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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5331
Олесунн
1:3
Конец матча
Бранн
0'
37' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
1:0
44' Гол
Эбийе Мозес
47' Желтая карточка
Мунксгор Александер
1:1
48' Пенальти
Нильсен Сиверт
52' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
70' Вторая желтая карточка
Бармен Кристоффер
1:2
80' Гол
Кастро Никлас
88' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
1:3
90' Гол
Матисен Ульрик
90'+7
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
21
Диоп
Амиду
I
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Олесунн
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Бранн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
0:2
Т
3:1
Т
2:2
ТМК
1:3
Т
3:3
Т
1:1
Т
6:0
Т
1:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Т
1:0
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
КН
1:2
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
0:4
Т
4:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.87
1.2

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.3
Эбийе Мозес 2 (1) 0.2
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 0.9
Нильсен Сиверт 5 (3) 0.5
Frederik Boersting 1 0.1
Хорн Майер 1 0.1
Кастро Никлас 1 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.1
Матисен Ульрик 1 0.1
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.1
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 5 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду I 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бранн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

0
14
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Бранн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

1
17

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

1
14
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
100%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

5
22
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
60%
4
18%
31-45
2
40%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0
Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3

Результаты матчей

Олесунн
Бранн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
7
3
1
9
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кителано Йон уходит с поля. Trace Murray выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Олесунн 1:3 Бранн онлайн

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