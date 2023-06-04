Тур: 32. Стадион: Right To Dream Park. Зрители: 9078 Главный судья: Jakob Sundberg
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаAdamo Nagalo
37' Желтая карточкаIbrahim Osman
66' Желтая карточкаКристенсен Якоб
90'+9
Ход матча
33'
37'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
676 Количество передач 357
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Виборг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
19 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|12 (1)
|0.38
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.31
|Диоманде Мохаммед
|5
|0.16
|Фагир Вахид
|4
|0.13
|Хансен Эмилиано
|3
|0.09
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.09
|Свенссон Даниэль
|2
|0.06
|Фресе Мартин
|2
|0.06
|Lasso Coulibaly
|2
|0.06
|Хансен Мадс
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Асконе Рокко
|2
|0.06
|Adamo Nagalo
|1
|0.03
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.28
|Mendes Elias2
|6
|0.19
|Леманс Клинт
|6
|0.19
|Ибрагим Саид
|4
|0.13
|Бонде Якуб
|3 (2)
|0.09
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.06
|Лонвейк Джастин
|2
|0.06
|Джатта Алассана
|2
|0.06
|Бех Тобиас
|2
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.03
|Мортимер Нилс
|1
|0.03
|Жамбурек Ян
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Лауритсен Мадс
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|5
|2
|Кристенсен Якоб
|8
|0
|Фресе Мартин
|7
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Ibrahim Osman
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|7
|0
|Ибрагим Саид
|5
|1
|Бонде Якуб
|6
|0
|Залетел Жан
|6
|0
|Бюрги Николас
|5
|0
|Mendes Elias2
|5
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Виборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
5
Нордшелланн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Виборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
15
21
Нордшелланн
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Виборг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
6
18%
3
14%
1-15
5
15%
4
18%
16-30
4
12%
2
9%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
6
18%
7
32%
61-75
10
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
22%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
6
33%
7
32%
76-90
Пропущено
19
18
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
5
28%
61-75
8
42%
3
17%
76-90
Забито
52
44
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
10
19%
8
18%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
8
15%
4
9%
31-45
4
8%
6
14%
46-60
9
17%
9
20%
61-75
16
31%
10
23%
76-90
Пропущено
33
35
10 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
3
9%
8
23%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
3
9%
6
17%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
6
18%
8
23%
61-75
14
42%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4
Виборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1
Результаты матчей
Нордшелланн
Виборг
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
106
79
610
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
412
79
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
248
1418
1418
824
527
230
131
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|5
|9
|61 - 35
|59
|2.
|32
|15
|10
|7
|50 - 35
|55
|3.
|32
|14
|9
|9
|42 - 31
|51
|4.
|32
|14
|9
|9
|44 - 35
|51
|5.
|32
|12
|8
|12
|48 - 52
|44
|6.
|32
|10
|11
|11
|40 - 47
|41
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|13
|12
|7
|55 - 39
|51
|2.
|32
|12
|10
|10
|47 - 53
|46
|3.
|32
|11
|8
|13
|44 - 49
|41
|4.
|32
|7
|7
|18
|33 - 58
|28
|5.
|32
|6
|10
|16
|30 - 49
|28
|6.
|32
|6
|9
|17
|34 - 45
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|32 - 16
|36
|2.
|16
|10
|3
|3
|31 - 15
|33
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|16
|6
|7
|3
|23 - 16
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|3.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 28
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|22 - 17
|24
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 23
|20
|5.
|16
|4
|8
|4
|24 - 25
|20
|6.
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|3.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|16
|2
|4
|10
|14 - 23
|10
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|18 (5)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|16 (1)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|12 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 7
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8