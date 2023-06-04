Тур: 9. Стадион: Intility Arena.
1:3
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМумбанья Фарис
0:1
31' ГолМумбанья Фарис
0:2
48' ГолПеллегрино Амаль
57' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
63' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:3
67' ГолМумбанья Фарис
1:3
90' ГолJones El-Abdellaoui
90'+4
Ход матча
20'
31'
48'
63'
67'
0:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
441 Количество передач 499
-
47 Владение мячом, % 53
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Волеренга
Будё-Глимт
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.9
1.46
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.78
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.33
|Хоканс Даниэль
|3
|0.33
|Ятта Сиди
|3
|0.33
|Офкир Мохамед
|1
|0.11
|Риснаес Магнус
|1
|0.11
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.11
|Страндберг Стефан
|1 (1)
|0.11
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|10 (1)
|1
|Мумбанья Фарис
|8
|0.8
|Грёнбек Альберт
|4
|0.4
|Мугиша Джоэл
|3
|0.3
|Ветлесен Уго
|2
|0.2
|Берг Патрик
|1
|0.1
|Сёрли Сондре
|1
|0.1
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
16
Волеренга
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Будё-Глимт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
7
13
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
4
31%
1-15
4
57%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
13
29
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
8%
7
24%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4
Результаты матчей
Волеренга
Будё-Глимт
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
36
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2