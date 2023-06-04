Тур: 9. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 2910
2:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолТорп Виктор
49' Желтая карточкаТорп Виктор
58' Желтая карточкаМайгор Миккел
1:1
73' ГолВестерлунн Никлас
2:1
90' ГолТраоре Маи
90' Желтая карточкаVegard Oestraat Erlien
90'+6
Ход матча
30'
0:1
49'
58'
73'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
446 Количество передач 549
-
45 Владение мячом, % 55
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
24
Daniel
Bassi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Тромсё
Сарпсборг-08
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.28
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|4 (1)
|0.44
|Вестерлунн Никлас
|2 (1)
|0.22
|Траоре Маи
|1
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.11
|Енссен Андерс
|1
|0.11
|Yaw Paintsil
|1
|0.11
|Daniel Bassi
|1
|0.11
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утвик Бьорн
|3
|0.33
|Солтведт Йоахим
|2
|0.22
|Торп Виктор
|2
|0.22
|Упсет Кристиан
|2
|0.22
|Майгор Миккел
|1
|0.11
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.11
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Майгор Миккел
|2
|0
|Christopher Bonsu Baah
|2
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
5
Тромсё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1
Результаты матчей
Тромсё
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2