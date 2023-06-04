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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5580
Сириус
2:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
31' Гол
Aron Bjarnason I
2:0
45' Пенальти
Мэтьюз Ташрик
56' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
90'+8

Ход матча

31'
Aron Bjarnason I
(Алсанати Андре)
1:0
45'
Мэтьюз Ташрик
2:0
46'
 
Бастос Марко
Hampus Naesstroem
56'
 
Эрикссон Виктор
62'
Malcolm Jeng
Aron Bjarnason I
 
62'
Викман Адам
Видгрен Деннис
 
66'
 
Берг Виктор
Albin Lohikangas
66'
 
Терн Симон
Адеми Альбион
70'
Да Грака Кристофер
Перссон Хоаким
 
74'
 
Винст Фредди
Ларссон Виктор
80'
 
Jesper Dickman
Энгвалль Густав
86'
Силисуфай Эди
Мэтьюз Ташрик
 
86'
Куаку Крис
Алсанати Андре
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
5
Роше
Джейми
20
Перссон
Хоаким
8
Стенссон
Даниэль
7
Мэтьюз
Ташрик
22
Алсанати
Андре
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
Сириус
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Вернаму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.75

Среднее время на гол

40
32

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
48

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 3 (1) 0.27
Роше Джейми 2 0.18
Aron Bjarnason I 2 0.18
Алсанати Андре 2 0.18
Хейер Мелкер 1 0.09
Видгрен Деннис 1 0.09
Матисен Маркус 1 0.09
Силисуфай Эди 1 0.09
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 3 0.27
Бастос Марко 2 (1) 0.18
Йоханссон Оскар 1 0.09
Albin Lohikangas 1 0.09
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0

Результаты матчей

Сириус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
1
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
4
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Вернаму
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0

Результаты матчей

Сириус
Вернаму

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сириус
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мэтьюз Ташрик из команды Сириус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    47'
    Рашид Джонатан получил желтую карточку от судьи
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