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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
5' Желтая карточка
Huan Nino2
6' Желтая карточка
Гансо Пауло
8' Желтая карточка
Luan Patrick
25' Желтая карточка
Фернандес Матеус
1:0
27' Гол
Гансо Пауло
2:0
34' Гол
Мело Фелипе
36' Желтая карточка
Vinicius Lima
51' Желтая карточка
Мело Фелипе
2:1
54' Гол
Thiago Borbas
73' Желтая карточка
Samuel VII
90'+7
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
1
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
30
Luan
Patrick
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Флуминенсе
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Ред Булл Брагантино

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
К
2:1
К
2:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.33
Джон Кеннеди 2 0.22
Vinicius Lima 2 0.22
Кано Херман 2 0.22
Huan Nino2 2 0.22
Lele 1 0.11
Мело Фелипе 1 0.11
Алан VI 1 0.11
Samuel VII 0 0
Jhon Arias 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Borbas 4 0.44
Саша Эдуардо 3 0.33
Juninho Capixaba 2 0.22
Helio Junio 2 0.22
Брунинью Филипе 1 0.11
Фернандес Матеус 1 0.11
Витиньо Витор V 1 0.11
Эвангелиста Лукас 0 0
Силва Адерлан 0 0
Luan Patrick 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Fernando Diniz 2 1
Мело Фелипе 3 0
Джон Кеннеди 3 0
Samuel VII 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Huan Nino2 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 3 1
Jadson 3 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Thiago Borbas 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Alerrandro 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Luan Patrick 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
8
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
5
36%
3
21%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 9 4 5 0 17 - 7 17
5.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
7.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
9.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 14 - 13 13
12.
Сантос
 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 0:0 9 2 2 5 7 - 15 8
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 0:0 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 0:0 4 2 1 1 5 - 7 7
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Куяба
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 4 0 3 1 6 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Коритиба Парана
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 0:0 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • 54'
    Саша Эдуардо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Thiago Borbas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фернандес Матеус уходит с поля. Thiago Borbas выходит вместо него
  • 46'
    Луан Патрик уходит с поля. Сантос Эдуардо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Винисиус Лима получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Флуминенсе 2:1 Ред Булл Брагантино онлайн

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