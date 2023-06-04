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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 10704
Русенборг
4:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
18' Гол
Скарсем Олаус
2:0
51' Гол
Oscar Aga
3:0
55' Гол
Нельсон Джейден
4:0
70' Гол
Скарсем Олаус
77' Желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+4
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
18
Morten
Bjoerlo
21
Скарсем
Олаус
10
Хольсе
Карло
11
Нельсон
Джейден
29
Oscar
Aga
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
14
Удаль
Хенрик
16
Киркеволд
Пол
Русенборг
3-4-2-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Хам-Кам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
2:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 2 0.2
Скарсем Олаус 2 0.2
Нельсон Джейден 1 0.1
Хольсе Карло 1 0.1
Sverre Halseth Nypan 1 0.1
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.1
Перейра Адриан 1 0.1
Oscar Aga 1 0.1
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.1
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.33
Киркеволд Пол 2 0.22
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.22
John Olav Norheim 1 0.11
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.11
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.11

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Шелбред Пер-Сильян 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

0
4
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Хам-Кам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
7
32%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Русенборг
Хам-Кам

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Джейден Нельсон бьет в цель!
    • 51'
      Хольсе Карло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Oscar Aga бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Джейден Нельсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Скарсем Олаус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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