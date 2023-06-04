Тур: 9. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 5331
0'
37' Желтая карточкаКристиансен Рубен
1:0
44' ГолЭбийе Мозес
47' Желтая карточкаМунксгор Александер
1:1
48' ПенальтиНильсен Сиверт
52' Желтая карточкаБармен Кристоффер
70' Вторая желтая карточкаБармен Кристоффер
1:2
80' ГолКастро Никлас
88' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
1:3
90' ГолМатисен Ульрик
90'+7
Ход матча
44'
48'
1:1
80'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
I
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Simen Haram
-
-
Главный тренер: Marius Boee
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Олесунн
Бранн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.87
1.2
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.3
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.2
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|9
|0.9
|Нильсен Сиверт
|5 (3)
|0.5
|Frederik Boersting
|1
|0.1
|Хорн Майер
|1
|0.1
|Кастро Никлас
|1
|0.1
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.1
|Матисен Ульрик
|1
|0.1
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.1
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.1
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|5
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Диоп Амиду I
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бранн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
0
14
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Бранн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
1
17
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
1
14
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
100%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
5
22
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
60%
4
18%
31-45
2
40%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0
Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3
Результаты матчей
Олесунн
Бранн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
82
19
73
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2