Тур: 11.
Ход матча
47'
1:0
72'
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Malik Mokede
-
11 Adi Fisic
-
-
31 Amar Dzevlan
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Torre Rafael
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эребру
Гефле
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.89
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.89
1.42
Среднее время на гол
101
63
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.48
1.62
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.27
|Сегер Давид
|2
|0.18
|Андрессон Аксель
|1
|0.09
|Adam Bark
|1
|0.09
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.09
|Adi Fisic
|1
|0.09
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|4
|0.36
|Эдквист Адриан
|1
|0.09
|Лундин Антон
|1
|0.09
|Рафаэль Йорк
|1
|0.09
|Лундин Оскар
|1
|0.09
|Constantino Capotondi
|1
|0.09
|Antonio Yakoub
|1
|0.09
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|3
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Antonio Yakoub
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гефле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гефле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
2
5
Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гефле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
4
100%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
4
44%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
4
44%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1
Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1
Результаты матчей
Эребру
Гефле
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эребру
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|12
|7
|1
|4
|25 - 17
|22
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|15.
|10
|1
|3
|6
|5 - 10
|6
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|15.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5