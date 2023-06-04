Тур: 9. Стадион: Aaraasen Stadion.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
1:0
13' ГолАдамс Акор
18' Желтая карточкаКристиансен Мадс
1:1
21' ПенальтиБакенга Мушага
28' Желтая карточкаСковгор Андреас
Ход матча
13'
1:0
18'
21'
1:1
28'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 120
-
72 Владение мячом, % 28
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Fillip Riise
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Лиллестрём
Стабек
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.87
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.93
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
61
54
Голов в среднем за матч
1.91
1.69
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
47
53
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|8
|0.89
|Осен Йермунд
|2
|0.22
|Ольсен Томас
|2
|0.22
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.11
|Гарнас Эспен
|1
|0.11
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|4
|0.44
|Кабран Кевин
|2
|0.22
|Бакенга Мушага
|2 (1)
|0.22
|Педерсен Каспер
|1
|0.11
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
1
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
5
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Стабек
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
46%
3
38%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1
Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2
Результаты матчей
Лиллестрём
Стабек
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
26
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|3.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|5.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|12 - 13
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|7.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|9.
|4:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|0:4
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|12.
|4:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|13.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|0:4
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|4:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|8.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|0:4
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|12.
|0:4
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|0:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|0:4
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 7
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|12.
|4:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|4:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|0:4
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|1:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|8 (1)
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2