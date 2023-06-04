Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Paulinho оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' Jakob Vester пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

93' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

92' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Асконе Рокко из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Мортимер Нилс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Mario Dorgeles из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удар от ворот произведет Виборг

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Норшеланн начинает контратаку

88' Paulinho из команды Виборг в офсайде

88' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Виборг

87' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Conrad Harder

86' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

86' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Норшеланн контролирует мяч.

85' Бергер Софус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Paulinho из команды Виборг в офсайде

83' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан

83' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер

81' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Виборг

79' Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Норшеланн начинает контратаку

78' Удар от ворот произведет Виборг

77' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Удар от ворот произведет Виборг

75' Оооо... вот это был удар! Хансен Мадс должен был забить с этой позиции.

75' Хансен Мадс из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Лассо Кулибали из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

74' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Тактическая замена. Джатта Алассана уходит с поля и его заменяет Paulinho

72' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

68' Удар от ворот произведет Норшеланн

68' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Норшеланн пытается что-то создать.

65' Удар от ворот произведет Виборг

65' Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лассо Кулибали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

61' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Хорошую попытку сделал Бидструп Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

59' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой слева.

59' Матч возобновлен

59' Anton Gaaei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

57' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Норшеланн контролирует мяч.

52' Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде

51' Норшеланн контролирует мяч.

50' Матч возобновлен

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Норшеланн контролирует мяч.

48' Норшеланн контролирует мяч.

46' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Даниэль Свенссон получил травму и заменен. Mario Dorgeles выходит на поле.