Тур: 32.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Шинник
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Тотал матчей
3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
30
75
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|9 (3)
|0.29
|Луценко Евгений
|8
|0.26
|Ткачёв Сергей
|6
|0.19
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Кайнов Максим
|2
|0.06
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.26
|Самойлов Дмитрий
|7 (1)
|0.23
|Кулишев Артём
|3
|0.1
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.1
|Соколов Игорь
|3
|0.1
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.06
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.06
|Осипов Евгений
|2
|0.06
|Зинков Вячеслав
|1
|0.03
|Батютин Андрей
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григалава Гиа
|6
|0
|Сериков Илья
|4
|1
|Луценко Евгений
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Степанов Данил
|1
|1
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Сокол Артём
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|8
|0
|Батютин Андрей
|5
|1
|Емельянов Роман
|6
|0
|Савинов Андрей
|4
|1
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|2
|0
|Семейкин Артём
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
8
7
Арсенал Тула
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Шинник
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
11
21
Арсенал Тула
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
61% (19)
19% (6)
Шинник
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
10% (3)
39% (12)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Пропущено
25
26
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
3
12%
7
27%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
14%
2
10%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
3
25%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
37
33
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
8
24%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
8
22%
5
15%
76-90
Пропущено
38
38
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
3
8%
7
18%
1-15
10
26%
4
11%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
4
11%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1
Шинник
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1
Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2
Результаты матчей
Арсенал Тула
Шинник
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
87
79
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
412
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
1219
922
427
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|24 - 23
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник
Исход игры
Арсенал Тула
91.3% (42)
Ничья
8.7% (4)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
41.3% (19)
1:0 Арсенал Тула
37% (17)
2:0 Арсенал Тула
8.7% (4)
1:1 Ничья
8.7% (4)
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