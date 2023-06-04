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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 19414 Главный судья: Jens Grabski Maae
Орхус
3:3
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
11' Гол
Омойджуфано Охи
37' Красная карточка
Якоб Кевин
0:2
38' Гол
Радошевич Йосип
52' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
0:3
67' Гол
Квистгарден Матиас
1:3
74' Гол
Дёйн Йелле
80' Красная карточка
Менса Кевин
2:3
81' Пенальти
Мортенсен Патрик
84' Желтая карточка
Валлис Николай
3:3
85' Гол
Дёйн Йелле
86' Желтая карточка
Дёйн Йелле
90' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Омойджуфано Охи
(Квистгарден Матиас)
23'
 
Винтер Фредерик
Шиембе Кевин
37'
Якоб Кевин
 
38'
0:2
Радошевич Йосип
46'
Frederik Brandhof
Бьюр Петер
 
52'
 
Лауритсен Расмус
60'
Каль Эрик
Андерсон Микаэль
 
62'
 
Васс Даниэль
Лауритсен Расмус
62'
 
Греве Матиас
Эвьен Хэкон
67'
0:3
Квистгарден Матиас
(Греве Матиас)
71'
Дёйн Йелле
Дуэлунд Миккель
 
74'
Дёйн Йелле
(Беихмо Феликс)
1:3
80'
 
Менса Кевин
81'
Мортенсен Патрик
2:3
84'
 
Валлис Николай
84'
 
Себулонсен Себастьян
Квистгарден Матиас
85'
Дёйн Йелле
(Тингагер Фредерик)
3:3
86'
Дёйн Йелле
 
90'
 
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 344 Количество передач 440
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
17
Якоб
Кевин
21
Бьюр
Петер
11
Линкс
Гифт
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
1
Хермансен
Мадс
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
Орхус
3-4-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Орхус
Брондбю

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

40 матчей

32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.5%
45%
32.5%
9 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.5%
27.5%
40%
13 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.55
0.83

Среднее время на гол

58
108

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.45

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 16 (6) 0.5
Андерсон Микаэль 5 0.16
Биссек Янн-Аурель 4 0.13
Якоб Кевин 3 0.09
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.09
Дёйн Йелле 3 0.09
Дуэлунд Миккель 2 0.06
Хеуген Сигурд 2 0.06
Тингагер Фредерик 1 0.03
Кристенсен Томас 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Бьюр Петер 1 0.03
Поульсен Николай 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 13 (2) 0.41
Квистгарден Матиас 7 0.22
Oscar Schwartau 4 0.13
Эвьен Хэкон 3 0.09
Слимане Анис 3 0.09
Радошевич Йосип 3 (2) 0.09
Хедлунд Симон 2 0.06
Каппис Кристиан 2 0.06
Васс Даниэль 1 0.03
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Махсо Андреас 1 (1) 0.03
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Хермансен Мадс 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 10 1
Якоб Кевин 4 1
Беихмо Феликс 4 0
Хеуген Сигурд 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Хенриксен Тобиас 4 0
Уве Реслер 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Каль Эрик 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Дёйн Йелле 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 7 1
Васс Даниэль 6 1
Слимане Анис 6 0
Валлис Николай 5 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Махсо Андреас 3 0
Менса Кевин 1 1
Рустед Сигурд 1 1
Винтер Фредерик 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Брондбю
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
11
Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

15
26
Орхус
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Брондбю
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

12
21

Волевые поражения

25
37

Голы по времени матча

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
3
15%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
5
21%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
8
50%
8
33%
76-90

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
11%
6
21%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
5
26%
5
18%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
4
21%
7
25%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
0
0%
10
36%
61-75
7
47%
5
18%
76-90

Забито

42
48
17 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
4
10%
7
15%
1-15
8
19%
6
13%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
9
21%
8
17%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
10
24%
10
21%
76-90

Пропущено

31
52
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 25
4
13%
9
17%
1-15
1
3%
5
10%
16-30
7
23%
7
13%
31-45
1
3%
3
6%
46-60
3
10%
15
29%
61-75
15
48%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раннерс - Орхус 1:3 Копенгаген - Орхус 4:3 Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0
Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3
Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1

Результаты матчей

Орхус
Брондбю

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
7
9
4
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
25
7
12
20
1.5
12
20
6
26
2.5
7
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 32 18 5 9 61 - 35 59
2.
Нордшелланн
 32 15 10 7 50 - 35 55
3.
Орхус
 32 14 9 9 42 - 31 51
4.
Виборг
 32 14 9 9 44 - 35 51
5.
Брондбю
 32 12 8 12 48 - 52 44
6.
Раннерс
 32 10 11 11 40 - 47 41

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 32 13 12 7 55 - 39 51
2.
Оденсе
 32 12 10 10 47 - 53 46
3.
Силькеборг
 32 11 8 13 44 - 49 41
4.
Хорсенс
 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Люнгбю
 32 6 10 16 30 - 49 28
6.
Ольборг
 32 6 9 17 34 - 45 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 16 11 3 2 32 - 16 36
2.
Копенгаген
 16 10 3 3 31 - 15 33
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 16 6 7 3 23 - 16 25
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Митьюлланд
 16 6 4 6 21 - 21 22
3.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
4.
Хорсенс
 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 16 3 5 8 14 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 16 7 3 6 22 - 17 24
4.
Брондбю
 16 5 5 6 21 - 23 20
5.
Раннерс
 16 4 8 4 24 - 25 20
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 16 6 5 5 26 - 30 23
3.
Силькеборг
 16 5 4 7 19 - 23 19
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 18 (5)
Орхус Мортенсен Патрик 16 (1)
Брондбю Омойджуфано Охи 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 12 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Хорсенс Киилерик Мальте 1 7
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 5
Ольборг Соуза Аллан II 8
Весь список
  • 96'
    Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Орхус: 44%, Брондбю: 56%.
  • 94'
    Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 92'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 91'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Орхус: 46%, Брондбю: 54%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Йеле Дейн
    • Угловой
      90'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 87'
      Орхус контролирует мяч.
    • 87'
      Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Орхус 3:3 Брондбю онлайн

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