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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Арсенал Тула
 
Позже
Шинник
Прогнозы 116
Арсенал Тула 90.5% (105)
X 7.8% (9)
Шинник 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал Тула
Ничья
Шинник
2.09
3.55
3.95
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Арсенал Тула
Шинник

История личных встреч

Арсенал Тула
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Тотал матчей

3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

30
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 9 (3) 0.29
Луценко Евгений 8 0.26
Ткачёв Сергей 6 0.19
Алиев Камран 3 0.1
Манелов Ираклий 2 0.06
Кайнов Максим 2 0.06
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.26
Самойлов Дмитрий 7 (1) 0.23
Кулишев Артём 3 0.1
Гонгапшев Альбек 3 0.1
Соколов Игорь 3 0.1
Низамутдинов Эльдар 2 0.06
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.06
Осипов Евгений 2 0.06
Зинков Вячеслав 1 0.03
Батютин Андрей 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григалава Гиа 6 0
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Коченков Антон 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Сокол Артём 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 8 0
Батютин Андрей 5 1
Емельянов Роман 6 0
Савинов Андрей 4 1
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 2 0
Семейкин Артём 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

8
7
Арсенал Тула
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Шинник
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

11
21
Арсенал Тула
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
61% (19)
19% (6)
Шинник
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
10% (3)
39% (12)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

25
26
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
3
12%
7
27%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
14%
2
10%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
3
25%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

37
33
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
8
24%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
8
22%
5
15%
76-90

Пропущено

38
38
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
3
8%
7
18%
1-15
10
26%
4
11%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
4
11%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1
Шинник
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1
Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2

Результаты матчей

Арсенал Тула
Шинник

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
7
1.5
7
9
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
2
13
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
12
19
1.5
9
22
4
27
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
10.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
12.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать второго тура Российской Первой лиги, в котором сыграют тульский «Арсенал» и «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 5 минут.



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  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Арсенал Тула 90.5% (105)
X 7.8% (9)
Шинник 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Шинник
2.09
3.55
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник

Исход игры
Арсенал Тула
90.5% (105)
Ничья
7.8% (9)
Шинник
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
44% (51)
1:0 Арсенал Тула
36.2% (42)
1:1 Ничья
7.8% (9)
2:0 Арсенал Тула
6.9% (8)
3:1 Арсенал Тула
1.7% (2)
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