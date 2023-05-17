Тур: 32.
История личных встреч
Акрон
Алания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Андрес
|5 (1)
|0.16
|Палиенко Максим
|4
|0.13
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.13
|Марухин Владимир
|3
|0.1
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.1
|Чудин Иван
|2
|0.06
|Азаров Владимир
|2
|0.06
|Гираев Карим
|2
|0.06
|Апеков Руслан
|2
|0.06
|Макаров Сергей
|1
|0.03
|Килин Антон
|1
|0.03
|Рогач Иван
|1
|0.03
|Сагуткин Даниил
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|11
|0.35
|Галоян Артур
|7
|0.23
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.19
|Багаев Алан
|4
|0.13
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.13
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.1
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.1
|Качмазов Сослан
|2
|0.06
|Цараев Алан
|2
|0.06
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
|Тарба Заур
|1
|0.03
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|8
|1
|Шакуро Павел
|6
|0
|Полубояринов Данил
|4
|1
|Чудин Иван
|5
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Песегов Евгений
|3
|0
|Палиенко Максим
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Зуев Илья
|2
|0
|Макаров Сергей
|2
|0
|Азаров Владимир
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Сагуткин Даниил
|2
|0
|Мацукатов Алекс
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|8
|0
|Хосонов Хетаг
|7
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Чочиев Алан
|3
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Мазурин Андрей
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Дзахов Давид
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Алания
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
8
4
Акрон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
14
29
Акрон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Алания
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
6
38%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
11
52%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
17
31
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
12%
7
23%
1-15
7
41%
1
3%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
5
25%
6
30%
16-30
4
20%
6
30%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
1
5%
2
10%
76-90
Забито
33
52
21 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
8
24%
8
15%
1-15
9
27%
4
8%
16-30
4
12%
10
19%
31-45
3
9%
8
15%
46-60
3
9%
6
12%
61-75
6
18%
16
31%
76-90
Пропущено
34
32
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
5
15%
2
6%
1-15
6
18%
8
25%
16-30
5
15%
7
22%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
7
21%
8
25%
61-75
4
12%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1
Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2
Алания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1
Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0
Результаты матчей
Акрон
Алания
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Акрон
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
510
88
114
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
412
78
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
247
922
1516
328
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|13
|1
|53 - 25
|64
|2.
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|51 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|24 - 23
|46
|6.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 36
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|37 - 32
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 38
|41
|9.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 31
|40
|12.
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|32 - 35
|39
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|32 - 36
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|21 - 40
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
Прогнозы на матч Акрон - Алания
Исход игры
Акрон
28.6% (12)
Ничья
35.7% (15)
Алания
35.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (13)
1:2 Алания
26.2% (11)
1:0 Акрон
11.9% (5)
2:1 Акрон
11.9% (5)
0:1 Алания
7.1% (3)
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