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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Металлист-1925
2:0
Второй тайм: 90'
Металлист
0'
20' Желтая карточка
Коваленко Иван Александрович
25' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
50' Желтая карточка
Чайковский Игорь
55' Желтая карточка
Ткачук Евгений
1:0
58' Гол
Безуглый Никита
2:0
68' Гол
Andrii Chyruk
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
30
Безуглый
Никита
4
Коваленко
Иван
Александрович
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
79
Andrii
Chyruk
11
Ременюк
Андрей
99
Костик
Орест
44
Kyrylo
Vlaha
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
33
Корраль
Роберто
10
Наумец
Владислав
28
Samuel
4
Чайковский
Игорь
11
Картушов
Егор
6
Ралюченко
Андрей
70
Aleks
Chidomere
Металлист-1925
Металлист

История личных встреч

Металлист-1925
Металлист

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.15
Борячук Андрей 3 0.11
Безуглый Никита 3 0.11
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.07
Бичек Константин 2 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Andrii Chyruk 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.33
Панасенко Сергей 3 0.11
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.11
Бойчук Богдан 2 (1) 0.07
Каплиенко Александр 2 0.07
Aleks Chidomere 2 0.07
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 8 1
Курило Игорь 7 1
Ткачук Евгений 4 1
Жичиков Максим 5 0
Капинус Дмитрий 3 1
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Коваленко Иван Александрович 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 7 1
Демченко Егор 7 1
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Oleksandr Mizyuk 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Чайковский Игорь 3 0
Коркишко Дмитрий 3 0
Aleks Chidomere 3 0
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Oleksandr Nikolyshyn 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Yevgeniy Ryazantsev 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Металлист
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
6
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Металлист
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

8
10
Металлист-1925
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Металлист
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
20

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
19%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
9
39%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
0
0%
4
29%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
10%
6
22%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Пропущено

39
48
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
9
23%
2
4%
1-15
1
3%
11
23%
16-30
7
18%
9
19%
31-45
6
15%
4
8%
46-60
9
23%
7
15%
61-75
7
18%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2
Металлист
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3
Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Металлист

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
7 раз 27%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 58%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
2
11
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
15
0.5
Больше Меньше
14
12
7
19
1.5
7
19
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 27 16 5 6 44 - 24 53
5.
Александрия
 28 10 13 5 41 - 36 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Металлист-1925
 2:0 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
13.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 0:2 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Металлист-1925
 2:0 13 4 4 5 12 - 23 16
10.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
11.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 0:2 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Динамо Киев
 13 10 1 2 25 - 11 31
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
9.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
11.
Металлист-1925
 2:0 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 0:2 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
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    Лучшие коэффициенты
    Металлист-1925
    Ничья
    Металлист
    1.79
    3.80
    4.42
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    Где смотреть матч Металлист-1925 2:0 Металлист онлайн

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