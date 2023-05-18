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  4. Кубок 2022-2023

Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 34937 Главный судья: Jakob Sundberg
Ольборг
0:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
48' Гол
Гонсалвеш Диогу
49' Желтая карточка
Йоргенсен Каспер
58' Undefined phrase: football_event_
Крамер Ларс
79' Желтая карточка
Теландер Расмус
82' Желтая карточка
Йелерт Элиас
86' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
90' Желтая карточка
Грабара Камиль
90' Желтая карточка
Anosike Ementa
90' Желтая карточка
Классон Виктор
90'+6

Ход матча

38'
 
Бардгджи Руни
Фальк Расмус
48'
0:1
Гонсалвеш Диогу
49'
Йоргенсен Каспер
 
58'
Крамер Ларс
 
70'
 
Стаменич Марко
Гонсалвеш Диогу
74'
Альманн Якоб
Гранли Даниэль
 
75'
Андреасен Лука
Феррейра Педру
 
75'
Anosike Ementa
Хелениус Никлас
 
79'
Теландер Расмус
 
82'
 
Йелерт Элиас
85'
Oliver Ross
Бакиз Юнес
 
85'
Людевиг Килиан
Йоргенсен Каспер
 
86'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
89'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Харальдссон Хакон-Арнар
89'
 
Дикс Кевин
Бардгджи Руни
90'
 
Грабара Камиль
90'
Anosike Ementa
 
90'
 
Классон Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

40
Мантл
Нико
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
23
Бакиз
Юнес
17
Хелениус
Никлас
10
Андерсен
Лукас
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
25
Ларссон
Джордан
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Гонсалвеш
Диогу
Ольборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 24 победы

50 матчей

22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

24%
38%
38%
12 побед 19 ничьих 19 побед

Второй тайм

16%
36%
48%
8 побед 18 ничьих 24 победы

История матчей

СД
1:0
СД
1:3
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.58

Среднее время на гол

80
156

Всего голов

62
28

Голов в среднем за матч

2.38
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

89
43

Голов в среднем за матч

1.78
0.86

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

50
104

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 5 (2) 0.71
Андреасен Лука 3 0.43
Хелениус Никлас 1 0.14
Андерсен Лукас 1 0.14
Рамкильде Марко 1 0.14
Бакиз Юнес 1 0.14
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 3 0.43
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.43
Корнелиус Андреас 2 0.29
Ларссон Джордан 2 0.29
Вавро Денис 1 0.14
Хочолава Давид 1 0.14
Дарами Мохаммед 1 0.14
Оскарссон Орри 1 0.14

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Теландер Расмус 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Хёйхольт Мальте 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Anosike Ementa 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 2 1
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Хочолава Давид 1 0
Грабара Камиль 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
7
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Копенгаген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
2
17%
2
14%
91-120

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0

Результаты матчей

Ольборг
Копенгаген

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
2 Силькеборг
5 Ольборг
6 Нордшелланн
7 Копенгаген
Финал
0 Ольборг
1 Копенгаген

Топ бомбардиров
Хельсингёр Адамсен Тонни 5
Виборг Джатта Алассана 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 1 2
Ольборг Соуза Аллан II 3
Вайле Альбентоса Рауль 2
Нордшелланн Кристенсен Якоб 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Весь список
  • Желтая карточка
    96'
    Глупую желтую получил Классон Виктор за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • Фол, нарушение
    95'
    Вальдемар Лунд из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Аносике Эмента.
  • 95'
    Ольборг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 94'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 94'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    93'
    Аносике Эмента получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    93'
    Грабара Камиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
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