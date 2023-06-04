Тур: 9.
0'
0:1
15' ГолКальери Хонатан
29' Желтая карточкаAlan Franco1
1:1
31' ПенальтиКристальдо Франко
2:1
39' ГолРейналдо Мануэл
83' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
88' Желтая карточкаMila
90'+9
Ход матча
15'
0:1
29'
31'
39'
2:1
77'
83'
84'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
39
Bitello
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
34
Rai
Ramos
29
Pablo
Maia
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Vinicius X
-
31 Adriel Ramos
-
-
-
-
45 Mila
-
54 Cuiabano
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Rai RamosЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
-
-
22 David VI
-
50 Йонг
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Гремио
Сан-Паулу
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.72
Среднее время на гол
58
124
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.22
0.65
Среднее время на гол
73
139
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
1.37
0.69
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
131
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|2
|0.22
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.22
|Кристальдо Франко
|2 (2)
|0.22
|Bitello
|2
|0.22
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.11
|Бруно Увини
|1
|0.11
|Vinicius X
|1
|0.11
|Педро Жоао II
|1
|0.11
|Вильясанти Матиас
|1
|0.11
|Cuiabano
|1
|0.11
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|4
|0.44
|Лусиано Невес
|2
|0.22
|Пауло Маркос
|2
|0.22
|Pablo Maia
|2
|0.22
|Michel Araujo
|1
|0.11
|Жуан Бланко
|1
|0.11
|David VI
|1
|0.11
|Rodrigo Nestor
|1
|0.11
|Lucas Beraldo
|1
|0.11
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
11
Гремио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1
Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2
Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3
Результаты матчей
Гремио
Сан-Паулу
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гремио
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
45
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|17.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|18.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3