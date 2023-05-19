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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Ворскла
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
21' Желтая карточка
Сулейманов Таулан
28' Желтая карточка
Дибанго Иван
34' Желтая карточка
Задерака Максим
42' Желтая карточка
Павлюк Евгений
50' Желтая карточка
Созах Даниэль
52' Желтая карточка
Степанюк Руслан
1:0
62' Гол
Степанюк Руслан
90'+5
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
5
Lucas
Ramires
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
50
Кане
Ибрахим
38
Челядин
Артём
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
2
Рябов
Вячеслав
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
27
Дебелко
Роман
Ворскла
Кривбасс

История личных встреч

Ворскла
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 12 (5) 0.44
Степанюк Руслан 5 0.19
Кравец Василий 3 0.11
Марлисон 3 (1) 0.11
Олейник Денис 2 (1) 0.07
Скляр Александр 2 0.07
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 5 (3) 0.19
Дебелко Роман 4 0.15
Волошин Назар 4 0.15
Стецков Тимур 2 0.07
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Сулейманов Таулан 5 1
Кравец Василий 6 0
Бацула Андрей 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Крупский Илья 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Дибанго Иван 3 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Задерака Максим 4 0
Капич Рифет 4 0
Бескоровайный Данил 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Созах Даниэль 1 0

Результаты матчей

Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Кривбасс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
7
Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Кривбасс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

11
10
Ворскла
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Кривбасс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
7
33%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
2
6%
3
13%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
7
21%
6
26%
46-60
6
18%
6
26%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Пропущено

33
28
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
2
6%
1
4%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
10
30%
6
21%
46-60
1
3%
4
14%
61-75
11
33%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1
Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0

Результаты матчей

Ворскла
Кривбасс

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

3:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

3:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
4
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
7
20
1
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 27 20 6 1 61 - 18 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 27 10 13 4 40 - 31 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
11.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
12.
Верес
 0:1 27 7 6 14 31 - 39 27
13.
Минай
 26 6 8 12 19 - 29 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 14 11 3 0 26 - 8 36
2.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
3.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 0:1 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 13 9 3 1 35 - 10 30
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 0:1 14 5 3 6 19 - 19 18
8.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • 60'
    Daniel Sosah уходит с поля. Семотюк Владислав выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Daniel Sosah получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Павлюк Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Задерака Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Дибанго Иван получил желтую карточку от судьи
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