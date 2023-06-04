Тур: 11. Стадион: Студентернас.
Ход матча
31'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Сириус
Вернаму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
2.25
2.75
Среднее время на гол
40
32
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
48
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|3 (1)
|0.27
|Роше Джейми
|2
|0.18
|Aron Bjarnason I
|2
|0.18
|Алсанати Андре
|2
|0.18
|Хейер Мелкер
|1
|0.09
|Видгрен Деннис
|1
|0.09
|Матисен Маркус
|1
|0.09
|Силисуфай Эди
|1
|0.09
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|3
|0.27
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.18
|Йоханссон Оскар
|1
|0.09
|Albin Lohikangas
|1
|0.09
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
1
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
4
Сириус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
11
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0
Результаты матчей
Сириус
Вернаму
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сириус
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 13
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|2:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 3
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|2:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4