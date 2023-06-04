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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Сириус
2:0
Второй тайм: 45'
Вернаму
0'
1:0
31' Гол
Aron Bjarnason I
2:0
45' Пенальти
Мэтьюз Ташрик

Ход матча

31'
Aron Bjarnason I
(Алсанати Андре)
1:0
45'
Мэтьюз Ташрик
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Вернаму
3.95
9.50
40.00
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
5
Роше
Джейми
20
Перссон
Хоаким
8
Стенссон
Даниэль
7
Мэтьюз
Ташрик
22
Алсанати
Андре
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
Сириус
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Вернаму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.75

Среднее время на гол

40
32

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
48

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 3 (1) 0.27
Роше Джейми 2 0.18
Aron Bjarnason I 2 0.18
Алсанати Андре 2 0.18
Хейер Мелкер 1 0.09
Видгрен Деннис 1 0.09
Матисен Маркус 1 0.09
Силисуфай Эди 1 0.09
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 3 0.27
Бастос Марко 2 (1) 0.18
Йоханссон Оскар 1 0.09
Albin Lohikangas 1 0.09
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
1
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
4
Сириус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0

Результаты матчей

Сириус
Вернаму

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сириус
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 8 2 1 25 - 8 26
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 0:0 12 6 2 4 16 - 14 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 0:2 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 2:0 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 0:0 6 4 1 1 16 - 3 13
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 0:2 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 2:0 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 2:0 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 0:2 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 0:0 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Hampus Naesstroem уходит с поля. Бастос Марко выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Вернаму.
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