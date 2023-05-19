Тур: 27. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
35' ГолЗубков Александр
37' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
38' Желтая карточкаВовченко Семён
46' Желтая карточкаКурко Василий
1:0
47' Не забитый пенальтиСикан Даниил
60' Желтая карточкаМаткобожик Александр
Ход матча
35'
1:0
38'
46'
47'
1:0
14
Сикан
Даниил
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Верес
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.3
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.26
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.22
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.19
|Зубков Александр
|5
|0.19
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.15
|Траоре Лассина
|4
|0.15
|Келси Кевин
|4
|0.15
|Степаненко Тарас
|2
|0.07
|Михайличенко Богдан
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Конопля Ефим
|2
|0.07
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.19
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|Гайдучик Николай
|3
|0.11
|Кучеров Валерий
|3
|0.11
|Дахновский Виталий
|3
|0.11
|Шестаков Михаил
|3
|0.11
|Шарай Владислав
|2
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Пасич Геннадий
|1
|0.04
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Бондаренко Артём
|4
|0
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Вовченко Семён
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Балан Денис
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
8
Шахтёр Донецк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
33
8
Шахтёр Донецк
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Верес
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
37
16
Голы по времени матча
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
5
26%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
5
20%
4
21%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
2
25%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Забито
34
12
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
6
18%
3
25%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
7
21%
5
42%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
6
18%
2
17%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
27%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
59
31
26 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 8
1 Не забивали 9
10
17%
5
16%
1-15
9
15%
6
19%
16-30
7
12%
3
10%
31-45
11
19%
8
26%
46-60
11
19%
3
10%
61-75
11
19%
6
19%
76-90
Пропущено
19
38
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 21
5
26%
7
18%
1-15
1
5%
8
21%
16-30
3
16%
3
8%
31-45
4
21%
7
18%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
4
21%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2
Верес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2
Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Верес
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
94
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
58
310
310
211
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
1610
188
818
917
422
323
224
224
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|20
|6
|1
|61 - 18
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|26
|18
|4
|4
|57 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|27
|10
|13
|4
|40 - 31
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|11.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|12.
|0:1
|27
|7
|6
|14
|31 - 39
|27
|13.
|26
|6
|8
|12
|19 - 29
|26
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|3
|0
|26 - 8
|36
|2.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|3.
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|10.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7