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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9649
Викинг
3:4
Конец матча
Мольде
0'
0:1
3' Гол
Брейвик Эмиль
1:1
6' Гол
Стенснесс Джанни
11' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
1:2
29' Гол
Брюнхильдсен Ола
37' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
45' Желтая карточка
Брекало Давид
45' Желтая карточка
Bjarte Lunde Aarsheim
2:2
47' Гол
Бьёрсхоль Сондре
3:2
50' Гол
Трипич Златко
3:3
76' Гол
Грёдем Магнус
80' Красная карточка
Бьёрсхоль Сондре
88' Желтая карточка
Де Ланлай Янн-Эрик
3:4
90' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+8
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Карлстрём
Якоб
5
Синюан
Шерифф
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
Викинг
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Мольде

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:4
Т
3:4
Т
2:2
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:0
Т
0:2
Т
5:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
4:1
К
3:0
Т
2:1
Т
1:2
КН
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
1:1
Т
3:3
Т
2:3

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

2.13
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
59

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (3) 0.44
Свеннсен Сандер 3 0.33
Бьёрсхоль Сондре 3 0.33
Д'Агостино Николас 2 0.22
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.22
Паттинама Шейн 1 0.11
Язбек Патрик 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Лёкберг Кристоффер 1 0.11
Стенснесс Джанни 1 0.11
Танген Харальд 1 0.11
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 5 0.5
Грёдем Магнус 4 0.4
Брюнхильдсен Ола 4 0.4
Линнес Мартин 3 0.3
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.3
Эйкрем Магнус 1 0.1
Эриксен Кристиан I 1 0.1
Хансен Беньямин 1 0.1
Niklas Odegard 1 0.1
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Брекало Давид 1 0
Язбек Патрик 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 2 0
Эйкрем Магнус 0 1
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
2
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
13
Викинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

16
9
1 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
3
33%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

20
25
2 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
10%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
9
45%
5
20%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельхус - Мольде 0:6 Мольде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4

Результаты матчей

Викинг
Мольде

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Викинг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
6
4
3
6
2.5
5
5
1
8
3.5
3
7
1
8
4.5
1
9
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 9 5 2 2 11 - 8 17
4.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
5.
Мольде
 10 5 1 4 24 - 15 16
6.
Сарпсборг-08
 9 4 3 2 11 - 8 15
7.
Викинг
 9 4 2 3 20 - 18 14
8.
Стабек
 9 4 2 3 12 - 15 14
9.
Русенборг
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Волеренга
 9 3 1 5 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 7 - 11 10
12.
Саннефьёрд
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Хёугесунн
 9 2 3 4 7 - 13 9
14.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 10 - 14 8
15.
Хам-Кам
 9 2 1 6 10 - 23 7
16.
Олесунн
 10 1 1 8 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
9.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Олесунн
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Волеренга
 4 1 0 3 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Мольде
 5 2 0 3 10 - 9 6
8.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
9.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
11.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
12.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
14.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
15.
Хам-Кам
 4 0 0 4 5 - 17 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 10 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 5 (3)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Bjarte Lunde Aarsheim получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Давид Брекало получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Стенснесс Джанни получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Викинг 3:4 Мольде онлайн

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