Тур: 27. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
21' Желтая карточкаСулейманов Таулан
28' Желтая карточкаДибанго Иван
34' Желтая карточкаЗадерака Максим
42' Желтая карточкаПавлюк Евгений
50' Желтая карточкаСозах Даниэль
52' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
1:0
62' ГолСтепанюк Руслан
90'+5
Ход матча
28'
34'
42'
50'
52'
62'
1:0
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Ворскла
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|12 (5)
|0.44
|Степанюк Руслан
|5
|0.19
|Кравец Василий
|3
|0.11
|Марлисон
|3 (1)
|0.11
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.07
|Скляр Александр
|2
|0.07
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|5 (3)
|0.19
|Дебелко Роман
|4
|0.15
|Волошин Назар
|4
|0.15
|Стецков Тимур
|2
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Сулейманов Таулан
|5
|1
|Кравец Василий
|6
|0
|Бацула Андрей
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Дибанго Иван
|3
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Задерака Максим
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Кривбасс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
7
Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Кривбасс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
11
10
Ворскла
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Кривбасс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
3
16%
4
33%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
7
33%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90
Забито
34
23
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
2
6%
3
13%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
7
21%
6
26%
46-60
6
18%
6
26%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Пропущено
33
28
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
2
6%
1
4%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
10
30%
6
21%
46-60
1
3%
4
14%
61-75
11
33%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1
Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0
Результаты матчей
Ворскла
Кривбасс
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
3:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
3:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
49
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
68
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1512
1017
720
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|20
|6
|1
|61 - 18
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|26
|18
|4
|4
|57 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|27
|10
|13
|4
|40 - 31
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|11.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|12.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|31 - 39
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|19 - 29
|26
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|3
|0
|26 - 8
|36
|2.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|3.
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|10.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7