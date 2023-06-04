Тур: 11.
0'
39' Желтая карточкаHerman Magnusson
1:0
49' ГолAndre Oesterholm
51' Желтая карточкаРаск Теодор
Ход матча
39'
49'
1:0
51'
22
Раск
Теодор
31
Max
Larsson
10
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эстерсунд
Вестерос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.36
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.27
|Штольт Малкольм
|2
|0.18
|Andre Oesterholm
|1
|0.09
|Miroslav Mazur
|1
|0.09
|Jakob Hedenquist
|1
|0.09
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaheem Burke
|4
|0.36
|Йоханссон Саймон
|3
|0.27
|Miguel Sandberg
|2
|0.18
|Гефверт Симон
|1
|0.09
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.09
|Гамбош Мартин
|1
|0.09
|Anders Hellblom
|1
|0.09
|Max Larsson
|1
|0.09
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|4
|0
|Miroslav Mazur
|2
|1
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Раск Теодор
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
5
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вестерос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Вестерос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Вестерос
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
55
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|12
|7
|1
|4
|25 - 17
|22
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|15.
|10
|1
|3
|6
|5 - 10
|6
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|15.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5