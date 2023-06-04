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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Тромсё
1:1
Второй тайм: 78'
Сарпсборг-08
0'
0:1
30' Гол
Торп Виктор
49' Желтая карточка
Торп Виктор
58' Желтая карточка
Майгор Миккел
1:1
71' Гол
Вестерлунн Никлас

Ход матча

8'
Томас Саймон
Хаугор Якоб
 
30'
0:1
Торп Виктор
49'
 
Торп Виктор
58'
 
Майгор Миккел
70'
Траоре Маи
Псише Кристоф
 
70'
 
Тибблинг Симон
Christopher Bonsu Baah
71'
Вестерлунн Никлас
(Траоре Маи)
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 214 Количество передач 323
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Сарпсборг-08
2.85
5.00
2.47
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
24
Daniel
Bassi
8
Антонсен
Кент-Аре
15
Vegard
Oestraat
Erlien
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
29
Торп
Виктор
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
90
Christopher
Bonsu
Baah
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Тромсё
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Тромсё
Сарпсборг-08

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:5
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
0:1
ТМС
1:0
Т
3:0
Т
5:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 4 (1) 0.44
Вестерлунн Никлас 1 (1) 0.11
Гундерсен Йостейн 1 0.11
Енссен Андерс 1 0.11
Yaw Paintsil 1 0.11
Daniel Bassi 1 0.11
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утвик Бьорн 3 0.33
Солтведт Йоахим 2 0.22
Торп Виктор 2 0.22
Упсет Кристиан 2 0.22
Майгор Миккел 1 0.11
Christopher Bonsu Baah 1 0.11
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Тибблинг Симон 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Christopher Bonsu Baah 2 0
Вишне Эйрик 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
5
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1

Результаты матчей

Тромсё
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Бранн
 1:1 10 5 3 2 19 - 10 18
3.
Сарпсборг-08
 1:1 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Тромсё
 1:1 9 4 3 2 10 - 8 15
5.
Стабек
 1:1 9 4 3 2 12 - 13 15
6.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
7.
Лиллестрём
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Русенборг
 4:0 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 0:3 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Одд
 0:4 10 2 4 4 6 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 4:0 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Хёугесунн
 1:0 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 2 2 5 9 - 13 8
15.
Хам-Кам
 0:4 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 4:0 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Саннефьёрд
 4:0 4 2 1 1 9 - 2 7
8.
Сарпсборг-08
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Хам-Кам
 0:4 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
12.
Одд
 0:4 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Хёугесунн
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Тромсё
 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Олесунн
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
16.
Волеренга
 0:3 4 1 0 3 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Тромсё
 1:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лиллестрём
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Бранн
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Одд
 0:4 6 1 2 3 3 - 9 5
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 1:1 4 1 1 2 5 - 11 4
10.
Хёугесунн
 1:0 5 1 1 3 1 - 7 4
11.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
12.
Русенборг
 4:0 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 4:0 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 0:4 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 1:1 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 8 (1)
Бранн Нильсен Сиверт 5
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
  • 8'
    Хаугор Якоб уходит с поля. Томас Саймон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Сарпсборг-08
2.85
5.00
2.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:1 Сарпсборг-08 онлайн

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Тромсё
Сарпсборг-08
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