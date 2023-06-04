Тур: 32. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:1
11' ГолОмойджуфано Охи
37' Красная карточкаЯкоб Кевин
0:2
38' ГолРадошевич Йосип
52' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
0:3
67' ГолКвистгарден Матиас
1:3
74' ГолДёйн Йелле
Ход матча
11'
37'
38'
0:2
52'
67'
74'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Якоб
Кевин
21
Бьюр
Петер
11
Линкс
Гифт
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
15
Риверос
Блас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Орхус
Брондбю
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
40 матчей
32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.5%
45%
32.5%
9 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
1.55
0.83
Среднее время на гол
58
108
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.45
Среднее время на гол
62
61
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|15 (5)
|0.47
|Андерсон Микаэль
|5
|0.16
|Биссек Янн-Аурель
|4
|0.13
|Якоб Кевин
|3
|0.09
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.09
|Дуэлунд Миккель
|2
|0.06
|Хеуген Сигурд
|2
|0.06
|Тингагер Фредерик
|1
|0.03
|Кристенсен Томас
|1
|0.03
|Sebastian Groenning
|1
|0.03
|Бьюр Петер
|1
|0.03
|Дёйн Йелле
|1
|0.03
|Поульсен Николай
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|13 (2)
|0.41
|Квистгарден Матиас
|6
|0.19
|Oscar Schwartau
|4
|0.13
|Эвьен Хэкон
|3
|0.09
|Слимане Анис
|3
|0.09
|Радошевич Йосип
|3 (2)
|0.09
|Хедлунд Симон
|2
|0.06
|Каппис Кристиан
|2
|0.06
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Хермансен Мадс
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|10
|1
|Якоб Кевин
|4
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Хеуген Сигурд
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Хенриксен Тобиас
|4
|0
|Уве Реслер
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|7
|1
|Васс Даниэль
|6
|1
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Винтер Фредерик
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Брондбю
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
7
8
Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
15
26
Орхус
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Брондбю
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
22
34
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
8
62%
6
29%
76-90
Забито
19
28
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
11%
6
21%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
5
26%
5
18%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
4
21%
7
25%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
0
0%
10
36%
61-75
7
47%
5
18%
76-90
Забито
39
45
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
4
10%
6
13%
1-15
8
21%
6
13%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
9
23%
8
18%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
21%
10
22%
76-90
Пропущено
28
49
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
3
11%
9
18%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
21%
7
14%
31-45
1
4%
3
6%
46-60
2
7%
14
29%
61-75
15
54%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Орхус 1:3 Копенгаген - Орхус 4:3 Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0
Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3
Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1
Результаты матчей
Орхус
Брондбю
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Орхус
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
69
79
312
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
511
411
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
247
1120
1120
526
625
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|18
|4
|10
|60 - 35
|58
|2.
|0:0
|32
|15
|10
|7
|50 - 35
|55
|3.
|0:0
|32
|14
|9
|9
|44 - 35
|51
|4.
|1:3
|32
|14
|8
|10
|40 - 31
|50
|5.
|3:1
|32
|13
|7
|12
|48 - 50
|46
|6.
|1:0
|32
|11
|10
|11
|40 - 46
|43
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|13
|12
|7
|55 - 39
|51
|2.
|32
|12
|10
|10
|47 - 53
|46
|3.
|32
|11
|8
|13
|44 - 49
|41
|4.
|32
|7
|7
|18
|33 - 58
|28
|5.
|32
|6
|10
|16
|30 - 49
|28
|6.
|32
|6
|9
|17
|34 - 45
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|3
|2
|32 - 16
|36
|2.
|0:1
|16
|10
|2
|4
|30 - 15
|32
|3.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|3:1
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|5.
|1:3
|16
|6
|6
|4
|21 - 16
|24
|6.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|3.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 28
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|1:3
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 17
|24
|4.
|3:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|5.
|1:0
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|6.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|3.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|16
|2
|4
|10
|14 - 23
|10
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|18 (5)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|13 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 7
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8