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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Перерыв
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Касем Ахмед

Ход матча

24'
Касем Ахмед
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Юргорден
3.70
3.78
3.95
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
15
Фаллениус
Оскар
Эльфсборг
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Юргорден

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

32 матча

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:1
А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.55
Гудьонсен Свейнн 4 0.36
Бернхардссон Александер 4 0.36
Оккельс Йеппе 3 0.27
Лагербильке Густав 2 0.18
Ларссон Йохан 1 0.09
Michael Baidoo 1 0.09
Лав Джек Купер 1 0.09
Рёмер Андре 1 0.09
Седерберг Ноа 1 0.09
Хульт Никлас 0 0
Касем Ахмед 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.25
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.17
Викхейм Густав 2 0.17
Асоро Йоэль 2 0.17
Эрикссон Магнус 1 0.08
Берг Оливер 1 (1) 0.08
Радетинац Харис 1 0.08
Эдвардсен Виктор 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Рёмер Андре 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 4 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Юргорден
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
10
Эльфсборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Юргорден
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

16
4
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
50%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
5
31%
1
25%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

24
14
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
8
33%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
4
44%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Юргорден

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
3
3
2
2.5
2
4
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
3
1.5
4
7
4
6
2.5
3
8
3
7
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 8 2 1 25 - 8 26
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 0:0 12 6 2 4 16 - 14 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 0:2 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 2:0 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 0:0 6 4 1 1 16 - 3 13
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 0:2 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 2:0 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 2:0 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 0:2 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 0:0 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Касем Ахмед получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Юргорден
3.70
3.78
3.95
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Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Юргорден онлайн

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