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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 2910
Тромсё
2:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
30' Гол
Торп Виктор
49' Желтая карточка
Торп Виктор
58' Желтая карточка
Майгор Миккел
1:1
73' Гол
Вестерлунн Никлас
2:1
90' Гол
Траоре Маи
90' Желтая карточка
Vegard Oestraat Erlien
90'+6

Ход матча

8'
Томас Саймон
Хаугор Якоб
 
30'
0:1
Торп Виктор
49'
 
Торп Виктор
58'
 
Майгор Миккел
70'
Траоре Маи
Псише Кристоф
 
70'
 
Тибблинг Симон
Christopher Bonsu Baah
73'
Вестерлунн Никлас
(Траоре Маи)
1:1
83'
 
Martin Hoel Andersen
Торп Виктор
83'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
88'
 
Квиле Сигур
Скиппер Антон
89'
Jakob Napoleon Romsaas
Yaw Paintsil
 
90'
Траоре Маи
(Vegard Oestraat Erlien)
2:1
90'
Vegard Oestraat Erlien
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 446 Количество передач 549
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
24
Daniel
Bassi
8
Антонсен
Кент-Аре
15
Vegard
Oestraat
Erlien
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
29
Торп
Виктор
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
90
Christopher
Bonsu
Baah
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Тромсё
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Тромсё
Сарпсборг-08

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:5
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
0:1
ТМС
1:0
Т
3:0
Т
5:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 4 (1) 0.44
Вестерлунн Никлас 2 (1) 0.22
Траоре Маи 1 0.11
Гундерсен Йостейн 1 0.11
Енссен Андерс 1 0.11
Yaw Paintsil 1 0.11
Daniel Bassi 1 0.11
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утвик Бьорн 3 0.33
Солтведт Йоахим 2 0.22
Торп Виктор 2 0.22
Упсет Кристиан 2 0.22
Майгор Миккел 1 0.11
Christopher Bonsu Baah 1 0.11
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Тибблинг Симон 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Christopher Bonsu Baah 2 0
Вишне Эйрик 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
5
Тромсё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1

Результаты матчей

Тромсё
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
    • 8'
      Хаугор Якоб уходит с поля. Томас Саймон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 2:1 Сарпсборг-08 онлайн

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