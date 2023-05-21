Тур: 27. Стадион: Колос.
2:0
Второй тайм: 90'
0'
20' Желтая карточкаКоваленко Иван Александрович
25' Желтая карточкаРалюченко Андрей
50' Желтая карточкаЧайковский Игорь
55' Желтая карточкаТкачук Евгений
1:0
58' ГолБезуглый Никита
2:0
68' ГолAndrii Chyruk
Ход матча
25'
50'
55'
58'
1:0
68'
2:0
37
Мозиль
Олег
99
Костик
Орест
44
Kyrylo
Vlaha
28
Samuel
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
44 Kyrylo VlahaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Металлист-1925
Металлист
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.15
|Борячук Андрей
|3
|0.11
|Безуглый Никита
|3
|0.11
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Andrii Chyruk
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.33
|Панасенко Сергей
|3
|0.11
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.11
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Жичиков Максим
|5
|0
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|7
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Oleksandr Mizyuk
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Металлист
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
6
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Металлист
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
8
10
Металлист-1925
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Металлист
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
20
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
19%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
9
39%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
0
0%
4
29%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
10%
6
22%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Пропущено
39
48
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
9
23%
2
4%
1-15
1
3%
11
23%
16-30
7
18%
9
19%
31-45
6
15%
4
8%
46-60
9
23%
7
15%
61-75
7
18%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2
Металлист
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3
Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Металлист
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 27%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 58%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
76
48
211
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
76
311
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1115
Больше Меньше
1412
719
719
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|6
|1
|62 - 19
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|27
|19
|4
|4
|59 - 28
|61
|4.
|27
|16
|5
|6
|44 - 24
|53
|5.
|28
|10
|13
|5
|41 - 36
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|2:0
|27
|6
|12
|9
|22 - 39
|30
|10.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|12.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|13.
|27
|7
|6
|14
|32 - 40
|27
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|0:2
|27
|5
|7
|15
|26 - 51
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|35 - 14
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|3.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|4.
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|10.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|11.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|0:2
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|25 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|11.
|2:0
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|0:2
|14
|3
|2
|9
|13 - 25
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7