Тур: 32. Стадион: Паркен. Главный судья: Jonas Hansen
0:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
33'
45'
0:1
62'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
244 Количество передач 226
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
41 Jeppe Kudsk
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
44 матча
56.8%
15.9%
27.3%
25 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.92
1.45
Среднее время на гол
46
62
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.95
0.83
Среднее время на гол
94
108
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.48
1.11
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|11
|0.34
|Дарами Мохаммед
|8
|0.25
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.19
|Лерагер Лукас
|6
|0.19
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.19
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.13
|Ларссон Джордан
|4
|0.13
|Бардгджи Руни
|3
|0.09
|Фальк Расмус
|2
|0.06
|Йелерт Элиас
|1
|0.03
|Дикс Кевин
|1
|0.03
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|Вавро Денис
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Клем Виллиам
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.19
|Одей Стивен
|4
|0.13
|Бундгаард Филип
|4
|0.13
|Анкерсен Якоб
|3
|0.09
|Hugo Andersson2
|3
|0.09
|Копплин Бьорн
|2
|0.06
|Хег Даниэль
|2
|0.06
|Бабаян Эдгар
|2
|0.06
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.06
|Энггаард Мэдс
|2
|0.06
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.06
|Андерссон Адам
|1
|0.03
|Клюснер Тобиас
|1
|0.03
|Кехинде Тосин
|1
|0.03
|Йонсен Лассер Берг
|1 (1)
|0.03
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Педерсен Миккель
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|0
|Йелерт Элиас
|7
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Классон Виктор
|6
|0
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|Стаменич Марко
|4
|0
|Клем Виллиам
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|5
|1
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Hugo Andersson2
|5
|0
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Раннерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
15
Копенгаген
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
23
10
Копенгаген
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Раннерс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
24
17
Волевые поражения
26
25
Голы по времени матча
Забито
30
25
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
6
20%
6
24%
61-75
8
27%
4
16%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
7
32%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
2
14%
5
23%
76-90
Забито
28
16
8 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
14%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
8
29%
2
13%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
8
29%
5
31%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
6
27%
4
18%
76-90
Забито
58
41
20 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
8
14%
4
10%
1-15
5
9%
3
7%
16-30
7
12%
7
17%
31-45
12
21%
8
20%
46-60
10
17%
10
24%
61-75
16
28%
9
22%
76-90
Пропущено
36
44
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
3
8%
9
20%
1-15
7
19%
4
9%
16-30
6
17%
8
18%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
8
22%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3
Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2
Результаты матчей
Копенгаген
Раннерс
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
78
313
411
115
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
106
69
511
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
256
1714
922
922
427
427
130
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|18
|4
|10
|60 - 35
|58
|2.
|0:0
|32
|15
|10
|7
|50 - 35
|55
|3.
|0:0
|32
|14
|9
|9
|44 - 35
|51
|4.
|1:3
|32
|14
|8
|10
|40 - 31
|50
|5.
|3:1
|32
|13
|7
|12
|48 - 50
|46
|6.
|1:0
|32
|11
|10
|11
|40 - 46
|43
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|13
|12
|7
|55 - 39
|51
|2.
|32
|12
|10
|10
|47 - 53
|46
|3.
|32
|11
|8
|13
|44 - 49
|41
|4.
|32
|7
|7
|18
|33 - 58
|28
|5.
|32
|6
|10
|16
|30 - 49
|28
|6.
|32
|6
|9
|17
|34 - 45
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|3
|2
|32 - 16
|36
|2.
|0:1
|16
|10
|2
|4
|30 - 15
|32
|3.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|3:1
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|5.
|1:3
|16
|6
|6
|4
|21 - 16
|24
|6.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|3.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 28
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|1:3
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 17
|24
|4.
|3:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|5.
|1:0
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|6.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|3.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|16
|2
|4
|10
|14 - 23
|10
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|18 (5)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|13 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 7
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8