания-2
 16 4 4 8 16 - 24 8
7.
Дружба
 1:3 15 5 3 7 15 - 23 4

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг Лаврищев Дмитрий 16
Ротор Максименко Артём 12
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 12
Форте Магомедов Рашид 11
Черноморец Нв Абакаров Магомед 11
Весь список

Топ нарушителей
Машук-КМВ Лебедев Юрий 2
Ротор Обивалин Сергей 2
Ротор Кармаев Никита 2
Динамо Ставрополь Кобесов Дмитрий 2
Дружба Хуако Темир 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Игорь Парадин взял пример с Алексей Бутаревича, который далеко вбрасывал ауты впереди на правом фланге. Сейчас после такого вкидывания в атаке у команды "Кубань Холдинг" Иван Матюшенко сфолил возле ближней штанги, ударив по лицу Дмитрия Мичуренкова, и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    53'
    Угловой теперь у визитёров на левом фланге. Аслан Дышеков подбрасывает мяч в центр штрафной площади "Ротора", где Алексей Бутаревич играет вторым этажом по мячу.
  • 52'
    В контратаку попытался убежать "Кубань Холдинг" после корнера у своих ворот, однако в центре поля здорово сыграл защитник "Ротора", отправив мяч в аут.
  • Угловой
    51'
    Илья Сафронов с левого полуфланга пасовал в центр, потом пробивал издали низом Юрий Завезён, дальше мяч снова оказался у Сафронова, а в итоге волгоградцы заработали угловой на правом фланге.
  • 50'
    Нет остроты сейчас, когда мяч забрасывается в правую часть штрафной площади "Ротора", там сфера оказывается лёгкой добычей вратаря хозяев.
  • 49'
    Открыв счёт в матче, "Ротор" сразу же отдал мяч своему сопернику, который катает мяч в середине поля и пока не придумал, как ему обострять.
  • 47'
    Можно сказать так: то, что "Ротор" должен был забить в конце первого тайма, он забил в начале второго.
  • Описание гола
    46'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Данил Пелих!
    Дальним ударом Пелих отправил мяч в ворота гостей после передачи Сафронова. Как-то непонятно, почему Лукьянов пропустил этот гол, потому что сфера летела в центральную часть створа. Возможно, кто-то из футболистов закрыл обзор вратарю гостей.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Даниил Князев в перерыве появился на замену в составе команды "Кубань Холдинг" вместо Евгения Цимбала, которому оказывалась медпомощь в начале первого тачма.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Алексей Бутаревич в очередной раз вбрасывает длинно аут с правого фланга, но ничего интересного не получается в штрафной площадке гостей, и рефери свистит об окончании первого тайма. Ближе к перерыву прибавили футболисты "Ротора", но не смогли открыть счёт. Второй тайм будет начинаться со счёта 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Глеб Шильников получил жёлтую карточку, появился сейчас соответствующий титр на экране телетрансляции.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Напомним, что на следующий сезон во Второй лиге ожидается масштабная реорганизация, суть которой чтобы понять, надо досконально в это всё вникнуть.
  • 43'
    Илья Сафонов с правого полуфланга забрасывал мяч в центр на Дмитрия Мичуренкова, которому не удалось подцепить игровой снаряд, укатившийся за лицевую линию.
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    • Опасный момент
      42'
      Не только на стандартах - при обычной игре тоже проседать стал "Кубань Холдинг". Вот опасно пробивал Илья Сафронов со средней дистанции, и смог выручить свою команду Вадим Лукьянов, угловой будет.
    • Судья
      41'
      Эдуард Саркисов что-то кричит своим подопечным. Наверняка не нравится главному тренеру команды "Кубань Холдинг", как его футболисты действуют при стандартах соперника.
    • Угловой
      40'
      Опять-таки, два подряд угловых подали игроки "Ротора" с правого края. Не сразу смогли гости вынести мяч из своей вратарской, а волгоградцы нанесли три удара плюс-минус с линии штрафной площади, два из которых были заблокированы, а третий пришёлся левее створа.
    • Угловой
      39'
      Алексей Бутаревич дважды подряд далеко вбрасывал ауты в атаке с правого фланга в расчёте на голову Дмитрия Мичуренкова, и во втором таком случае удалось добиться углового волгоградцам.
