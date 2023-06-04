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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Стрёмсгодсет
1:1
Второй тайм: 73'
Хёугесунн
0'
0:1
18' Гол
Теркильдсен Петер
21' Желтая карточка
Нжи Билал
33' Желтая карточка
Валсвик Густав
1:1
71' Гол
Вильсвик Ларс-Кристофер

Ход матча

18'
0:1
Теркильдсен Петер
(Кристенсен Магнус)
21'
 
Нжи Билал
33'
Валсвик Густав
 
46'
Энерсен Оле
Грогард Томас
 
54'
 
Claus Niyukuri
Паязити Адрион
61'
 
Лейте Бруно
Кристенсен Магнус
71'
Вильсвик Ларс-Кристофер
1:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хёугесунн
5.30
3.94
5.00
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:3
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:1
К
0:1
Т
1:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
4:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
4:0
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:3
Т
5:1
Т
3:1
Т
2:1
КН
3:0
Т
2:2

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.36
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менерт Маркус 3 0.33
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.22
Валсвик Густав 2 0.22
Ипалибо Джек 1 0.11
Ханссен Сондре 1 0.11
Стенгель Херман 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теркильдсен Петер 1 0.11
Санде Мадс 1 0.11
Лейте Бруно 1 0.11
Oscar Krusnell 1 0.11
Нжи Билал 1 0.11
Sorry Diarra 1 (1) 0.11
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хёугесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

2
4
Стрёмсгодсет
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
2
40%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Бранн
 1:1 10 5 3 2 19 - 10 18
3.
Сарпсборг-08
 1:1 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Тромсё
 1:1 9 4 3 2 10 - 8 15
5.
Стабек
 1:1 9 4 3 2 12 - 13 15
6.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
7.
Лиллестрём
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Русенборг
 4:0 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 0:3 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Одд
 0:4 10 2 4 4 6 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 4:0 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Хёугесунн
 1:0 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 2 2 5 9 - 13 8
15.
Хам-Кам
 0:4 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 4:0 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Саннефьёрд
 4:0 4 2 1 1 9 - 2 7
8.
Сарпсборг-08
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Хам-Кам
 0:4 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
12.
Одд
 0:4 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Хёугесунн
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Тромсё
 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Олесунн
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
16.
Волеренга
 0:3 4 1 0 3 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Тромсё
 1:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лиллестрём
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Бранн
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Одд
 0:4 6 1 2 3 3 - 9 5
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 1:1 4 1 1 2 5 - 11 4
10.
Хёугесунн
 1:0 5 1 1 3 1 - 7 4
11.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
12.
Русенборг
 4:0 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 4:0 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 0:4 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 1:1 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 8 (1)
Бранн Нильсен Сиверт 5
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Валсвик Густав получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хёугесунн
5.30
3.94
5.00
Все Коэффициенты
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