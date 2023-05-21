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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Родина Москва
0:0
Первый тайм: 5'
ФК Кубань
0'
Прогнозы 118
Родина Москва 72.9% (86)
X 17.8% (21)
ФК Кубань 9.3% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Родина Москва
Ничья
ФК Кубань
1.95
3.75
4.70
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Родина Москва
ФК Кубань

История личных встреч

Родина Москва
ФК Кубань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.42
Калмыков Амур 5 0.16
Андреев Игорь 4 0.13
Вачхольз Весли Ната 3 0.1
Гордюшенко Астемир 3 (1) 0.1
Султонов Мухаммад 2 0.06
Морозов Владислав 2 0.06
Плиев Заурбек 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.32
Архипов Артём 3 0.1
Мосейчук Илья 3 0.1
Рыбин Алексей 2 0.06
Чуканов Андреа 2 0.06
Родин Даниил 2 0.06
Сидоров Максим 2 (1) 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Щёткин Алексей 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 4 1
Гордюшенко Астемир 5 0
Вачхольз Весли Ната 3 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Баринов Даниил 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Кризан Митя 2 0
Воропаев Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 5 2
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 6 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Байрыев Азат 4 0
Махатадзе Георгий 4 0
Абдоков Нури 4 0
Позняк Александр 2 1
Ткачук Денис 2 0
Нестеренко Юрий 2 0
Стаменкович Милош 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Щёткин Алексей 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
ФК Кубань
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
7
Родина Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ФК Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

19
17
Родина Москва
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
ФК Кубань
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

27
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
7
32%
61-75
6
29%
7
32%
76-90

Забито

20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
10%
4
21%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Забито

38
32
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
3
8%
5
16%
1-15
10
26%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
7
18%
10
31%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
8
21%
7
22%
76-90

Пропущено

37
36
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
5
14%
3
8%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
10
27%
9
25%
61-75
7
19%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2
Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2

Результаты матчей

Родина Москва
ФК Кубань

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
2
13
3
13
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
19
12
11
20
1.5
8
23
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
10.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
12.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Длинный заброс вперёд Воропаева перехватили соперники.
  • 3'
    "Кубань" с помощью аутов продвинулась вперёд. Рыбин руками уверенно снабжает партнёров мячами.
  • 2'
    "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "Кубань" - в зелёной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на поле № 4 Академии ФК "Спартак" имени Фёдора Фёдоровича Черенкова!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать второго тура Российской Первой лиги, в котором сыграют московская «Родина» и «Кубань». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Родина Москва 72.9% (86)
X 17.8% (21)
ФК Кубань 9.3% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
ФК Кубань
1.95
3.75
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва 0:0 ФК Кубань онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 ФК Кубань

Исход игры
Родина Москва
73% (89)
Ничья
17.2% (21)
ФК Кубань
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
29.5% (36)
2:1 Родина Москва
24.6% (30)
2:0 Родина Москва
13.9% (17)
1:1 Ничья
12.3% (15)
1:2 ФК Кубань
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 ФК Кубань
1.6% (2)
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