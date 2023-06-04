Г О О О О Л - Йеле Дейн левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Фредерик Алвес Ибсен не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Эвьен Хэкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Г О О О О Л - Радошевич Йосип правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

37' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Якоб Кевин удален с поля!

37' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

35' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Орхус

30' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Орхус

25' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

24' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Шиембе Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Шиембе Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Дуэлунд Миккель

21' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

18' Бьюр Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

10' Эвьен Хэкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Орхус

8' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Радошевич Йосип нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

5' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Орхус

4' Эвьен Хэкон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля