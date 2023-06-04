Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

54' Команда Раннерс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бундгаард Филип пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает с правой ноги!

50' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Бабаян Эдгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Оооо... вот это был удар! Гонсалвеш Диогу должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бундгаард Филип пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

44' Фальк Расмус пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

44' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Дикс Кевин нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

43' Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Бабаян Эдгар из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Мадс Энггаард получил травму и заменен. Нордли Симен Болькан выходит на поле.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Энггаард получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Мадс Энггаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Клем Виллиам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Безумный фол. Клем Виллиам грубо играет против соперника. Пострадал Мадс Энггаард

33' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Гонсалвеш Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бабаян Эдгар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Гонсалвеш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

25' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Копплин Бьорн не смог попасть в створ ударом издали

22' Копплин Бьорн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

19' Бабаян Эдгар из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновится спорным мячом

14' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

13' Удар от ворот произведет Раннерс

13' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Фальк Расмус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Мадс Энггаард из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фальк Расмус пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

8' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Педерсен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Педерсен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Матч остановлен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Копенгаген начинает с центра поля