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  4. Вторая лига. Группа 1 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 1
2022-2023

Тур: 31.
Ротор
 
Позже
Кубань Холдинг
Прогнозы 60
Ротор 93.3% (56)
X 5% (3)
Кубань Холдинг 1.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Кубань Холдинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛГ1
1:0
ВЛГ1
1:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 12 0.4
Сафронов Илья 9 0.3
Умаров Ризван 7 0.23
Ахмедханов Ризван 6 (1) 0.2
Обивалин Сергей 5 0.17
Зуйков Сергей 5 (4) 0.17
Козлов Андрей 3 0.1
Родионов Кирилл 2 0.07
Кармаев Никита 2 0.07
Завезён Юрий 1 0.03
Бутаревич Алексей 1 0.03
Магомедов Магомед II 1 0.03
Кубань Холдинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаврищев Дмитрий 10 0.33
Матюшенко Иван 10 (3) 0.33
Папикян Давид 8 0.27
Корольков Кирилл 4 0.13
Дышеков Аслан 4 (2) 0.13
Цимбал Евгений 3 0.1
Фадеев Никита 3 0.1
Захаров Дмитрий 2 0.07
Вагидов Арсен 1 0.03
Ахмеджанов Артур 1 0.03
Коломийцев Михаил 1 0.03
Куприянов Никита 1 0.03
Шульгин Алексей 1 0.03
Иванков Даниил 1 0.03
Пахлеванян Арман 1 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обивалин Сергей 0 2
Кармаев Никита 0 2
Мартусевич Максим 0 1
Шильников Глеб 0 1
Кубань Холдинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цховребов Альберт 0 1
Николаев Даниил 0 1
Папикян Давид 0 1
Maksim Ignatjev 0 1

Результаты матчей

Ротор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кубань Холдинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
5
Ротор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Кубань Холдинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

30
24
Ротор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Кубань Холдинг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

31
29

Голы по времени матча

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
35%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
8
26%
8
29%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
8
29%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
5
45%
2
14%
76-90

Забито

55
51
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
3
5%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
13
24%
13
25%
31-45
8
15%
5
10%
46-60
11
20%
10
20%
61-75
13
24%
14
27%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
13%
3
9%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
2
9%
8
25%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
9
39%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чайка - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0
Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4
Кубань Холдинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кубань Холдинг - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 5:0 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1
Чайка - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - СКА-Ростов 2:0 Динамо Ставрополь - Кубань Холдинг 0:8 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Легион-Динамо - Кубань Холдинг 0:3 Кубань Холдинг - Дружба 0:0 Алания-2 - Кубань Холдинг 3:3 Машук-КМВ - Кубань Холдинг 1:1 Кубань Холдинг - Авангард Курск 0:3 Химик Дзержинск - Кубань Холдинг 3:4 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск 1:2 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Кубань Холдинг - Спартак-Нальчик 0:2 Форте - Кубань Холдинг 0:0 Кубань Холдинг - Ессентуки 5:0

Результаты матчей

Ротор
Кубань Холдинг

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ротор
Кубань Холдинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
3
12
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
5
10
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
18
12
1.5
11
19
10
20
2.5
7
23
4
26
3.5
4
26
3
27
4.5
4
26
1
29
5.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 30 21 6 3 64 - 22 69
2.
Чайка
 30 18 8 4 43 - 13 62
3.
Ротор
 30 18 7 5 58 - 23 61
4.
Кубань Холдинг
 30 14 7 9 51 - 33 49
5.
Форте
 30 12 12 6 54 - 25 48
6.
Биолог-Новокубанск
 30 13 8 9 39 - 36 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Ростов
 30 12 7 11 35 - 36 29
2.
Спартак-Нальчик
 30 12 7 11 47 - 37 26
3.
Легион-Динамо
 30 9 6 15 40 - 44 26
4.
Дружба
 30 11 5 14 33 - 40 24
5.
Динамо Ставрополь
 31 8 10 13 31 - 49 21
6.
Машук-КМВ
 30 7 6 17 33 - 53 18
7.
Алания-2
 31 4 7 20 28 - 64 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 16 11 3 2 36 - 12 36
2.
Ротор
 15 10 2 3 28 - 11 32
3.
Чайка
 16 9 4 3 22 - 10 31
4.
Кубань Холдинг
 15 8 3 4 27 - 15 27
5.
Биолог-Новокубанск
 14 7 4 3 23 - 13 25
6.
Форте
 14 6 6 2 33 - 9 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дружба
 15 6 2 7 18 - 17 20
2.
Спартак-Нальчик
 15 4 6 5 18 - 16 18
3.
СКА-Ростов
 15 10 1 4 24 - 10 17
4.
Легион-Динамо
 15 4 4 7 17 - 22 9
5.
Машук-КМВ
 15 4 5 6 18 - 20 8
6.
Алания-2
 15 0 3 12 12 - 40 3
7.
Динамо Ставрополь
 16 3 5 8 12 - 32 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 14 10 3 1 28 - 10 33
2.
Чайка
 14 9 4 1 21 - 3 31
3.
Ротор
 15 8 5 2 30 - 12 29
4.
Форте
 16 6 6 4 21 - 16 24
5.
Кубань Холдинг
 15 6 4 5 24 - 18 22
6.
Биолог-Новокубанск
 16 6 4 6 16 - 23 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Ставрополь
 15 5 5 5 19 - 17 20
2.
Легион-Динамо
 15 5 2 8 23 - 22 17
3.
СКА-Ростов
 15 2 6 7 11 - 26 12
4.
Машук-КМВ
 15 3 1 11 15 - 33 10
5.
Спартак-Нальчик
 15 8 1 6 29 - 21 8
6.
Алания-2
 16 4 4 8 16 - 24 8
7.
Дружба
 15 5 3 7 15 - 23 4

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг Лаврищев Дмитрий 16
Ротор Максименко Артём 12
Форте Магомедов Рашид 11
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 11
Черноморец Нв Абакаров Магомед 11
Весь список

Топ нарушителей
Машук-КМВ Лебедев Юрий 2
Ротор Обивалин Сергей 2
Ротор Кармаев Никита 2
Динамо Ставрополь Кобесов Дмитрий 2
Дружба Хуако Темир 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Кубань Холдинг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Ротор 93.3% (56)
    X 5% (3)
    Кубань Холдинг 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Кубань Холдинг онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Кубань Холдинг

    Исход игры
    Ротор
    93.4% (57)
    Ничья
    4.9% (3)
    Кубань Холдинг
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    34.4% (21)
    1:0 Ротор
    23% (14)
    2:0 Ротор
    23% (14)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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    Ротор
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