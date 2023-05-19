Тур: 27. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМякушко Сергей
0:1
45' ГолМякушко Сергей
46' Желтая карточкаЕмец Владислав
1:1
57' ГолДовбик Артём
76' Желтая карточкаМилько Вадим
78' Желтая карточкаИльин Олег
84' Желтая карточкаМатаррита Рональд
2:1
90' ГолСарапий Эдуард
90'+6
Ход матча
13'
45'
46'
57'
1:1
74'
76'
78'
90'
27
Хейнер
10
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ХейнерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Днепр-1
Колос Ковалёвка
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|24 (8)
|0.86
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.25
|Пихалёнок Александр
|6
|0.21
|Сарапий Эдуард
|5
|0.18
|Когут Игорь
|3
|0.11
|Пеглоу
|3
|0.11
|Адамюк Владимир
|3
|0.11
|Хамаче Янис
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Бланко Доминго
|1
|0.04
|Громов Артём
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Валентин Рубчинский
|1
|0.04
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.3
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.15
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Чоботенко Сергей
|2
|0.07
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|5
|0
|Назаренко Александр
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Матаррита Рональд
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Рыбак Владислав
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|8
|0
|Безбородько Денис
|8
|0
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ореховский Павел
|7
|0
|Ильин Олег
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|5
|0
|Мякушко Сергей
|3
|1
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Колос Ковалёвка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
5
Днепр-1
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Колос Ковалёвка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
25
10
Днепр-1
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Колос Ковалёвка
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
28
15
Голы по времени матча
Забито
32
8
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
6%
1
13%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
3
38%
31-45
4
13%
2
25%
46-60
6
19%
2
25%
61-75
8
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
1
9%
1
5%
76-90
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
7%
3
23%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
5
38%
61-75
10
37%
2
15%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Забито
59
21
24 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 11
2 Не забивали 11
4
7%
4
19%
1-15
8
14%
0
0%
16-30
12
20%
6
29%
31-45
9
15%
2
10%
46-60
8
14%
7
33%
61-75
18
31%
2
10%
76-90
Пропущено
22
32
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
0
0%
10
31%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
7
32%
2
6%
31-45
5
23%
7
22%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
2
9%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Днепр-1
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
104
310
68
112
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
1710
1810
423
1117
126
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|20
|6
|1
|61 - 18
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|26
|18
|4
|4
|57 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|27
|10
|13
|4
|40 - 31
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|11.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|12.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|31 - 39
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|19 - 29
|26
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|3
|0
|26 - 8
|36
|2.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|3.
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|10.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7