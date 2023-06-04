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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Волеренга
1:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
20' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
0:1
31' Гол
Мумбанья Фарис
0:2
48' Гол
Пеллегрино Амаль
57' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
63' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:3
67' Гол
Мумбанья Фарис
1:3
90' Гол
Jones El-Abdellaoui
90'+4

Ход матча

20'
 
Мумбанья Фарис
31'
0:1
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
48'
0:2
Пеллегрино Амаль
(Грёнбек Альберт)
55'
Жута Леонард
Хольм Один Тьяго
 
57'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
63'
 
Ветлесен Уго
67'
0:3
Мумбанья Фарис
(Сёренсен Адам)
68'
Jacob Eng
Офкир Мохамед
 
71'
 
Амундсен Исак
Мо Бреде
74'
 
Фет Сондре
Ветлесен Уго
74'
 
Элабделлауи Омар
Вембангомо Брис
76'
Jones El-Abdellaoui
Ятта Сиди
 
77'
Filip Thorvaldsen
Хоканс Даниэль
 
87'
 
Бьортуфт Один Лурас
Лоде Мариус
87'
 
Сёрли Сондре
Пеллегрино Амаль
90'
Jones El-Abdellaoui
1:3

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 441 Количество передач 499
  • 47 Владение мячом, % 53
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
18
Юклеред
Симен
4
Страндберг
Стефан
6
Хеденстад
Вегар
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Волеренга
4-1-4-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Будё-Глимт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:6
К
0:1
Т
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
1:0
Т
4:0
Т
6:0
ТМК
3:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:3
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.9
1.46

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.78
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.33
Хоканс Даниэль 3 0.33
Ятта Сиди 3 0.33
Офкир Мохамед 1 0.11
Риснаес Магнус 1 0.11
Jones El-Abdellaoui 1 0.11
Страндберг Стефан 1 (1) 0.11
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 10 (1) 1
Мумбанья Фарис 8 0.8
Грёнбек Альберт 4 0.4
Мугиша Джоэл 3 0.3
Ветлесен Уго 2 0.2
Берг Патрик 1 0.1
Сёрли Сондре 1 0.1
Конрадсен Мортен 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
16
Волеренга
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Будё-Глимт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
13
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
4
31%
1-15
4
57%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
38%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

13
29
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
8%
7
24%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
3
23%
6
21%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4

Результаты матчей

Волеренга
Будё-Глимт

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
6
2.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
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    • 48'
      Альберт Гроенбек сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волеренга 1:3 Будё-Глимт онлайн

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