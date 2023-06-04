  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Генк
2:1
Второй тайм: 89'
Антверпен
0'
1:0
45' Гол
Арокодаре Толуваласе
47' Желтая карточка
Керк Джирано
1:1
58' Гол
Керк Джирано
65' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
69' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
2:1
75' Гол
Хейнен Бриан
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
11
Ндайишимий
Майк
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
24
Эккеленкамп
Юрген
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Генк
4-2-3-1
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Генк
Антверпен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

2.11
2.4

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

2.16
1.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 3 0.5
Маккензи Марк 3 0.5
Хейнен Бриан 1 0.17
Арокодаре Толуваласе 1 0.17
Грошовски Патрик 1 0.17
Муньос Даниэль 1 0.17
Ндайишимий Майк 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 2 0.33
Керк Джирано 2 0.33
Arthur Vermeeren 1 0.17
Эккеленкамп Юрген 1 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.17
Mandela Keita 1 0.17
Алдервейрельд Тоби 1 (1) 0.17
Стенгс Келвин 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 1 1
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Ндайишимий Майк 0 1
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Эль-Ханнус Билаль 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгс Келвин 3 0
Янссен Винсент 2 0
Керк Джирано 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Авила Гастон 1 0
Пачо Вильям 1 0
Arthur Vermeeren 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
7
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1
Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0

Результаты матчей

Генк
Антверпен

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Генк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 3 2 1 8 - 5 11
2.
Генк
 2:1 6 3 1 2 10 - 9 10
3.
Антверпен
 1:2 6 3 1 2 9 - 8 10
4.
Брюгге
 0:1 6 1 0 5 7 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2:1 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Антверпен
 1:2 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Брюгге
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Антверпен
 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Генк
 2:1 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Брюгге
 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 4
Генк Пейнтсил Джозеф 3
Генк Маккензи Марк 3
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 2 (1)
Брюгге Нильсен Каспер 2
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Одои Денис 3
Антверпен Стенгс Келвин 3
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Антверпен Янссен Винсент 2
Весь список
  • Желтая карточка
    65'
    Михел Анже Баликвиша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Керк Джирано бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
2.69
4.90
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 2:1 Антверпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Генк
Антверпен
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 