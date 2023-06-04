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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4709
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
18' Гол
Теркильдсен Петер
21' Желтая карточка
Нжи Билал
33' Желтая карточка
Валсвик Густав
1:1
71' Гол
Вильсвик Ларс-Кристофер
73' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
1:2
75' Гол
Sorry Diarra
90' Желтая карточка
Joergen Isnes
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Теркильдсен Петер
(Кристенсен Магнус)
21'
 
Нжи Билал
33'
Валсвик Густав
 
46'
Энерсен Оле
Грогард Томас
 
54'
 
Claus Niyukuri
Паязити Адрион
61'
 
Лейте Бруно
Кристенсен Магнус
71'
Вильсвик Ларс-Кристофер
1:1
73'
 
Крюгор Кевин Мартин
75'
1:2
Sorry Diarra
(Нжи Билал)
77'
Marko Lawk Farji
Ипалибо Джек
 
82'
Красники Крешник
Стенгель Херман
 
82'
Jostein Ekeland
Лейфссон Ари
 
89'
 
Oluwasegun Samuel Otusanya
Sorry Diarra
89'
 
Vegard Solheim
Oscar Krusnell
90'
Joergen Isnes
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:3
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:1
К
0:1
Т
1:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
4:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
4:0
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:3
Т
5:1
Т
3:1
Т
2:1
КН
3:0
Т
2:2

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.36
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менерт Маркус 3 0.33
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.22
Валсвик Густав 2 0.22
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.11
Ипалибо Джек 1 0.11
Ханссен Сондре 1 0.11
Стенгель Херман 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 2 (1) 0.22
Нжи Билал 1 0.11
Теркильдсен Петер 1 0.11
Санде Мадс 1 0.11
Лейте Бруно 1 0.11
Oscar Krusnell 1 0.11
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Крюгор Кевин Мартин 1 1
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хёугесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Стрёмсгодсет
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

2
4
Стрёмсгодсет
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
5
45%
2
40%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:2 Хёугесунн онлайн

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