Тур: 6. Стадион: Кристал-арена.
0'
1:0
45' ГолАрокодаре Толуваласе
47' Желтая карточкаКерк Джирано
1:1
58' ГолКерк Джирано
65' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
69' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
2:1
75' ГолХейнен Бриан
2:2
90' ГолАлдервейрельд Тоби
90' Вторая желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
90'+8
Ход матча
45'
47'
58'
1:1
69'
75'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
11 Муйя АрбнорНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Генк
Антверпен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
2.11
2.4
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
2.16
1.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.5
|Маккензи Марк
|3
|0.5
|Хейнен Бриан
|1
|0.17
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.17
|Грошовски Патрик
|1
|0.17
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|2
|0.33
|Керк Джирано
|2
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|2 (1)
|0.33
|Arthur Vermeeren
|1
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.17
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.17
|Mandela Keita
|1
|0.17
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|1
|1
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|1
|Куэста Карлос
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенгс Келвин
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|1
|Янссен Винсент
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
7
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1
Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0
Результаты матчей
Генк
Антверпен
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Генк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|4 (1)
|Генк
|Пейнтсил Джозеф
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|2 (1)
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Брюгге
|Ланг Ноа
|4
|Брюгге
|Одои Денис
|3
|Антверпен
|Стенгс Келвин
|3
|Антверпен
|Баликвиша Мишель-Анже
|1 1
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1