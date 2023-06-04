Тур: 11. Стадион: Boraas Arena.
Ход матча
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Timothy Ouma
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Эльфсборг
Юргорден
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
32 матча
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.55
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.36
|Бернхардссон Александер
|4
|0.36
|Оккельс Йеппе
|3
|0.27
|Лагербильке Густав
|2
|0.18
|Ларссон Йохан
|1
|0.09
|Michael Baidoo
|1
|0.09
|Лав Джек Купер
|1
|0.09
|Рёмер Андре
|1
|0.09
|Седерберг Ноа
|1
|0.09
|Хульт Никлас
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.25
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|0.17
|Викхейм Густав
|2
|0.17
|Асоро Йоэль
|2
|0.17
|Эрикссон Магнус
|1
|0.08
|Берг Оливер
|1 (1)
|0.08
|Радетинац Харис
|1
|0.08
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.08
|Сабович Бесард
|1
|0.08
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Юргорден
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
10
Эльфсборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Юргорден
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
16
4
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
50%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
5
31%
1
25%
61-75
1
6%
1
25%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
8
33%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
4
44%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5
Результаты матчей
Эльфсборг
Юргорден
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
33
32
24
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
73
47
46
38
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|0:2
|11
|4
|0
|7
|9 - 13
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|2:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 3
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|2:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4