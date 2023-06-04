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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Гремио
2:1
Перерыв
Сан-Паулу
0'
0:1
15' Гол
Кальери Хонатан
29' Желтая карточка
Alan Franco1
1:1
31' Пенальти
Кристальдо Франко
2:1
39' Гол
Рейналдо Мануэл
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
22
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
34
Rai
Ramos
38
Caio
Paulista
7
Alisson
II
29
Pablo
Maia
15
Michel
Araujo
27
Wellington
Rato
9
Кальери
Хонатан
Гремио
3-4-2-1
Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Гремио
Сан-Паулу

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
К
0:0
К
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
1:1
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:0
Г1ЙД
3:2
СA
1:2
СA
2:0
Г1ЙД
2:0
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.72

Среднее время на гол

58
124

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.22
0.65

Среднее время на гол

73
139

Всего голов

48
24

Голов в среднем за матч

1.37
0.69

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
131

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 2 0.22
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.22
Кристальдо Франко 2 (2) 0.22
Bitello 2 0.22
Рейналдо Мануэл 1 0.11
Бруно Увини 1 0.11
Vinicius X 1 0.11
Педро Жоао II 1 0.11
Вильясанти Матиас 1 0.11
Cuiabano 1 0.11
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.44
Лусиано Невес 2 0.22
Пауло Маркос 2 0.22
Pablo Maia 2 0.22
Michel Araujo 1 0.11
Жуан Бланко 1 0.11
David VI 1 0.11
Rodrigo Nestor 1 0.11
Lucas Beraldo 1 0.11
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Бруно Увини 2 0
Vinicius X 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Андре 1 0
Суарес Луис 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Mila 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Caio Paulista 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0
Dorival Junior 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
11
Гремио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1
Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2
Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3

Результаты матчей

Гремио
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гремио
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Гремио
 2:1 9 5 2 2 14 - 12 17
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
5.
Флуминенсе
 2:0 9 5 1 3 14 - 8 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
7.
Сан-Паулу
 1:2 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
9.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Ред Булл Брагантино
 0:2 9 3 4 2 13 - 13 13
12.
Сантос
 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 1:2 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Гремио
 2:1 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Флуминенсе
 2:0 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 0:2 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 2:0 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 0:2 4 0 3 1 5 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 1:2 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Сан-Паулу
3.60
4.90
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гремио 2:1 Сан-Паулу онлайн

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Гремио
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