Стадион: Паркен. Зрители: 34937 Главный судья: Jakob Sundberg
0:1
Конец матча
0'
0:1
48' ГолГонсалвеш Диогу
49' Желтая карточкаЙоргенсен Каспер
58' Undefined phrase: football_event_Крамер Ларс
79' Желтая карточкаТеландер Расмус
82' Желтая карточкаЙелерт Элиас
86' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
90' Желтая карточкаГрабара Камиль
90' Желтая карточкаAnosike Ementa
90' Желтая карточкаКлассон Виктор
90'+6
Ход матча
48'
0:1
49'
58'
79'
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ольборг
Копенгаген
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 24 победы
50 матчей
22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
24%
38%
38%
12 побед 19 ничьих 19 побед
Второй тайм
16%
36%
48%
8 побед 18 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.58
Среднее время на гол
80
156
Всего голов
62
28
Голов в среднем за матч
2.38
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
89
43
Голов в среднем за матч
1.78
0.86
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
50
104
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.71
|Андреасен Лука
|3
|0.43
|Хелениус Никлас
|1
|0.14
|Андерсен Лукас
|1
|0.14
|Рамкильде Марко
|1
|0.14
|Бакиз Юнес
|1
|0.14
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|3
|0.43
|Гонсалвеш Диогу
|3 (1)
|0.43
|Корнелиус Андреас
|2
|0.29
|Ларссон Джордан
|2
|0.29
|Вавро Денис
|1
|0.14
|Хочолава Давид
|1
|0.14
|Дарами Мохаммед
|1
|0.14
|Оскарссон Орри
|1
|0.14
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Теландер Расмус
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|1
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
7
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Копенгаген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
2
17%
2
14%
91-120
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0
Результаты матчей
Ольборг
Копенгаген
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
25
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Ольборг
1 Копенгаген
- 0:1 ОЛЬ-КОП
|Хельсингёр
|Адамсен Тонни
|5
|Виборг
|Джатта Алассана
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Орхус
|Хеуген Сигурд
|4
|Силькеборг
|Тенгстедт Сёрен
|4
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1 2
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|2
|Венсюссель
|Шварц Ронни
|1