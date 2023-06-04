Тур: 11.
0'
39' Желтая карточкаHerman Magnusson
1:0
49' ГолAndre Oesterholm
51' Желтая карточкаРаск Теодор
79' Вторая желтая карточкаРаск Теодор
1:1
80' ГолТроне Филип
86' Желтая карточкаСпорронг Альбин
1:2
90' ГолНсабиумва Фредерик
90'+6
Ход матча
39'
49'
51'
79'
80'
86'
90'
1:2
90'
22
Раск
Теодор
31
Max
Larsson
10
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эстерсунд
Вестерос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.36
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.27
|Штольт Малкольм
|2
|0.18
|Andre Oesterholm
|1
|0.09
|Miroslav Mazur
|1
|0.09
|Jakob Hedenquist
|1
|0.09
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaheem Burke
|4
|0.36
|Йоханссон Саймон
|3
|0.27
|Miguel Sandberg
|2
|0.18
|Гефверт Симон
|1
|0.09
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.09
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.09
|Троне Филип
|1
|0.09
|Гамбош Мартин
|1
|0.09
|Anders Hellblom
|1
|0.09
|Max Larsson
|1
|0.09
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раск Теодор
|3
|1
|Штольт Малкольм
|4
|0
|Miroslav Mazur
|2
|1
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
3
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
5
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вестерос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
4
57%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
4
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Вестерос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Вестерос
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
65
29
29
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5