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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Вестерос
0'
39' Желтая карточка
Herman Magnusson
1:0
49' Гол
Andre Oesterholm
51' Желтая карточка
Раск Теодор
79' Вторая желтая карточка
Раск Теодор
1:1
80' Гол
Троне Филип
86' Желтая карточка
Спорронг Альбин
1:2
90' Гол
Нсабиумва Фредерик
90'+6
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
6
Jakob
Hedenquist
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
29
Calvin
Kabuye
17
Штольт
Малкольм
26
Chovanie
Amatkarijo
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
20
Гамбош
Мартин
31
Max
Larsson
10
Jaheem
Burke
16
Anders
Hellblom
22
Patric
Aaslund
Эстерсунд
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Вестерос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.36
Карлссон Грач Себастьян 3 0.27
Штольт Малкольм 2 0.18
Andre Oesterholm 1 0.09
Miroslav Mazur 1 0.09
Jakob Hedenquist 1 0.09
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaheem Burke 4 0.36
Йоханссон Саймон 3 0.27
Miguel Sandberg 2 0.18
Гефверт Симон 1 0.09
Jabir Abdihakim Ali 1 0.09
Нсабиумва Фредерик 1 0.09
Троне Филип 1 0.09
Гамбош Мартин 1 0.09
Anders Hellblom 1 0.09
Max Larsson 1 0.09
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Daniel Ask 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раск Теодор 3 1
Штольт Малкольм 4 0
Miroslav Mazur 2 1
Mansour Sinyan 2 1
Вейлид Сесар 3 0
Кроон Симон 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Аджумани Янник 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
3
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
5
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вестерос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
4
57%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
4
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Вестерос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Вестерос

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 1:2 Вестерос онлайн

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