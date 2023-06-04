Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

86' Йеле Дейн снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

85' Г О О О О Л - Йеле Дейн забивает с левой ноги!

84' Тактическая замена. Квистгарден Матиас уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

84' Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Валлис Николай получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' 'Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с пенальти! Он пробил правой. Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

79' После проверки VAR судья изменил решение - Орхус пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Йеле Дейн нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Йеле Дейн левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

73' Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн

70' Удар от ворот произведет Орхус

70' Риверос Блас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!

66' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Лауритсен Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Лауритсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Орхус

59' Фредерик Алвес Ибсен не смог попасть в створ ударом издали

58' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Удар от ворот произведет Орхус

55' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Лауритсен Расмус получил желтую карточку от судьи

51' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Хорошую попытку сделал Менса Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.