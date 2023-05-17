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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 32.
Акрон
 
Позже
Алания
Прогнозы 42
Акрон 28.6% (12)
X 35.7% (15)
Алания 35.7% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Акрон
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Андрес 5 (1) 0.16
Палиенко Максим 4 0.13
Савичев Константин 4 (3) 0.13
Марухин Владимир 3 0.1
Базелюк Константин 3 (1) 0.1
Чудин Иван 2 0.06
Азаров Владимир 2 0.06
Гираев Карим 2 0.06
Апеков Руслан 2 0.06
Макаров Сергей 1 0.03
Килин Антон 1 0.03
Рогач Иван 1 0.03
Сагуткин Даниил 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 11 0.35
Галоян Артур 7 0.23
Машуков Ислам 6 (1) 0.19
Багаев Алан 4 0.13
Гурциев Батраз 4 (1) 0.13
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.1
Качмазов Сослан 2 0.06
Цараев Алан 2 0.06
Хабалов Алан 2 (1) 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Тарба Заур 1 0.03

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 8 1
Шакуро Павел 6 0
Полубояринов Данил 4 1
Чудин Иван 5 0
Волков Сергей 3 0
Песегов Евгений 3 0
Палиенко Максим 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Азаров Владимир 2 0
Килин Антон 2 0
Сагуткин Даниил 2 0
Мацукатов Алекс 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 7 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Дзахов Давид 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Алания
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
4
Акрон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

14
29
Акрон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Алания
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
6
38%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
11
52%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

17
31
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
12%
7
23%
1-15
7
41%
1
3%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
24%
5
16%
76-90

Пропущено

20
20
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
5
25%
6
30%
16-30
4
20%
6
30%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
1
5%
2
10%
76-90

Забито

33
52
21 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
8
24%
8
15%
1-15
9
27%
4
8%
16-30
4
12%
10
19%
31-45
3
9%
8
15%
46-60
3
9%
6
12%
61-75
6
18%
16
31%
76-90

Пропущено

34
32
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
5
15%
2
6%
1-15
6
18%
8
25%
16-30
5
15%
7
22%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
7
21%
8
25%
61-75
4
12%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1
Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2
Алания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1
Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0

Результаты матчей

Акрон
Алания

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Акрон
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
8
8
1
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
7
8
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
9
22
1.5
15
16
3
28
2.5
8
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 Заявка 31 17 11 3 50 - 27 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 12 10 9 24 - 23 46
6.
Родина Москва
 Заявка 31 12 9 10 39 - 36 45
7.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 Заявка 31 10 10 11 28 - 31 40
12.
Акрон
 Заявка 31 8 15 8 32 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 31 8 9 14 32 - 36 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Акрон 28.6% (12)
    X 35.7% (15)
    Алания 35.7% (15)
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    Прогнозы на матч Акрон - Алания

    Исход игры
    Акрон
    28.6% (12)
    Ничья
    35.7% (15)
    Алания
    35.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (13)
    1:2 Алания
    26.2% (11)
    1:0 Акрон
    11.9% (5)
    2:1 Акрон
    11.9% (5)
    0:1 Алания
    7.1% (3)
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