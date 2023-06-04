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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 9078 Главный судья: Jakob Sundberg
Нордшелланн
0:0
Конец матча
Виборг
0'
33' Желтая карточка
Adamo Nagalo
37' Желтая карточка
Ibrahim Osman
66' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
90'+9

Ход матча

33'
Adamo Nagalo
 
37'
Ibrahim Osman
 
46'
Mario Dorgeles
Свенссон Даниэль
 
61'
Хансен Мадс
Беньямин Нюгрен
 
61'
Lasso Coulibaly
Ibrahim Osman
 
66'
Кристенсен Якоб
 
69'
 
Жамбурек Ян
Жуниор Ренато
70'
 
Jakob Nielsen
Леманс Клинт
74'
 
Паулиньо Жозе
Джатта Алассана
78'
Асконе Рокко
Бидструп Мадс
 
82'
 
Бергер Софус
Mendes Elias2
82'
 
Мортимер Нилс
Сёндергаард Мадс
87'
Conrad Harder
Диоманде Мохаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 676 Количество передач 357
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
32
Ibrahim
Osman
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
6
Сёндергаард
Мадс
14
Леманс
Клинт
11
Жуниор
Ренато
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
Нордшелланн
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Виборг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

19 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 12 (1) 0.38
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.31
Диоманде Мохаммед 5 0.16
Фагир Вахид 4 0.13
Хансен Эмилиано 3 0.09
Беньямин Нюгрен 3 0.09
Свенссон Даниэль 2 0.06
Фресе Мартин 2 0.06
Lasso Coulibaly 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Асконе Рокко 2 0.06
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Хансен Киан 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.28
Mendes Elias2 6 0.19
Леманс Клинт 6 0.19
Ибрагим Саид 4 0.13
Бонде Якуб 3 (2) 0.09
Соренсен Кристиан I 2 0.06
Лонвейк Джастин 2 0.06
Джатта Алассана 2 0.06
Бех Тобиас 2 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 5 2
Кристенсен Якоб 8 0
Фресе Мартин 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Ibrahim Osman 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 7 0
Ибрагим Саид 5 1
Бонде Якуб 6 0
Залетел Жан 6 0
Бюрги Николас 5 0
Mendes Elias2 5 0
Леманс Клинт 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Виборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

2
5
Нордшелланн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Виборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

15
21
Нордшелланн
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Виборг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

34
22
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
6
18%
3
14%
1-15
5
15%
4
18%
16-30
4
12%
2
9%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
6
18%
7
32%
61-75
10
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
1
6%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
22%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
6
33%
7
32%
76-90

Пропущено

19
18
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
5
28%
61-75
8
42%
3
17%
76-90

Забито

52
44
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
10
19%
8
18%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
8
15%
4
9%
31-45
4
8%
6
14%
46-60
9
17%
9
20%
61-75
16
31%
10
23%
76-90

Пропущено

33
35
10 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
3
9%
8
23%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
3
9%
6
17%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
6
18%
8
23%
61-75
14
42%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4
Виборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Нордшелланн
Виборг

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
7
9
6
10
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
24
8
14
18
1.5
14
18
8
24
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 32 18 5 9 61 - 35 59
2.
Нордшелланн
 32 15 10 7 50 - 35 55
3.
Орхус
 32 14 9 9 42 - 31 51
4.
Виборг
 32 14 9 9 44 - 35 51
5.
Брондбю
 32 12 8 12 48 - 52 44
6.
Раннерс
 32 10 11 11 40 - 47 41

