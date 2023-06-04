Тур: 9. Стадион: Release Arena.
4:0
Второй тайм: 79'
0'
1:0
11' ГолDanilo Al-Saed
12' Желтая карточкаОвусу Леонард
45' Желтая карточкаBork Classoenn Bang-Kitlisen
2:0
52' ГолКумсан Джилберт
3:0
55' Гол в свои воротаХаген Стеффен
4:0
65' ГолDanilo Al-Saed
66' Желтая карточкаТомас Диого
Ход матча
11'
12'
52'
2:0
55'
3:0
65'
66'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
165 Количество передач 228
-
45 Владение мячом, % 55
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Саннефьёрд
Одд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|2
|0.22
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.11
|Кумсан Джилберт
|1
|0.11
|Бикоро Федерико
|1
|0.11
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.11
|Youseff Chaib
|1
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.11
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.2
|Валлем Конрад
|1
|0.1
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.1
|Евтович Милан
|1
|0.1
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.1
|Томас Диого
|0
|0
|Овусу Соломон
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Томас Диого
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Саннефьёрд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
3
Саннефьёрд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мольде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2
Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4
Результаты матчей
Саннефьёрд
Одд
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
45
17
27
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|3.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|5.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|12 - 13
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|7.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|9.
|4:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|0:4
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|12.
|4:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|13.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|0:4
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|4:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|8.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|0:4
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|12.
|0:4
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|0:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|0:4
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 7
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|12.
|4:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|4:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|0:4
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|1:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|8 (1)
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2