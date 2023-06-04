Первый тайм

5' Ланг попадает под прессинг соперника и теряет равновесие после контакта, однако рефери нарушения правил не определяет.

4' Адингра вошел в штрафную с правого края, попытался раскачать защитника и с левой пробил в дальний угол, но в створ не попал.

3' А вот прошлогодний чемпион "Брюгге" сезон фактически провалил, отставание от тройки перед последним туром составляет 13 очков.

2' Сегодня у нас определяется судьба чемпионского титула - "Унион" идет вровень с "Антверпеном" по очкам, которому играть на выезде с "Генком", который отстает всего на балл.