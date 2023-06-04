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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Касем Ахмед
1:0
46' Гол
Ларссон Йохан
69' Желтая карточка
Шуллер Расмус
1:1
73' Гол
Эдвардсен Виктор
82' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Сабович Бесард
90'+8

Ход матча

24'
Касем Ахмед
 
46'
 
Асоро Йоэль
Lucas Bergvall
46'
Ларссон Йохан
(Касем Ахмед)
1:0
63'
 
Эдвардсен Виктор
Фаллениус Оскар
68'
Седерберг Ноа
Оккельс Йеппе
 
69'
 
Шуллер Расмус
71'
 
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
73'
1:1
Эдвардсен Виктор
(Асоро Йоэль)
78'
Gottfrid Rapp
Ондрейка Якоб
 
82'
Хольмен Себастьян
 
85'
 
Бергстрем Якоб
Радетинац Харис
88'
Besfort Zeneli
Michael Baidoo
 
88'
Лав Джек Купер
Гудьонсен Свейнн
 
90'
 
Сабович Бесард

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
15
Фаллениус
Оскар
Эльфсборг
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Юргорден

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

32 матча

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:1
А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.55
Гудьонсен Свейнн 4 0.36
Бернхардссон Александер 4 0.36
Оккельс Йеппе 3 0.27
Ларссон Йохан 2 0.18
Лагербильке Густав 2 0.18
Michael Baidoo 1 0.09
Лав Джек Купер 1 0.09
Рёмер Андре 1 0.09
Седерберг Ноа 1 0.09
Касем Ахмед 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.25
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.17
Викхейм Густав 2 0.17
Асоро Йоэль 2 0.17
Эдвардсен Виктор 2 0.17
Эрикссон Магнус 1 0.08
Берг Оливер 1 (1) 0.08
Радетинац Харис 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Рёмер Андре 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Хульт Никлас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Юргорден
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
10
Эльфсборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Юргорден
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

17
5
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
40%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

25
15
6 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
9
36%
3
20%
46-60
7
28%
3
20%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Юргорден

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
4
8
4
7
2.5
3
9
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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      Lucas Bergvall уходит с поля. Асоро Йоэль выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      24'
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