Тур: 9. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 9649
0'
0:1
3' ГолБрейвик Эмиль
1:1
6' ГолСтенснесс Джанни
11' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
1:2
29' ГолБрюнхильдсен Ола
37' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
45' Желтая карточкаБрекало Давид
45' Желтая карточкаBjarte Lunde Aarsheim
2:2
47' ГолБьёрсхоль Сондре
3:2
50' ГолТрипич Златко
3:3
76' ГолГрёдем Магнус
80' Красная карточкаБьёрсхоль Сондре
88' Желтая карточкаДе Ланлай Янн-Эрик
3:4
90' ГолБрюнхильдсен Ола
90'+8
Ход матча
3'
6'
1:1
11'
29'
37'
45'
47'
50'
76'
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Викинг
Мольде
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.47
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
2.13
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
59
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|4 (3)
|0.44
|Свеннсен Сандер
|3
|0.33
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.33
|Д'Агостино Николас
|2
|0.22
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.22
|Паттинама Шейн
|1
|0.11
|Язбек Патрик
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.11
|Стенснесс Джанни
|1
|0.11
|Танген Харальд
|1
|0.11
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|5
|0.5
|Грёдем Магнус
|4
|0.4
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.4
|Линнес Мартин
|3
|0.3
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.3
|Эйкрем Магнус
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.1
|Хансен Беньямин
|1
|0.1
|Niklas Odegard
|1
|0.1
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
2
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
13
Викинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
16
9
1 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
3
33%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
20
25
2 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
10%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
9
45%
5
20%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельхус - Мольде 0:6 Мольде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Мольде 0:4 Олесунн - Мольде 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4
Результаты матчей
Викинг
Мольде
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Викинг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
64
36
55
18
37
18
19
18
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|10 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|5 (3)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2