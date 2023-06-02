Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Ротор
Кубань Холдинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|12
|0.4
|Сафронов Илья
|9
|0.3
|Умаров Ризван
|7
|0.23
|Ахмедханов Ризван
|6 (1)
|0.2
|Обивалин Сергей
|5
|0.17
|Зуйков Сергей
|5 (4)
|0.17
|Козлов Андрей
|3
|0.1
|Родионов Кирилл
|2
|0.07
|Кармаев Никита
|2
|0.07
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Бутаревич Алексей
|1
|0.03
|Магомедов Магомед II
|1
|0.03
Кубань Холдинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаврищев Дмитрий
|10
|0.33
|Матюшенко Иван
|10 (3)
|0.33
|Папикян Давид
|8
|0.27
|Корольков Кирилл
|4
|0.13
|Дышеков Аслан
|4 (2)
|0.13
|Цимбал Евгений
|3
|0.1
|Фадеев Никита
|3
|0.1
|Захаров Дмитрий
|2
|0.07
|Вагидов Арсен
|1
|0.03
|Ахмеджанов Артур
|1
|0.03
|Коломийцев Михаил
|1
|0.03
|Куприянов Никита
|1
|0.03
|Шульгин Алексей
|1
|0.03
|Иванков Даниил
|1
|0.03
|Пахлеванян Арман
|1
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обивалин Сергей
|0
|2
|Кармаев Никита
|0
|2
|Мартусевич Максим
|0
|1
|Шильников Глеб
|0
|1
Кубань Холдинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цховребов Альберт
|0
|1
|Николаев Даниил
|0
|1
|Папикян Давид
|0
|1
|Maksim Ignatjev
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кубань Холдинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
5
Ротор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Кубань Холдинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
30
24
Ротор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Кубань Холдинг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
31
29
Голы по времени матча
Забито
24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
35%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Забито
31
28
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
8
26%
8
29%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
8
29%
61-75
8
26%
6
21%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
5
45%
2
14%
76-90
Забито
55
51
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
3
5%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
13
24%
13
25%
31-45
8
15%
5
10%
46-60
11
20%
10
20%
61-75
13
24%
14
27%
76-90
Пропущено
23
32
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
3
9%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
2
9%
8
25%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
9
39%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чайка - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4
Кубань Холдинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кубань Холдинг - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 5:0 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1
Чайка - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - СКА-Ростов 2:0 Динамо Ставрополь - Кубань Холдинг 0:8 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Легион-Динамо - Кубань Холдинг 0:3 Кубань Холдинг - Дружба 0:0 Алания-2 - Кубань Холдинг 3:3 Машук-КМВ - Кубань Холдинг 1:1 Кубань Холдинг - Авангард Курск 0:3 Химик Дзержинск - Кубань Холдинг 3:4 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 1:2 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Кубань Холдинг - Спартак-Нальчик 0:2 Форте - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - Ессентуки 5:0
Результаты матчей
Ротор
Кубань Холдинг
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ротор
Кубань Холдинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
96
69
510
312
213
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
96
510
510
411
213
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
228
1812
1119
1020
723
426
426
327
426
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|6
|3
|64 - 22
|69
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 13
|62
|3.
|30
|18
|7
|5
|58 - 23
|61
|4.
|30
|14
|7
|9
|51 - 33
|49
|5.
|30
|12
|12
|6
|54 - 25
|48
|6.
|30
|13
|8
|9
|39 - 36
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|7
|11
|35 - 36
|29
|2.
|30
|12
|7
|11
|47 - 37
|26
|3.
|30
|9
|6
|15
|40 - 44
|26
|4.
|30
|11
|5
|14
|33 - 40
|24
|5.
|31
|8
|10
|13
|31 - 49
|21
|6.
|30
|7
|6
|17
|33 - 53
|18
|7.
|31
|4
|7
|20
|28 - 64
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|36 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|3.
|16
|9
|4
|3
|22 - 10
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 15
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|33 - 9
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|2.
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|3.
|15
|10
|1
|4
|24 - 10
|17
|4.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|9
|5.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|8
|6.
|15
|0
|3
|12
|12 - 40
|3
|7.
|16
|3
|5
|8
|12 - 32
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 10
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|21 - 3
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|30 - 12
|29
|4.
|16
|6
|6
|4
|21 - 16
|24
|5.
|15
|6
|4
|5
|24 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|16 - 23
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|5
|5
|5
|19 - 17
|20
|2.
|15
|5
|2
|8
|23 - 22
|17
|3.
|15
|2
|6
|7
|11 - 26
|12
|4.
|15
|3
|1
|11
|15 - 33
|10
|5.
|15
|8
|1
|6
|29 - 21
|8
|6.
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|8
|7.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|4
|Кубань Холдинг
|Лаврищев Дмитрий
|16
|Ротор
|Максименко Артём
|12
|Форте
|Магомедов Рашид
|11
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|11
|Черноморец Нв
|Абакаров Магомед
|11
|Машук-КМВ
|Лебедев Юрий
|2
|Ротор
|Обивалин Сергей
|2
|Ротор
|Кармаев Никита
|2
|Динамо Ставрополь
|Кобесов Дмитрий
|2
|Дружба
|Хуако Темир
|2
Прогнозы на матч Ротор - Кубань Холдинг
Исход игры
Ротор
93.4% (57)
Ничья
4.9% (3)
Кубань Холдинг
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (26)
Меньше
52.73% (29)
Обе команды забьют
Да
47.27% (26)
Нет
52.73% (29)
Популярный счёт
2:1 Ротор
34.4% (21)
1:0 Ротор
23% (14)
2:0 Ротор
23% (14)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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