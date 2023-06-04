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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4321
Саннефьёрд
4:1
Конец матча
Одд
0'
1:0
11' Гол
Danilo Al-Saed
15' Желтая карточка
Овусу Соломон
45' Желтая карточка
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
2:0
53' Гол
Кумсан Джилберт
3:0
56' Гол в свои ворота
Хаген Стеффен
4:0
65' Гол
Danilo Al-Saed
66' Желтая карточка
Томас Диого
78' Желтая карточка
Фосс Сандер Моэн
4:1
90' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
90'+4
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
6
Овусу
Леонард
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Саннефьёрд
4-3-3
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Одд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
2:1
К
4:1
Т
1:3
Т
0:1
ТМК
2:0
Т
0:0
Т
2:3
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
1:2
К
1:1
Т
1:1
Т
5:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
4:3
Т
0:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 3 0.33
Кумсан Джилберт 1 0.11
Тветер Александер Рууд 1 0.11
Бикоро Федерико 1 0.11
Эгели Ветле Валле 1 0.11
Youseff Chaib 1 0.11
Jesper Taaje 1 0.11
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.2
Валлем Конрад 1 0.1
Ингебритсен Микаэль 1 0.1
Евтович Милан 1 0.1
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.1
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.1
Томас Диого 0 0
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 4 0
Валлем Конрад 4 0
Овусу Соломон 3 0
Хаген Стеффен 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Саннефьёрд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
3
Саннефьёрд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мольде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2
Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4

Результаты матчей

Саннефьёрд
Одд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
2
8
2
7
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Bork Classoenn Bang-Kitlisen получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Овусу Соломон получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Кумсан Джилберт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Danilo Al-Saed бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 4:1 Одд онлайн

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