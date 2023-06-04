Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаHuan Nino2
6' Желтая карточкаГансо Пауло
8' Желтая карточкаLuan Patrick
25' Желтая карточкаФернандес Матеус
1:0
27' ГолГансо Пауло
2:0
34' ГолМело Фелипе
36' Желтая карточкаVinicius Lima
51' Желтая карточкаМело Фелипе
2:1
54' ГолThiago Borbas
73' Желтая карточкаSamuel VII
90'+7
Ход матча
5'
6'
8'
25'
27'
1:0
34'
2:0
36'
51'
54'
2:1
70'
71'
73'
78'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 Guga3Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
18 АланПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
99 LeleНападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Флуминенсе
Ред Булл Брагантино
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.33
|Джон Кеннеди
|2
|0.22
|Vinicius Lima
|2
|0.22
|Кано Херман
|2
|0.22
|Huan Nino2
|2
|0.22
|Lele
|1
|0.11
|Мело Фелипе
|1
|0.11
|Алан VI
|1
|0.11
|Samuel VII
|0
|0
|Jhon Arias
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Borbas
|4
|0.44
|Саша Эдуардо
|3
|0.33
|Juninho Capixaba
|2
|0.22
|Helio Junio
|2
|0.22
|Брунинью Филипе
|1
|0.11
|Фернандес Матеус
|1
|0.11
|Витиньо Витор V
|1
|0.11
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Luan Patrick
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Fernando Diniz
|2
|1
|Мело Фелипе
|3
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Samuel VII
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|3
|1
|Jadson 3
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
5
8
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
5
36%
3
21%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|17 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|17.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|18.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3