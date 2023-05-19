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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:1
Конец матча
Верес
0'
1:0
35' Гол
Зубков Александр
37' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
38' Желтая карточка
Вовченко Семён
1:0
47' Не забитый пенальти
Сикан Даниил
47' Желтая карточка
Курко Василий
60' Желтая карточка
Маткобожик Александр
1:1
74' Гол
Шарай Владислав
2:1
83' Гол
Матвиенко Николай
90' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
90'+4
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
29
Назарина
Егор
8
Судаков
Георгий
20
Топалов
Дмитрий
14
Сикан
Даниил
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
3
Вовченко
Семён
18
Маткобожик
Александр
39
Балан
Денис
95
Курко
Василий
7
Близниченко
Андрей
10
Клёц
Дмитрий
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
29
Кучеров
Валерий
Шахтёр Донецк
Верес

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Верес

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.3
Мудрик Михаил 7 (2) 0.26
Бондаренко Артём 6 (1) 0.22
Крыськив Дмитрий 5 0.19
Зубков Александр 5 0.19
Судаков Георгий 4 (1) 0.15
Траоре Лассина 4 0.15
Келси Кевин 4 0.15
Степаненко Тарас 2 0.07
Матвиенко Николай 2 0.07
Михайличенко Богдан 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Конопля Ефим 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Близниченко Андрей 5 (3) 0.19
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.15
Гайдучик Николай 3 0.11
Кучеров Валерий 3 0.11
Дахновский Виталий 3 0.11
Шестаков Михаил 3 0.11
Шарай Владислав 3 0.11
Лебеденко Александр 1 0.04
Пасич Геннадий 1 0.04
Шарай Станислав 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Михайличенко Богдан 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Бондаренко Артём 4 0
Ракицкий Ярослав 3 0
Конопля Ефим 3 0
Келси Кевин 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Назарина Егор 2 0
Сикан Даниил 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Вовченко Семён 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Гагун Роман 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Курко Василий 3 0
Когут Богдан 2 0
Балан Денис 2 0
Мирошник Роман 2 0
Маткобожик Александр 2 0
Шестаков Михаил 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Dmytro Shuh 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
9
Шахтёр Донецк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Верес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
12

Волевые поражения

33
8
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Верес
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
15

Волевые поражения

37
17

Голы по времени матча

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
6
22%
4
20%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
22%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
6
30%
76-90

Забито

34
12
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
18%
3
25%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
7
21%
5
42%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
6
18%
2
17%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
27%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

61
32
27 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 8
1 Не забивали 9
10
16%
5
16%
1-15
9
15%
6
19%
16-30
8
13%
3
9%
31-45
11
18%
8
25%
46-60
11
18%
4
13%
61-75
12
20%
6
19%
76-90

Пропущено

20
40
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
5
25%
7
18%
1-15
1
5%
8
20%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
3
15%
4
10%
61-75
4
20%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2
Верес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2
Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Верес

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
10
4
1.5
3
10
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
9
5
8
2.5
3
11
3
10
3.5
2
12
2
11
4.5
1
13
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
17
10
19
8
1.5
8
19
9
18
2.5
4
23
3
24
3.5
2
25
2
25
4.5
1
26
2
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 27 10 13 4 40 - 31 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
11.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
12.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
13.
Минай
 26 6 8 12 19 - 29 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
3.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
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    • Желтая карточка
      47'
      Курко Василий получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Сикан Даниил пробил пенальти, но не смог забить!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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