    • 38'
      Сергей Зуйков с правого фланга из центральной части поля отправлял невысокую передачу по диагонали к чужой штрафной на Дмитрия Мичуренкова, которого опередил игрок павловчан.
    • 37'
      Давид Папикян наносил удар по чужим воротам с подступов к штрафной площади, но не полетел мяч далеко, потому что успел Сергей Зуйков заблокировать этот выстрел.
    • 36'
      Оба вратаря уже успели допустить по серьёзной ошибке, когда выпускали мяч из перчаток, в результате чего возникали опасные моменты, которые, однако, не удалось реализовать ни тем, ни другим.
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Кирилл Родионов подавал угловой с правого фланга, и плохо сыграл на выходе Вадим Лукьянов, выпустивший мяч из своих рук в собственной вратарской. Лежавший на газоне Сергей Зуйков пробивал далее по пустым воротам, но не такими уж они оказались и пустыми, поскольку с ленточки мяч вынес игрок гостей. Ну а немного позже неточный удар с линии штрафной площади нанёс Илья Сафронов.
    • 33'
      В принципе, не блещет игра яркими эпизодами. Вполне стандартная игра не последних команд Второй лиги, так скажем. Не скажешь, что следить за развитием событий на поле прямо скучно.
    • 32'
      Дмитрий Мичуренков на правом фланге на чужой половине поля практически не имел шансов отобрать мяч у Александра Саковича и попытался зацепить его за руку, но и это не удалось "нормально" сделать игроку хозяев, то есть не смог он нарушить правила в данной ситуации.
    • Угловой
      31'
      Угловым отвечает "Ротор". С левого фланга следует подача от Алексея Бутаревича, и верх в своей штрафной выигрывает "Кубань Холдинг". Потом секунд через пятнадцать Бутаревич навешивал с левого края уже с игры, и применил чрезмерную силу, мяч отправился за лицевую линию.
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Давид Папикян получает в своё распоряжение прекрасный голевой шанс, пробивал из района 11-метровой, но здорово сыграл защитник "Ротора", подкатившийся в последний момент и предотвративший опасный удар по воротам волгоградцев. Вскоре с шестнадцать метров пробивал ещё Игорь Парадин, но тут же получилось неопасно и мимо правого угла.
    • Угловой
      28'
      Кирилл Родионов подавал угловой с правого края, с ближней штанги последовала скидка на дальнюю, однако не нашлось в "Роторе" того, кто замкнул бы это дело в ворота.
    • Судья
      27'
      Угловой заработали футболисты "Ротора" на правом фланге. А пока главный арбитр говорит Илье Сафронову, что тому следует подтянуть гетры.
    • Угловой
      26'
      Предпочли разыграть угловой с левого фланга представители команды "Кубань Холдинг", после чего попытка дальнего удара в исполнении гостей была заблокирована.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Кирилл Корольков пробивал в левый нижний угол метров с четырнадцати, получив короткий пас от Давида Папикяна. Вступил в игру Сергей Самок, отразивший мяч на угловой.
    • Судья
      25'
      Алексей Стукалов по бровке отдал низом передачу Эдуарду Саркисову - тренеры обеих команд представили себя футболистами в данный момент.
    • 23'
      До ЧМ-2018 в Волгограде были проблемы с большим стадионом, а сейчас используется наследие чемпионата мира в этом городе в нижнем течении Волги.
    • 22'
      Как помним, у "Ротора" был бодрый старт, и чуть не открыли счёт волжане в самом начале матча, но оказалось, что то был наскок разовый, скажем так.
    • 21'
      Главный тренер "Ротора" Алексей Стукалов вряд ли доволен тем, как складывается игра, поскольку в последние минуты "Кубань Холдинг" сумел перехватить инициативу.
    • Судья
      20'
      Кстати, Эдуард Саркисов до прихода в "Кубань Холдинг" тренировал как раз "Черноморец", прежде чем черноморскую команду возглавил Константин Зырянов.
    • Травма, повреждение
      19'
      Глеб Шильников и Александр Мкртчян столкнулись головами в верховой борьбе около штрафной площади "Ротора". Появились на поле медицинские бригады обеих команд.
    • 18'
      Да, не даёт "Кубань Холдинг" слишком разгуляться своему сопернику. Понимают подопечные Эдуарда Саркисова, что прижиматься к своей штрафной площади опасно.
