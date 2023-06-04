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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Лиллестрём
1:1
Второй тайм: 75'
Стабек
0'
1:0
13' Гол
Адамс Акор
18' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
1:1
21' Пенальти
Бакенга Мушага
28' Желтая карточка
Сковгор Андреас

Ход матча

13'
Адамс Акор
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
18'
Кристиансен Мадс
 
21'
1:1
Бакенга Мушага
21'
Гарнас Эспен
Vetle Skjaervik
 
28'
 
Сковгор Андреас
46'
 
Костадинов Калоян
Бакенга Мушага
67'
Свендсен Тобиас
Ибрахимай Илльдрен
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 337 Количество передач 120
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Стабек
2.05
4.30
6.20
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
20
Vetle
Skjaervik
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
6
Хофф
Вебьёрн
14
Кнудсен
Магнус
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
21
Петтерссон
Исак
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
10
Геэльмуйден
Херман
20
Aleksander
Andresen
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Лиллестрём
3-4-2-1
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Стабек

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
2:3
ТМК
0:1
Т
1:3
ТМК
0:1
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:2
К
3:1
Т
2:2
Т
2:4
Т
1:2
Т
1:2
ТМК
0:5
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
6:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
0:7
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:2
КН
4:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
4:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.87

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.93
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

61
54

Голов в среднем за матч

1.91
1.69

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
53

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 8 0.89
Осен Йермунд 2 0.22
Ольсен Томас 2 0.22
Тённесен Кристоффер 1 0.11
Гарнас Эспен 1 0.11
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 4 0.44
Кабран Кевин 2 0.22
Бакенга Мушага 2 (1) 0.22
Педерсен Каспер 1 0.11
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Сковгор Андреас 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
1
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
5
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Стабек
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
46%
3
38%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1
Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Стабек

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Бранн
 1:1 10 5 3 2 19 - 10 18
3.
Сарпсборг-08
 1:1 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Тромсё
 1:1 9 4 3 2 10 - 8 15
5.
Стабек
 1:1 9 4 3 2 12 - 13 15
6.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
7.
Лиллестрём
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Русенборг
 4:0 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 0:3 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Одд
 0:4 10 2 4 4 6 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 4:0 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Хёугесунн
 1:0 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 2 2 5 9 - 13 8
15.
Хам-Кам
 0:4 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 4:0 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Саннефьёрд
 4:0 4 2 1 1 9 - 2 7
8.
Сарпсборг-08
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Хам-Кам
 0:4 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
12.
Одд
 0:4 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Хёугесунн
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Тромсё
 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Олесунн
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
16.
Волеренга
 0:3 4 1 0 3 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Тромсё
 1:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лиллестрём
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Бранн
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Одд
 0:4 6 1 2 3 3 - 9 5
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 1:1 4 1 1 2 5 - 11 4
10.
Хёугесунн
 1:0 5 1 1 3 1 - 7 4
11.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
12.
Русенборг
 4:0 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 4:0 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 0:4 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 1:1 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 8 (1)
Бранн Нильсен Сиверт 5
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    18'
    Кристиансен Мадс получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Ибрахимай Илльдрен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Лиллестрём.
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Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Стабек
2.05
4.30
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 1:1 Стабек онлайн

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Лиллестрём
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