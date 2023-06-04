Тур: 9. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4709
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолТеркильдсен Петер
21' Желтая карточкаНжи Билал
33' Желтая карточкаВалсвик Густав
1:1
71' ГолВильсвик Ларс-Кристофер
73' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
1:2
75' ГолSorry Diarra
90' Желтая карточкаJoergen Isnes
90'+7
Ход матча
18'
21'
33'
71'
75'
1:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.36
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.93
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
2.14
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менерт Маркус
|3
|0.33
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.22
|Валсвик Густав
|2
|0.22
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.11
|Ипалибо Джек
|1
|0.11
|Ханссен Сондре
|1
|0.11
|Стенгель Херман
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|2 (1)
|0.22
|Нжи Билал
|1
|0.11
|Теркильдсен Петер
|1
|0.11
|Санде Мадс
|1
|0.11
|Лейте Бруно
|1
|0.11
|Oscar Krusnell
|1
|0.11
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|1
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёугесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
2
4
Стрёмсгодсет
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
2
40%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2