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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Эребру
1:0
Второй тайм: 75'
Гефле
0'
1:0
47' Гол
Сегер Давид
72' Желтая карточка
Samuel Dahl

Ход матча

47'
Сегер Давид
(Ларссон Джейк)
1:0
69'
Бергмарк Никлас
Lucas Shlimon
 
72'
Samuel Dahl
 
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Гефле
5.10
7.10
48.00
Все Коэффициенты
1
Эскелинен
Виллиам
5
Хульквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
20
Adam
Bark
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
48
Миллескуг
Ноэль
13
Уоллиндер
Робин
19
Аспгрен
Кристоффер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
10
Antonio
Yakoub
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
Эребру
4-2-3-1
Гефле
4-4-1-1

История личных встреч

Эребру
Гефле

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:2
А
0:4
А
2:2
А
1:0
КШ
2:1
К
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
2:1
А
0:1
А
2:3
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:3
А
1:1
А
0:1
ТМС
4:2
А
1:2

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.89
1.42

Среднее время на гол

101
63

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.62

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.27
Сегер Давид 2 0.18
Андрессон Аксель 1 0.09
Adam Bark 1 0.09
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.09
Adi Fisic 1 0.09
Ларссон Джейк 0 0
Валкер Кевин 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 4 0.36
Эдквист Адриан 1 0.09
Лундин Антон 1 0.09
Рафаэль Йорк 1 0.09
Лундин Оскар 1 0.09
Constantino Capotondi 1 0.09
Antonio Yakoub 1 0.09
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 3 0
Андрессон Аксель 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Antonio Yakoub 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гефле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гефле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

2
5
Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гефле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
4
100%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
4
44%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
4
44%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1
Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1

Результаты матчей

Эребру
Гефле

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эребру
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 0:1 11 5 3 3 14 - 8 18
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Эстерсунд
 1:0 11 4 4 3 14 - 11 16
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
10.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
11.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
12.
Эребру
 1:0 11 3 4 4 10 - 12 13
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Гефле
 0:1 11 3 2 6 11 - 16 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Вестерос
 0:1 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 1:0 6 2 3 1 5 - 3 9
11.
Эстерсунд
 1:0 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Гефле
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Вестерос
 0:1 6 3 0 3 9 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Эребру
 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Гефле
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    72'
    Samuel Dahl получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Lucas Shlimon уходит с поля. Бергмарк Никлас выходит вместо него
  • 47'
    Ларссон Джейк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Сегер Давид бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Гефле
5.10
7.10
48.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 1:0 Гефле онлайн

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