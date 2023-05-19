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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Днепр-1
2:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
13' Желтая карточка
Мякушко Сергей
0:1
45' Гол
Мякушко Сергей
46' Желтая карточка
Емец Владислав
1:1
57' Гол
Довбик Артём
76' Желтая карточка
Милько Вадим
78' Желтая карточка
Ильин Олег
84' Желтая карточка
Матаррита Рональд
2:1
90' Гол
Сарапий Эдуард
90'+6
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
29
Назаренко
Александр
22
Валентин
Рубчинский
23
Бланко
Доминго
27
Хейнер
8
Пихалёнок
Александр
10
Пеглоу
7
Довбик
Артём
72
Фесюн
Кирилл
35
Золотов
Николай
44
Чоботенко
Сергей
15
Черноморец
Александр
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
17
Кравченко
Никита
8
Vladyslav
Veleten
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
Днепр-1
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Днепр-1
Колос Ковалёвка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 24 (8) 0.86
Гуцуляк Алексей 7 0.25
Пихалёнок Александр 6 0.21
Сарапий Эдуард 5 0.18
Когут Игорь 3 0.11
Пеглоу 3 0.11
Адамюк Владимир 3 0.11
Хамаче Янис 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Бланко Доминго 1 0.04
Громов Артём 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Валентин Рубчинский 1 0.04
Yevgen Pidlepenets 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.3
Милько Вадим 4 (2) 0.15
Мякушко Сергей 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Чоботенко Сергей 2 0.07
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 5 0
Назаренко Александр 4 0
Сваток Александр 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Когут Игорь 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Матаррита Рональд 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Рыбак Владислав 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 8 0
Безбородько Денис 8 0
Богданов Андрей 7 0
Ореховский Павел 7 0
Ильин Олег 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Чоботенко Сергей 5 0
Мякушко Сергей 3 1
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Емец Владислав 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Колос Ковалёвка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
5
Днепр-1
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Колос Ковалёвка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

25
10
Днепр-1
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Колос Ковалёвка
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

28
15

Голы по времени матча

Забито

32
8
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
6%
1
13%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
3
38%
31-45
4
13%
2
25%
46-60
6
19%
2
25%
61-75
8
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
1
9%
1
5%
76-90

Забито

27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
7%
3
23%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
5
38%
61-75
10
37%
2
15%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Забито

59
21
24 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 11
2 Не забивали 11
4
7%
4
19%
1-15
8
14%
0
0%
16-30
12
20%
6
29%
31-45
9
15%
2
10%
46-60
8
14%
7
33%
61-75
18
31%
2
10%
76-90

Пропущено

22
32
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
0
0%
10
31%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
7
32%
2
6%
31-45
5
23%
7
22%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
2
9%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
10
4
1.5
3
10
6
8
2.5
1
12
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
1
13
5
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
17
10
18
10
1.5
4
23
11
17
2.5
1
26
2
26
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 27 20 6 1 61 - 18 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 27 10 13 4 40 - 31 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
11.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
12.
Верес
 0:1 27 7 6 14 31 - 39 27
13.
Минай
 26 6 8 12 19 - 29 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 14 11 3 0 26 - 8 36
2.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
3.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 0:1 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 13 9 3 1 35 - 10 30
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 0:1 14 5 3 6 19 - 19 18
8.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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