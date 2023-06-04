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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Олесунн
1:1
Второй тайм: 79'
Бранн
0'
37' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
1:0
44' Гол
Эбийе Мозес
47' Желтая карточка
Мунксгор Александер
1:1
49' Пенальти
Нильсен Сиверт
52' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
70' Вторая желтая карточка
Бармен Кристоффер

Ход матча

30'
Карлсбакк Маркус
Лундинг Каспер
 
37'
 
Кристиансен Рубен
44'
Эбийе Мозес
(Мунксгор Александер)
1:0
46'
Trace Murray
Кителано Йон
 
46'
Бармен Кристоффер
Диоп Амиду
 
47'
Мунксгор Александер
 
49'
1:1
Нильсен Сиверт
52'
Бармен Кристоффер
 
61'
 
Матисен Ульрик
Frederik Boersting
70'
Бармен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Бранн
5.68
4.00
1.97
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
21
Диоп
Амиду
I
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Олесунн
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Бранн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
0:2
Т
3:1
Т
2:2
ТМК
1:3
Т
3:3
Т
1:1
Т
6:0
Т
1:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Т
1:0
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
КН
1:2
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
0:4
Т
4:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.87
1.2

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.3
Эбийе Мозес 2 (1) 0.2
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 0.9
Нильсен Сиверт 5 (3) 0.5
Frederik Boersting 1 0.1
Хорн Майер 1 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.1
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.1
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 5 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду I 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бранн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бранн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

0
14
Олесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бранн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

0
17

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

1
14
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
100%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
50%
4
21%
31-45
2
50%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0
Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3

Результаты матчей

Олесунн
Бранн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Бранн
 1:1 10 5 3 2 19 - 10 18
3.
Сарпсборг-08
 1:1 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Тромсё
 1:1 9 4 3 2 10 - 8 15
5.
Стабек
 1:1 9 4 3 2 12 - 13 15
6.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
7.
Лиллестрём
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Русенборг
 4:0 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 0:3 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Одд
 0:4 10 2 4 4 6 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 4:0 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Хёугесунн
 1:0 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 2 2 5 9 - 13 8
15.
Хам-Кам
 0:4 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 4:0 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Саннефьёрд
 4:0 4 2 1 1 9 - 2 7
8.
Сарпсборг-08
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Хам-Кам
 0:4 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
12.
Одд
 0:4 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Хёугесунн
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Тромсё
 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Олесунн
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
16.
Волеренга
 0:3 4 1 0 3 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Тромсё
 1:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лиллестрём
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Бранн
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Одд
 0:4 6 1 2 3 3 - 9 5
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 1:1 4 1 1 2 5 - 11 4
10.
Хёугесунн
 1:0 5 1 1 3 1 - 7 4
11.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
12.
Русенборг
 4:0 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 4:0 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 0:4 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 1:1 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 8 (1)
Бранн Нильсен Сиверт 5
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    Олесунн
    Ничья
    Бранн
    5.68
    4.00
    1.97
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