Тур: 27. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
2:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолЗубков Александр
37' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
38' Желтая карточкаВовченко Семён
1:0
47' Не забитый пенальтиСикан Даниил
47' Желтая карточкаКурко Василий
60' Желтая карточкаМаткобожик Александр
1:1
74' ГолШарай Владислав
2:1
83' ГолМатвиенко Николай
90' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
90'+4
Ход матча
35'
1:0
38'
47'
1:0
47'
74'
83'
14
Сикан
Даниил
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Верес
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.3
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.26
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.22
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.19
|Зубков Александр
|5
|0.19
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.15
|Траоре Лассина
|4
|0.15
|Келси Кевин
|4
|0.15
|Степаненко Тарас
|2
|0.07
|Матвиенко Николай
|2
|0.07
|Михайличенко Богдан
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Конопля Ефим
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.19
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|Гайдучик Николай
|3
|0.11
|Кучеров Валерий
|3
|0.11
|Дахновский Виталий
|3
|0.11
|Шестаков Михаил
|3
|0.11
|Шарай Владислав
|3
|0.11
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Пасич Геннадий
|1
|0.04
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Михайличенко Богдан
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Бондаренко Артём
|4
|0
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Вовченко Семён
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Балан Денис
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Маткобожик Александр
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
9
Шахтёр Донецк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Верес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
33
8
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Верес
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
15
Волевые поражения
37
17
Голы по времени матча
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
6
22%
4
20%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
22%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
6
30%
76-90
Забито
34
12
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
18%
3
25%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
7
21%
5
42%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
6
18%
2
17%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
27%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
61
32
27 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 8
1 Не забивали 9
10
16%
5
16%
1-15
9
15%
6
19%
16-30
8
13%
3
9%
31-45
11
18%
8
25%
46-60
11
18%
4
13%
61-75
12
20%
6
19%
76-90
Пропущено
20
40
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
5
25%
7
18%
1-15
1
5%
8
20%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
3
15%
4
10%
61-75
4
20%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2
Верес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2
Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Верес
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
104
310
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
59
58
311
310
212
211
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
1710
198
819
918
423
324
225
225
126
225
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7