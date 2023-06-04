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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: .
Викинг
1:2
Второй тайм: 48'
Мольде
0'
0:1
3' Гол
Брейвик Эмиль
1:1
6' Гол
Стенснесс Джанни
11' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
1:2
29' Гол
Брюнхильдсен Ола
37' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
45' Желтая карточка
Брекало Давид
45' Желтая карточка
Bjarte Lunde Aarsheim

Ход матча

3'
0:1
Брейвик Эмиль
(Эриксен Кристиан I)
6'
Стенснесс Джанни
1:1
11'
 
Брюнхильдсен Ола
29'
1:2
Брюнхильдсен Ола
(Брейвик Эмиль)
37'
Стенснесс Джанни
 
45'
Брекало Давид
 
45'
Bjarte Lunde Aarsheim
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Мольде
6.40
4.10
2.22
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Карлстрём
Якоб
5
Синюан
Шерифф
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
Викинг
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Мольде

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:4
Т
3:4
Т
2:2
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:0
Т
0:2
Т
5:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
4:1
К
3:0
Т
2:1
Т
1:2
КН
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
1:1
Т
3:3
Т
2:3

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

2.13
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
59

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 3 0.33
Трипич Златко 3 (3) 0.33
Д'Агостино Николас 2 0.22
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.22
Бьёрсхоль Сондре 2 0.22
Язбек Патрик 1 0.11
Паттинама Шейн 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Лёкберг Кристоффер 1 0.11
Стенснесс Джанни 1 0.11
Танген Харальд 1 0.11
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 5 0.5
Грёдем Магнус 3 0.3
Линнес Мартин 3 0.3
Брюнхильдсен Ола 3 0.3
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.3
Эйкрем Магнус 1 0.1
Эриксен Кристиан I 1 0.1
Хансен Беньямин 1 0.1
Niklas Odegard 1 0.1
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Брекало Давид 1 0
Язбек Патрик 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 2 0
Эйкрем Магнус 0 1
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
2
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
13
Викинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Мольде
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

13
5
0 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
7
54%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

17
21
1 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
12%
6
29%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
9
53%
3
14%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельхус - Мольде 0:6 Мольде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4

Результаты матчей

Викинг
Мольде

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Викинг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
4
5
1
7
3.5
2
7
1
7
4.5
1
8
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 2:1 10 5 1 4 22 - 13 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 1:2 9 4 2 3 18 - 16 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 2:1 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 1:2 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 2:1 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 1:2 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Shayne Pattynama сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Бьёрсхоль Сондре бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Bjarte Lunde Aarsheim получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Давид Брекало получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Стенснесс Джанни получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Мольде
6.40
4.10
2.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 1:2 Мольде онлайн

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