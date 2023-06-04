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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Волеренга
0:3
Второй тайм: 79'
Будё-Глимт
0'
20' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
0:1
31' Гол
Мумбанья Фарис
0:2
48' Гол
Пеллегрино Амаль
57' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
63' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:3
67' Гол
Мумбанья Фарис

Ход матча

20'
 
Мумбанья Фарис
31'
0:1
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
48'
0:2
Пеллегрино Амаль
(Грёнбек Альберт)
55'
Жута Леонард
Хольм Один Тьяго
 
57'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
63'
 
Ветлесен Уго
67'
0:3
Мумбанья Фарис
(Сёренсен Адам)
68'
Jacob Eng
Офкир Мохамед
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 198 Количество передач 313
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Будё-Глимт
47.00
3.93
2.10
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
18
Юклеред
Симен
4
Страндберг
Стефан
6
Хеденстад
Вегар
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Волеренга
4-1-4-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Будё-Глимт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:6
К
0:1
Т
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
1:0
Т
4:0
Т
6:0
ТМК
3:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:3
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.9
1.46

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.78
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.33
Хоканс Даниэль 3 0.33
Ятта Сиди 3 0.33
Офкир Мохамед 1 0.11
Риснаес Магнус 1 0.11
Страндберг Стефан 1 (1) 0.11
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 10 (1) 1
Мумбанья Фарис 7 0.7
Грёнбек Альберт 4 0.4
Мугиша Джоэл 3 0.3
Ветлесен Уго 2 0.2
Берг Патрик 1 0.1
Сёрли Сондре 1 0.1
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Волеренга
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Будё-Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
16
Волеренга
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Будё-Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

6
10
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
4
40%
1-15
4
67%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
7
27%
1-15
4
33%
5
19%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
21%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4

Результаты матчей

Волеренга
Будё-Глимт

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
5
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Бранн
 1:1 10 5 3 2 19 - 10 18
3.
Сарпсборг-08
 1:1 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Тромсё
 1:1 9 4 3 2 10 - 8 15
5.
Стабек
 1:1 9 4 3 2 12 - 13 15
6.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
7.
Лиллестрём
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Русенборг
 4:0 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 0:3 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Одд
 0:4 10 2 4 4 6 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 4:0 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Хёугесунн
 1:0 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 2 2 5 9 - 13 8
15.
Хам-Кам
 0:4 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 4:0 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Саннефьёрд
 4:0 4 2 1 1 9 - 2 7
8.
Сарпсборг-08
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Хам-Кам
 0:4 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
12.
Одд
 0:4 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Хёугесунн
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Тромсё
 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Олесунн
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
16.
Волеренга
 0:3 4 1 0 3 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Тромсё
 1:1 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лиллестрём
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Бранн
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Одд
 0:4 6 1 2 3 3 - 9 5
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 1:1 4 1 1 2 5 - 11 4
10.
Хёугесунн
 1:0 5 1 1 3 1 - 7 4
11.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
12.
Русенборг
 4:0 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 4:0 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 0:4 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 1:1 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 8 (1)
Бранн Нильсен Сиверт 5
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Будё-Глимт
47.00
3.93
2.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:3 Будё-Глимт онлайн

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