Тур: 27. Стадион: Колос.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКоваленко Иван Александрович
25' Желтая карточкаРалюченко Андрей
50' Желтая карточкаЧайковский Игорь
55' Желтая карточкаТкачук Евгений
1:0
58' ГолБезуглый Никита
2:0
68' ГолAndrii Chyruk
90' Желтая карточкаТкачук Андрей
90'+4
Ход матча
25'
50'
55'
58'
1:0
68'
2:0
90'
37
Мозиль
Олег
99
Костик
Орест
44
Kyrylo
Vlaha
28
Samuel
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
44 Kyrylo VlahaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Металлист-1925
Металлист
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.15
|Борячук Андрей
|3
|0.11
|Безуглый Никита
|3
|0.11
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Andrii Chyruk
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.33
|Панасенко Сергей
|3
|0.11
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.11
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Жичиков Максим
|5
|0
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Ткачук Андрей
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|7
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Oleksandr Mizyuk
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Металлист
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
6
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Металлист
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
8
10
Металлист-1925
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Металлист
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
13
20
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
5
38%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
4
19%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
24%
6
24%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
9
36%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
0
0%
4
29%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
9%
6
22%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Пропущено
39
50
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
9
23%
2
4%
1-15
1
3%
11
22%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
6
15%
5
10%
46-60
9
23%
8
16%
61-75
7
18%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2
Металлист
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3
Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Металлист
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
7 раз 26%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
2
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
58
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
1413
819
720
225
324
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7