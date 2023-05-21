Тур: 32.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кризан МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорян Александр
История личных встреч
Родина Москва
ФК Кубань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.42
|Калмыков Амур
|5
|0.16
|Андреев Игорь
|4
|0.13
|Вачхольз Весли Ната
|3
|0.1
|Гордюшенко Астемир
|3 (1)
|0.1
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Морозов Владислав
|2
|0.06
|Плиев Заурбек
|1
|0.03
|Воропаев Артём
|1
|0.03
|Куль Руслан
|1
|0.03
|Мальцев Михаил
|1
|0.03
|Мартовой Даниил
|1
|0.03
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.03
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.32
|Архипов Артём
|3
|0.1
|Мосейчук Илья
|3
|0.1
|Рыбин Алексей
|2
|0.06
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|Родин Даниил
|2
|0.06
|Сидоров Максим
|2 (1)
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Щёткин Алексей
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|4
|1
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Вачхольз Весли Ната
|3
|1
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Баринов Даниил
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Андреев Игорь
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Аликин Павел
|2
|0
|Сангаре Дэвид
|2
|0
|Кризан Митя
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Сидоров Максим
|5
|2
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Таказов Сослан
|6
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Байрыев Азат
|4
|0
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Абдоков Нури
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Ткачук Денис
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|2
|0
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|Щёткин Алексей
|1
|0
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
ФК Кубань
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
7
Родина Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ФК Кубань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
19
17
Родина Москва
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
ФК Кубань
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
27
24
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
7
32%
61-75
6
29%
7
32%
76-90
Забито
20
19
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
10%
4
21%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Забито
38
32
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
3
8%
5
16%
1-15
10
26%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
7
18%
10
31%
46-60
4
11%
1
3%
61-75
8
21%
7
22%
76-90
Пропущено
37
36
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
5
14%
3
8%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
10
27%
9
25%
61-75
7
19%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2
Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2
Результаты матчей
Родина Москва
ФК Кубань
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
511
213
313
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1912
1120
823
328
328
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|11
|3
|51 - 27
|65
|2.
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|53 - 26
|64
|3.
|Заявка
|32
|15
|11
|6
|51 - 33
|56
|4.
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 35
|50
|5.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|24 - 25
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|37 - 34
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|44 - 38
|41
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|34 - 34
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|30 - 33
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|13.
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|32 - 35
|40
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|33 - 51
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|34 - 42
|32
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|23 - 40
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 ФК Кубань
Исход игры
Родина Москва
73% (89)
Ничья
17.2% (21)
ФК Кубань
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
29.5% (36)
2:1 Родина Москва
24.6% (30)
2:0 Родина Москва
13.9% (17)
1:1 Ничья
12.3% (15)
1:2 ФК Кубань
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 ФК Кубань
1.6% (2)
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