    • 17'
      Позиционная атака волгоградцев не приносит успеха хозяевам, долго она продолжалась, и в итоге "Ротор" упустил мяч на левом фланге.
    • 16'
      "Ротор" не смог сходу вернуться в Первую лигу. Напомним, что по итогам завершающегося сезона повышение в классе из Второй лиги оформил себе новороссийский клуб "Черноморец".
    • Офсайд
      15'
      ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Иван Тимошенко сработал на отскоке мяча, после того как сэйв совершил Сергей Самок, и переправил футбольный снаряд в сетку из положения "вне игры".
    • Судья
      14'
      Данил Пелих пробрасывал себе мяч вперёд по правому флангу и оказался на газоне по итогам единоборства с Кириллом Корольковым. Сфера ушла за лицевую от игрока хозяев, и штрафного не назначено.
    • 13'
      "Кубань Холдинг" показывает, что не намерен отсиживаться в обороне, несмотря на то что играет в гостях у серьёзной команды.
    • Опасный момент
      12'
      Игорь Парадин в центре поля заработал штрафной удар для визитёров, потом был заброс со стандарта, а далее Кирилл Корольков пробил с линии штрафной площади, и Сергей Самок выпустил мяч из рук. После этого Игорю Парадину не удалось нанести удар с короткого расстояния, а в конце концов Евгений Цимбал дальней попыткой отправил футбольный снаряд значительно выше створа.
    • 11'
      Иван Матюшенко делал прострел с левого полуфланга, всё могло сложиться опасно для обороны хозяев, однако не дрогнули защитника "Ротора" и успокоили обстановку у своих ворот.
    • 10'
      Что касается "Ротора", то он умудрился за два года проделать путь из Премьер-лигу во Вторую лигу, и негативный пример с него в этом плане взяла "Уфа".
    • 9'
      "Кубань Холдинг" в своё время произвёл фурор в чемпионате Краснодарского края и ворвался во Вторую лигу, а вот до Первой лиги не смог добраться.
    • 8'
      "Ротор" неплохо настроен на сегодняшний матч, видно это по действиям волгоградской команды, однако счёт не был открыт на первых минутах.
    • Фол, нарушение
      7'
      Кирилл Родионов впереди на правом фланге с нарушением правил вступил в отбор против Евгения Цимбала, судья отреагировал свистком.
    • 6'
      Данил Пелих осуществлял подачу с правого края в направлении Ильи Сафронова, однако полёт мяча оказался слишком высоким для потенциального адресата.
    • 6'
      Атаку правым флангом организовали волгоградцы, и направлялась прострельная передача в центр на Дмитрия Мичуренкова, которого опередил защитник павловской команды.
    • Травма, повреждение
      5'
      Капитан команды "Кубань Холдинг" Евгений Цимбал получает медицинскую помощь по итогам предыдущего эпизода.
    • Желтая карточка
      4'
      Первая жёлтая карточка предъявлена в сегодняшнем матче. Досталась она Алексею Бутаревичу, с нарушением подкатившемуся в центре поля в Евгения Цимбала.
    • 3'
      "Ротор" играет в белых футболках и гетрах, в тёмно-синих трусах. "Кубань Холдинг" выступает в полностью чёрной экипировке.
    • Опасный момент
      2'
      ОПАСНО! Данил Пелих имел отличную возможность открыть счёт и пробил с правого полуфланга в сетку с внешней стороны. Сначала показалось, что это гол, но по факту всё-таки удар мимо створа.
    • Фол, нарушение
      1'
      Практически сразу же фиксируется нарушение правил гостями на половине поля соперника ближе к левому флангу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 5-м туре подгруппы A группы 1 Второй лиги России волгоградский "Ротор" сыграет в родных стенах с командой "Кубань Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Ротор 93.7% (119)
    X 3.1% (4)
    Кубань Холдинг 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Кубань Холдинг
    2.15
    3.95
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ротор 1:0 Кубань Холдинг онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор 1:0 Кубань Холдинг

    Исход игры
    Ротор
    93.7% (119)
    Ничья
    3.1% (4)
    Кубань Холдинг
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    35.4% (45)
    1:0 Ротор
    27.6% (35)
    2:0 Ротор
    19.7% (25)
    3:1 Ротор
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Кубань Холдинг
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Кубань Холдинг
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