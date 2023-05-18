Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Удар от ворот произведет Ольборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Теландер Расмус наказан за толчок Вальдемар Лунд

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Судье надоело, что Йелерт Элиас тянет время и он наказал его горчичником

80' Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Вальдемар Лунд.

79' Теландер Расмус получил желтую карточку от судьи

79' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

76' Вальдемар Лунд выиграл воздушное противоборство у Аносике Эмента

76' Удар от ворот произведет Копенгаген

75' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Стаменич Марко пробует нанести удар издали, но Нико Мантль ловит мяч

71' Йелерт Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом

69' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

65' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ольборг отменен из-за положения "вне игры".

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Команда Ольборг сравняла счет! Игра продолжается!

57' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Йоргенсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Ольборг

53' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Ольборг

52' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Андерсен Лукас пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

50' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Йоргенсен Каспер получил желтую карточку от судьи

49' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Гонсалвеш Диогу первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

48' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Вальдемар Лунд выиграл воздушное противоборство у Хелениус Никлас

47' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.