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 32 13 12 7 55 - 39 51
2.
Оденсе
 32 12 10 10 47 - 53 46
3.
Силькеборг
 32 11 8 13 44 - 49 41
4.
Хорсенс
 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Люнгбю
 32 6 10 16 30 - 49 28
6.
Ольборг
 32 6 9 17 34 - 45 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 16 11 3 2 32 - 16 36
2.
Копенгаген
 16 10 3 3 31 - 15 33
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 16 6 7 3 23 - 16 25
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Митьюлланд
 16 6 4 6 21 - 21 22
3.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
4.
Хорсенс
 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 16 3 5 8 14 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 16 7 3 6 22 - 17 24
4.
Брондбю
 16 5 5 6 21 - 23 20
5.
Раннерс
 16 4 8 4 24 - 25 20
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 16 6 5 5 26 - 30 23
3.
Силькеборг
 16 5 4 7 19 - 23 19
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 18 (5)
Орхус Мортенсен Патрик 16 (1)
Брондбю Омойджуфано Охи 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 12 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Хорсенс Киилерик Мальте 1 7
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 5
Ольборг Соуза Аллан II 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9078 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 97'
    Paulinho из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 97'
    Мортимер Нилс из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 97'
    Бергер Софус выиграл воздушное противоборство у Асконе Рокко.
  • Фол, нарушение
    97'
    Жамбурек Ян наказан за толчок Адамо Нагало
  • 96'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 96'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Асконе Рокко из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
  • 95'
    Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 95'
      Хансен Мадс выиграл воздушное противоборство у Оливер Бундгар Кристенсен.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 95'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 95'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
    • Описание гола
      94'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 94'
      Paulinho оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 94'
      Paulinho нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      94'
      Мортимер Нилс из команды Виборг подал угловой справа.
    • 93'
      Jakob Vester пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 93'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Асконе Рокко успешно блокирует удар.
    • 92'
      Вестергорд Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Мортимер Нилс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • 90'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Офсайд
      88'
      Paulinho из команды Виборг в офсайде
    • 88'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 87'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Conrad Harder
    • 86'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 86'
      Жамбурек Ян из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Бергер Софус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • 84'
      Виборг контролирует мяч.
    • 84'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      83'
      Paulinho из команды Виборг в офсайде
    • 83'
      Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • 83'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 82'
      Тактическая замена. Сёндергаард Мадс уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 82'
      Тактическая замена. Элиас уходит с поля и его заменяет Бергер Софус
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Элиас
    • 81'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Jakob Vester ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
    • 79'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 79'
      Mario Dorgeles нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 79'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 79'
      Кристенсен Якоб выиграл воздушное противоборство у Paulinho.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 78'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 75'
      Оооо... вот это был удар! Хансен Мадс должен был забить с этой позиции.
    • 75'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 75'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Кристенсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 75'
      Лассо Кулибали из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 74'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Тактическая замена. Джатта Алассана уходит с поля и его заменяет Paulinho
    • Офсайд
      73'
      Жамбурек Ян из команды Виборг в офсайде
    • 73'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 72'
      Лассо Кулибали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Виборг начинает контратаку
    • 72'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Джатта Алассана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Бонде Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      70'
      Jakob Vester наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • 70'
      Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Jakob Vester
    • 69'
      Тактическая замена. Жуниор Ренато уходит с поля и его заменяет Жамбурек Ян
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Джатта Алассана из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 68'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 68'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 68'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      66'
      Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Элиас
    • 66'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 65'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 63'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 62'
      Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 61'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • Травма, повреждение
      61'
      Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • 60'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Бидструп Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      59'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      59'
      Anton Gaaei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Бонде Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Бонде Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 55'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Виборг: 33%.
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 54'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 54'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ibrahim Osman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 52'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      52'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      50'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Жуниор Ренато наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 50'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 49'
      Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Элиас выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Mario Dorgeles выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Виборг: 31%.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      46'
      Даниэль Свенссон возвращается на поле.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Даниэль Свенссон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Виборг: 31%.
    • Травма, повреждение
      44'
      Даниэль Свенссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Виборг контролирует мяч.
    • 40'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Виборг: 33%.
    • 40'
      Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      37'
      Ibrahim Osman получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Виборг: 36%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 34'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.
    • 34'
      Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      33'
      Адамо Нагало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 33'
      Виборг начинает контратаку
    • 33'
      Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 32'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 31'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Виборг начинает контратаку
    • 30'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Виборг: 37%.
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      29'
      Элиас из команды Виборг в офсайде
    • 28'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Бонде Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Виборг: 41%.
    • 24'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Даниэль Свенссон нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 21'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 20'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Виборг: 39%.
    • 19'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 19'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 18'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 17'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 17'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      15'
      Элиас задерживает мяч рукой
    • 15'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 14'
      Anton Gaaei успешно блокирует удар.
    • 14'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 14'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 12'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 12'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Джатта Алассана из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 10'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 78%, Виборг: 22%.
    • 10'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Виборг начинает контратаку
    • 10'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      9'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сёндергаард Мадс успешно блокирует удар.
    • 9'
      Ibrahim Osman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.
    • 9'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 7'
      Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Виборг начинает контратаку
    • 6'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Бонде Якуб успешно блокирует удар.
    • 5'
      Ibrahim Osman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Виборг: 26%.
    • 5'
      Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бонде Якуб бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!
    • 3'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 0:0 Виборг онлайн

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