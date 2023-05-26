  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Алания
1:0
Первый тайм: 7'
Балтика
0'
1:0
4' Гол

Ход матча

4'
1:0
Прогнозы 151
Алания 45% (68)
X 43.7% (66)
Балтика 11.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Балтика
2.37
3.20
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алания
Балтика

История личных встреч

Алания
Балтика

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
0.88

Среднее время на гол

49
102

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 11 0.34
Галоян Артур 7 0.22
Машуков Ислам 6 (1) 0.19
Багаев Алан 4 0.13
Гурциев Батраз 4 (1) 0.13
Петров Максим Вячеславович 3 0.09
Качмазов Сослан 2 0.06
Цараев Алан 2 0.06
Хабалов Алан 2 (1) 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Тарба Заур 1 0.03
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 13 (2) 0.41
Мусаев Тамерлан 10 0.31
Лазарев Владислав 7 (1) 0.22
Остойич Иван 4 0.13
Барков Дмитрий 3 0.09
Пряхин Сергей 3 0.09
Клёнкин Данил 2 0.06
Кузьмин Максим 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 7 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Дзахов Давид 2 0
Хугаев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Дудиев Аслан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Алания
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

9
8
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Балтика
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

19
26
Алания
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Балтика
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

28
34

Голы по времени матча

Забито

31
27
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
7
23%
3
11%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
5
16%
10
37%
76-90

Пропущено

20
12
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
6
30%
3
25%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
5%
5
19%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
11
52%
5
19%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Забито

52
53
22 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
8
15%
8
15%
1-15
4
8%
9
17%
16-30
10
19%
10
19%
31-45
8
15%
4
8%
46-60
6
12%
7
13%
61-75
16
31%
15
28%
76-90

Пропущено

32
26
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
2
6%
3
12%
1-15
8
25%
3
12%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
8
25%
3
12%
61-75
3
9%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1
Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0
Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0
Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5

Результаты матчей

Алания
Балтика

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алания
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
9
7
5
11
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
9
7
3
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
26
6
15
17
1.5
18
14
8
24
2.5
7
25
3
29
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 0:0 Заявка 33 17 14 2 53 - 26 65
3.
Алания
 0:0 Заявка 33 15 12 6 51 - 33 57
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Шинник
 Заявка 32 12 7 13 35 - 37 43
9.
Арсенал Тула
 Заявка 32 11 8 13 37 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
11.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
12.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 0:0 Заявка 17 8 7 2 31 - 20 31
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 4 6 23 - 26 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 0:0 Заявка 17 7 9 1 27 - 12 30
3.
Алания
 0:0 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    9'
    Полузащитник "Алании" Заур Тарба получает медицинскую помощь, ему замораживают колено.
  • Фол, нарушение
    8'
    Владислав Лазарев в правой части чужой штрафной площади подыграл себе рукой. Арбитр это заметил и зафиксировал нарушение правил "Балтикой" в атаке.
  • 7'
    Из зоны левого инсайда прострельная передача проследовала от Николая Гиоргобиани, и в районе ближней штанги мяч зафиксировал в своих перчатках Евгений Латышонок.
  • 6'
    "Балтика" уже обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон, поэтому сейчас очки нужны ей только в плане борьбы за первое место с "Рубином".
  • 5'
    Батраз Гурциев выполнил подкат на фланге и влетел в ноги Кирилла Малярова, когда мяч уже вышел за пределы поля. Судья тут фол зафиксировать не может, а Гурциев извиняется перед Маяровым и перед Игнашевичем.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Батраз Гурциев!
    Балтийцы вбросили аут на правом фланге обороны, футболисты обеих команд несколько раз сыграли по мячу головой, и Гурциеву удалось вырваться один на один по левому полуфлангу, а далее Батраз поразил цель с рикошетом от дальней штанги.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Гедеон Гузина откликнулся на подачу корнера с правого края и головой из области ближней штанги пробил выше перекладины.
  • Угловой
    2'
    Гедеон Гузина наносил удар со средней дистанции по чужим воротам, который был заблокирован, и вскоре заработали калининградцы угловой на правом фланге.
  • 2'
    "Балтика" играет в сине-белой форме, а у "Алании" красно-жёлто-белая расцветка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 33-м туре Первой лиги России "Алания" встретится дома с "Балтикой". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 151
Алания 45% (68)
X 43.7% (66)
Балтика 11.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Балтика
2.37
3.20
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Алания 1:0 Балтика онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания 1:0 Балтика

Исход игры
Алания
45.4% (69)
Ничья
43.4% (66)
Балтика
11.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
29.6% (37)
Меньше
70.4% (88)
Обе команды забьют
Да
74.4% (93)
Нет
25.6% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
2:1 Алания
17.8% (27)
1:0 Алания
14.5% (22)
1:2 Балтика
3.9% (6)
2:0 Алания
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Алания
Балтика
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 