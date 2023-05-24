Тур: 33.
История личных встреч
Алания
Балтика
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
0.88
Среднее время на гол
49
102
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|11
|0.34
|Галоян Артур
|7
|0.22
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.19
|Багаев Алан
|4
|0.13
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.13
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.09
|Качмазов Сослан
|2
|0.06
|Цараев Алан
|2
|0.06
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
|Тарба Заур
|1
|0.03
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|13 (2)
|0.41
|Мусаев Тамерлан
|10
|0.31
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.22
|Остойич Иван
|4
|0.13
|Барков Дмитрий
|3
|0.09
|Пряхин Сергей
|3
|0.09
|Клёнкин Данил
|2
|0.06
|Кузьмин Максим
|2
|0.06
|Маляров Кирилл
|2
|0.06
|Казаев Ян
|2
|0.06
|Осипов Александр
|1
|0.03
|Фольмер Кирилл
|1
|0.03
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Радмановац Никола
|1
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|8
|0
|Хосонов Хетаг
|7
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Чочиев Алан
|3
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Мазурин Андрей
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Дзахов Давид
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|6
|1
|Радмановац Никола
|6
|0
|Казаев Ян
|5
|0
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Дудиев Аслан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Пуцко Александр
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Алания
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Балтика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
9
8
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Балтика
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
19
26
Алания
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Балтика
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
28
34
Голы по времени матча
Забито
31
27
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
7
23%
3
11%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
5
16%
10
37%
76-90
Пропущено
20
12
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
6
30%
3
25%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Забито
21
26
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
5%
5
19%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
11
52%
5
19%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
52
53
22 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
8
15%
8
15%
1-15
4
8%
9
17%
16-30
10
19%
10
19%
31-45
8
15%
4
8%
46-60
6
12%
7
13%
61-75
16
31%
15
28%
76-90
Пропущено
32
26
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
2
6%
3
12%
1-15
8
25%
3
12%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
8
25%
3
12%
61-75
3
9%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1
Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0
Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0
Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5
Результаты матчей
Алания
Балтика
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алания
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
88
97
511
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
79
97
313
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
266
1517
1814
824
725
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|11
|3
|51 - 27
|65
|2.
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|53 - 26
|64
|3.
|Заявка
|32
|15
|11
|6
|51 - 33
|56
|4.
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 35
|50
|5.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 38
|46
|6.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|24 - 25
|46
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|37 - 34
|44
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|35 - 37
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|44 - 38
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|34 - 34
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|30 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|32 - 35
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|34 - 38
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|33 - 51
|33
|16.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|34 - 42
|32
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|23 - 40
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогнозы на матч Алания - Балтика
Исход игры
Алания
50.7% (36)
Ничья
39.4% (28)
Балтика
9.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (20)
Меньше
71.01% (49)
Обе команды забьют
Да
68.12% (47)
Нет
31.88% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (27)
2:1 Алания
22.5% (16)
1:0 Алания
21.1% (15)
2:0 Алания
5.6% (4)
1:2 Балтика
5.6% (4)
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