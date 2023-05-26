Первый тайм

9' Полузащитник "Алании" Заур Тарба получает медицинскую помощь, ему замораживают колено.

8' Владислав Лазарев в правой части чужой штрафной площади подыграл себе рукой. Арбитр это заметил и зафиксировал нарушение правил "Балтикой" в атаке.

7' Из зоны левого инсайда прострельная передача проследовала от Николая Гиоргобиани, и в районе ближней штанги мяч зафиксировал в своих перчатках Евгений Латышонок.

6' "Балтика" уже обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон, поэтому сейчас очки нужны ей только в плане борьбы за первое место с "Рубином".

5' Батраз Гурциев выполнил подкат на фланге и влетел в ноги Кирилла Малярова, когда мяч уже вышел за пределы поля. Судья тут фол зафиксировать не может, а Гурциев извиняется перед Маяровым и перед Игнашевичем.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Батраз Гурциев!

Балтийцы вбросили аут на правом фланге обороны, футболисты обеих команд несколько раз сыграли по мячу головой, и Гурциеву удалось вырваться один на один по левому полуфлангу, а далее Батраз поразил цель с рикошетом от дальней штанги.