Тур: 9. Стадион: Леркендаль. Зрители: 10704
0'
1:0
18' ГолСкарсем Олаус
2:0
51' ГолOscar Aga
3:0
55' ГолНельсон Джейден
4:0
70' ГолСкарсем Олаус
77' Желтая карточкаНельсон Джейден
90'+4
Ход матча
18'
1:0
51'
2:0
55'
70'
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
608 Количество передач 373
-
56 Владение мячом, % 44
10
Хольсе
Карло
29
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
-
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Русенборг
Хам-Кам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Morten Bjoerlo
|2
|0.2
|Скарсем Олаус
|2
|0.2
|Нельсон Джейден
|1
|0.1
|Хольсе Карло
|1
|0.1
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.1
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.1
|Перейра Адриан
|1
|0.1
|Oscar Aga
|1
|0.1
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.33
|Киркеволд Пол
|2
|0.22
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.22
|John Olav Norheim
|1
|0.11
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.11
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.11
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
0
4
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Хам-Кам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
7
32%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Русенборг
Хам-Кам
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
45
19
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2