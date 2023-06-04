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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Копенгаген
0:1
Второй тайм: 68'
Раннерс
0'
33' Желтая карточка
Клем Виллиам
0:1
45' Гол
Одей Стивен
62' Желтая карточка
Бардгджи Руни

Ход матча

2'
Клем Виллиам
Зека Карлос
 
33'
Клем Виллиам
 
37'
 
Нордли Симен Болькан
Энггаард Мэдс
45'
0:1
Одей Стивен
(Копплин Бьорн)
55'
Соренсен Кристиан
Лунд Йенсен Вальдемар
 
56'
Бардгджи Руни
Дарами Мохаммед
 
56'
Харальдссон Хакон-Арнар
Фальк Расмус
 
62'
Бардгджи Руни
 
64'
 
Эгхо Марвин
Бундгаард Филип
64'
 
Клюснер Тобиас
Бабаян Эдгар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 244 Количество передач 226
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Раннерс
9.30
6.80
9.60
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
15
Дарами
Мохаммед
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
25
Ларссон
Джордан
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
19
William
Kaastrup
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
11
Бабаян
Эдгар
40
Бундгаард
Филип
12
Педерсен
Миккель
90
Одей
Стивен
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

44 матча

56.8%
15.9%
27.3%
25 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.92
1.45

Среднее время на гол

46
62

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.95
0.83

Среднее время на гол

94
108

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.48
1.11

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.34
Дарами Мохаммед 8 0.25
Биэл Пеп 6 (2) 0.19
Лерагер Лукас 6 0.19
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.19
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.13
Ларссон Джордан 4 0.13
Бардгджи Руни 3 0.09
Фальк Расмус 2 0.06
Йелерт Элиас 1 0.03
Дикс Кевин 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Клем Виллиам 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.19
Одей Стивен 4 0.13
Бундгаард Филип 4 0.13
Анкерсен Якоб 3 0.09
Hugo Andersson2 3 0.09
Копплин Бьорн 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Бабаян Эдгар 2 0.06
Камара Аль-Хаджи 2 0.06
Энггаард Мэдс 2 0.06
Нордли Симен Болькан 2 0.06
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Йонсен Лассер Берг 1 (1) 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 8 0
Йелерт Элиас 7 0
Дикс Кевин 5 1
Классон Виктор 6 0
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Лунд Йенсен Вальдемар 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
Стаменич Марко 4 0
Клем Виллиам 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Бойлесен Николай 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 5 1
Кехинде Тосин 5 0
Hugo Andersson2 5 0
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Раннерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
15
Копенгаген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

23
10
Копенгаген
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Раннерс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

24
17

Волевые поражения

26
25

Голы по времени матча

Забито

30
25
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
6
20%
6
24%
61-75
8
27%
4
16%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
7
32%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Забито

28
16
8 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
14%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
8
29%
2
13%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
8
29%
5
31%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
27%
4
18%
76-90

Забито

58
41
20 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
8
14%
4
10%
1-15
5
9%
3
7%
16-30
7
12%
7
17%
31-45
12
21%
8
20%
46-60
10
17%
10
24%
61-75
16
28%
9
22%
76-90

Пропущено

36
44
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
3
8%
9
20%
1-15
7
19%
4
9%
16-30
6
17%
8
18%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
8
22%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3
Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2

Результаты матчей

Копенгаген
Раннерс

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
3
13
4
11
2.5
1
15
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
6
9
5
11
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
25
6
17
14
1.5
9
22
9
22
2.5
4
27
4
27
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:1 32 18 4 10 60 - 35 58
2.
Нордшелланн
 0:0 32 15 10 7 50 - 35 55
3.
Виборг
 0:0 32 14 9 9 44 - 35 51
4.
Орхус
 1:3 32 14 8 10 40 - 31 50
5.
Брондбю
 3:1 32 13 7 12 48 - 50 46
6.
Раннерс
 1:0 32 11 10 11 40 - 46 43

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 32 13 12 7 55 - 39 51
2.
Оденсе
 32 12 10 10 47 - 53 46
3.
Силькеборг
 32 11 8 13 44 - 49 41
4.
Хорсенс
 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Люнгбю
 32 6 10 16 30 - 49 28
6.
Ольборг
 32 6 9 17 34 - 45 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:0 16 11 3 2 32 - 16 36
2.
Копенгаген
 0:1 16 10 2 4 30 - 15 32
3.
Виборг
 0:0 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Брондбю
 3:1 16 7 3 6 27 - 29 24
5.
Орхус
 1:3 16 6 6 4 21 - 16 24
6.
Раннерс
 1:0 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Митьюлланд
 16 6 4 6 21 - 21 22
3.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
4.
Хорсенс
 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 16 3 5 8 14 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:1 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 1:3 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 0:0 16 7 3 6 22 - 17 24
4.
Брондбю
 3:1 16 6 4 6 21 - 21 22
5.
Раннерс
 1:0 16 5 7 4 24 - 24 22
6.
Нордшелланн
 0:0 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 16 6 5 5 26 - 30 23
3.
Силькеборг
 16 5 4 7 19 - 23 19
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 18 (5)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Брондбю Омойджуфано Охи 13 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Хорсенс Киилерик Мальте 1 7
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 5
Ольборг Соуза Аллан II 8
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Раннерс
    9.30
    6.80
    9.60
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