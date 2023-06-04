Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anton Gaaei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

46' Даниэль Свенссон возвращается на поле.

46' Норшеланн контролирует мяч.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Норшеланн пытается что-то создать.

42' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

39' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн контролирует мяч.

37' Ibrahim Osman получил желтую карточку от судьи

37' Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен

37' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

37' Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Норшеланн контролирует мяч.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.

34' Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку

33' Адамо Нагало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Норшеланн начинает контратаку

32' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

32' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен

31' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Норшеланн контролирует мяч.

28' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Норшеланн контролирует мяч.

26' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

26' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

25' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Даниэль Свенссон нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

24' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Норшеланн контролирует мяч.

21' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Норшеланн начинает контратаку

21' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн начинает контратаку

18' Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.

18' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Удар от ворот произведет Виборг

17' Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

17' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Элиас задерживает мяч рукой

15' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Виборг

14' Anton Gaaei успешно блокирует удар.

14' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Норшеланн начинает контратаку

14' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

13' Удар от ворот произведет Виборг

12' Бидструп Мадс из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Норшеланн контролирует мяч.

10' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

9' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

9' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

8' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

6' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хорошую попытку сделал Сёндергаард Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бонде Якуб бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!

3' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Норшеланн контролирует мяч.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

1' Норшеланн начинает с центра поля