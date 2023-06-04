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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Эстерсунд
1:0
Второй тайм: 78'
Вестерос
0'
39' Желтая карточка
Herman Magnusson
1:0
49' Гол
Andre Oesterholm
51' Желтая карточка
Раск Теодор
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
6
Jakob
Hedenquist
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
29
Calvin
Kabuye
17
Штольт
Малкольм
26
Chovanie
Amatkarijo
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
20
Гамбош
Мартин
31
Max
Larsson
10
Jaheem
Burke
16
Anders
Hellblom
22
Patric
Aaslund
Эстерсунд
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Вестерос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.36
Карлссон Грач Себастьян 3 0.27
Штольт Малкольм 2 0.18
Andre Oesterholm 1 0.09
Miroslav Mazur 1 0.09
Jakob Hedenquist 1 0.09
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaheem Burke 4 0.36
Йоханссон Саймон 3 0.27
Miguel Sandberg 2 0.18
Гефверт Симон 1 0.09
Jabir Abdihakim Ali 1 0.09
Гамбош Мартин 1 0.09
Anders Hellblom 1 0.09
Max Larsson 1 0.09
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 4 0
Miroslav Mazur 2 1
Mansour Sinyan 2 1
Вейлид Сесар 3 0
Раск Теодор 3 0
Кроон Симон 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Аджумани Янник 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
5
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вестерос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Вестерос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Вестерос

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 0:1 11 5 3 3 14 - 8 18
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Эстерсунд
 1:0 11 4 4 3 14 - 11 16
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
10.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
11.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
12.
Эребру
 1:0 11 3 4 4 10 - 12 13
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Гефле
 0:1 11 3 2 6 11 - 16 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Вестерос
 0:1 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 1:0 6 2 3 1 5 - 3 9
11.
Эстерсунд
 1:0 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Гефле
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Вестерос
 0:1 6 3 0 3 9 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Эребру
 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Гефле
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эстерсунд
    Ничья
    Вестерос
    2.56
    4.50
    26.00
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    Где смотреть матч Эстерсунд 1:0 Вестерос онлайн

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