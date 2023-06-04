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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5823
Лиллестрём
3:1
Конец матча
Стабек
0'
1:0
13' Гол
Адамс Акор
18' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
1:1
21' Пенальти
Бакенга Мушага
28' Желтая карточка
Сковгор Андреас
2:1
86' Пенальти
Адамс Акор
3:1
90' Гол
Адамс Акор
90'+9

Ход матча

13'
Адамс Акор
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
18'
Кристиансен Мадс
 
21'
1:1
Бакенга Мушага
21'
Гарнас Эспен
Vetle Skjaervik
 
28'
 
Сковгор Андреас
46'
 
Костадинов Калоян
Бакенга Мушага
67'
Свендсен Тобиас
Ибрахимай Илльдрен
 
79'
Скогволд Хенрик
Тённесен Кристоффер
 
86'
Адамс Акор
2:1
88'
 
Markus Seim-Monsen
Геэльмуйден Херман
90'
Адамс Акор
(Осен Йермунд)
3:1
90'
 
Вальстад Николас
Aleksander Andresen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 574 Количество передач 242
  • 65 Владение мячом, % 35
12
Кристиансен
Мадс
20
Vetle
Skjaervik
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
6
Хофф
Вебьёрн
14
Кнудсен
Магнус
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
21
Петтерссон
Исак
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
10
Геэльмуйден
Херман
20
Aleksander
Andresen
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Лиллестрём
3-4-2-1
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Стабек

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
2:3
ТМК
0:1
Т
1:3
ТМК
0:1
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:2
К
3:1
Т
2:2
Т
2:4
Т
1:2
Т
1:2
ТМК
0:5
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
6:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
0:7
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:2
КН
4:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
4:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.87

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.93
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

61
54

Голов в среднем за матч

1.91
1.69

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

47
53

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 10 (1) 1.11
Осен Йермунд 2 0.22
Ольсен Томас 2 0.22
Тённесен Кристоффер 1 0.11
Гарнас Эспен 1 0.11
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 4 0.44
Кабран Кевин 2 0.22
Бакенга Мушага 2 (1) 0.22
Педерсен Каспер 1 0.11
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Сковгор Андреас 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

2
2
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
5
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
8
50%
3
33%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
4
22%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1
Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Стабек

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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