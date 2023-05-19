По-прежнему без ворот проходит у нас стартовый отрезок встречи, "Акрон" вообще не бил, у "Алании" есть лишь пара заблокированных попыток.

На встречных курсах прошли последние минуты, однако брак в передачах не позволяет доводить атаки до ума.

Гиоргобиани после заброса от центральной линии исхитрился пробить головой в борьбе с Чудиным, однако мяч по дуге перелетел ворота Волкова.

Гиоргобиани с левого фланга исполняет прострел в чужую штрафную, однако Зуев внимательно действует у своих ворот.

После прострела Гиоргобиани мяч от рук Волкова отскочил на дальнюю штангу, Мацукатов в попытке выбить снаряд попадает в Цараева и летит в угол, но голкипер совершает отличный сэйв!

С углового следует подача за пределы штрафной площади, Галоян выбрался на ударную позицию в центральной зоне, но пробил намного выше створа.

Гиоргобиани снова зарабатывает опасный штрафной для своей команды, Ходжаниязов с нарушением остановил Николая в нескольких метрах от собственной штрафной.

17' Качмазов исполняет острую передачу в штрафную с левого фланга, однако Мазурину в падении не удается дотянуться до мяча.

16' Мацукатов с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, где невысокого Салтыкова опережает на втором этаже один из игроков "Алании".

15' Переходит "Акрон" в позиционную атаку, первую в сегодняшем матче. В итоге прострел Шакуро прерывает Тарба, будет угловой.

14' Гиоргобиани получает мяч перед штрафной и наносит удар с подъёма, однако на пути игрового снаряда возникает Ходжаниязов.

13' Сегодня в Жигулёвске не так много народу, как было на игре против "Спартака", есть при этом на стадионе и болельщики "Алании".

12' Матч первого круга в Грозном завершился результативной ничьей - "Алания" уступала в первом тайме 0:2 и 1:3, но в итоге спасла игру. А в матче Кубка России в Жигулёвске "Акрон" минимально победил, после чего высадил все московские команды РПЛ.

11' Дальше уже сам Тарба в попытке вступить в отбор на чужой половине поля, но в итоге сделал это с нарушением правил.