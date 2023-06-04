Тур: 9. Стадион: SR-Bank Arena.
0'
0:1
3' ГолБрейвик Эмиль
1:1
6' ГолСтенснесс Джанни
11' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
1:2
29' ГолБрюнхильдсен Ола
37' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
45' Желтая карточкаБрекало Давид
45' Желтая карточкаBjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
3'
6'
1:1
11'
29'
37'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Викинг
Мольде
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.47
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
2.13
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
59
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свеннсен Сандер
|3
|0.33
|Трипич Златко
|3 (3)
|0.33
|Д'Агостино Николас
|2
|0.22
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.22
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.22
|Язбек Патрик
|1
|0.11
|Паттинама Шейн
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.11
|Стенснесс Джанни
|1
|0.11
|Танген Харальд
|1
|0.11
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|5
|0.5
|Грёдем Магнус
|3
|0.3
|Линнес Мартин
|3
|0.3
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.3
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.3
|Эйкрем Магнус
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.1
|Хансен Беньямин
|1
|0.1
|Niklas Odegard
|1
|0.1
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
2
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
13
Викинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Мольде
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
4
15
Голы по времени матча
Забито
13
5
0 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
7
54%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
17
21
1 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
12%
6
29%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
9
53%
3
14%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельхус - Мольде 0:6 Мольде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4
Результаты матчей
Викинг
Мольде
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Викинг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
54
26
45
17
27
17
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|5.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|22 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|7.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|10 - 23
|7
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|15.
|4
|0
|0
|4
|5 - 17
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2